Fussball Erste Niederlage im Jahr 2022: Chamer Selbstkritik fällt deutlich aus In der zehnten Promotion-League-Partie seit der Winterpause resultiert bei einem 2:4 gegen Chiasso die erste Niederlage. Nach Ausreden suchte keiner. Raphael Biermayr 17.04.2022, 12.14 Uhr

Der dreifache Torschütze Evans Fabrice Maurin (Mitte) scheitert hier an Cham-Goalie Anthony Von Arx. Bild: Roger Zbinden (Cham, 16. April 2022)

Walter Riedweg, der Chamer Teammanager, bekannte nach der 2:4-Niederlage gegen Chiasso: «Das bessere Team, mit mehreren Profis bestückt, hat verdient gewonnen.» Sportchef Marcel Werder ergänzte: «Unserer Mannschaft fehlte die nötige Frische, um gegen die offensiv starken Tessiner gewinnen zu können. Wir vermochten nur bis zur Pause mitzuhalten.» Trainer Roland Schwegler erkannte schonungslos offen:

«Wir waren nicht bereit. Zu viele unserer Spieler vermochten ihr gewohntes Niveau nicht abzurufen.»

Niemand der Chamer Teamverantwortlichen jammerte wegen der vielen Abwesenden, die infolge Verletzung oder Krankheit nicht mittun konnten. Die Verteidiger Manuel Fäh und Yannick Pauli, der Mittelfeldspieler Daniel Follonier, der Mittelstürmer Marin Wiskemann und drei weitere Akteure fehlten.

Vier Tore im ersten Durchgang

Die 500 Zuschauer im Chamer Eizmoos bekamen eine – vor allem in der erste Halbzeit – eine äusserst spannende Partie vorgesetzt. Nico Siegrist schoss die Gastgeber in der 6. Minute mit einem sehenswerten Treffer 1:0 in Front. Im Tessiner Strafraum völlig freistehend stoppte er den Ball zunächst mit der Brust, ehe er ihn in die Maschen schoss.

Nico Siegrist (in Rot) erzielte den ersten Chamer Treffer. Bild: Roger Zbinden (Cham, 16. April 2022)

Die Freude wurde in derselben Spielminute gedämpft. Unmittelbar nach dem Wiederanstoss glich der ebenfalls freistehende Evans Fabrice Maurin mittels Direktabnahme zum 1:1 aus. In der 18. Minute fiel der vom Pfosten abgeprallte Ball vor die Füsse von Said Mhando, der keine Mühe bekundete, Chiasso 2:1 in Führung zu schiessen. Célien Wicht, der anstelle des verletzten Wiskemann als Chamer Mittelstürmer agierte, bescherte seiner Elf mit einem erfolgreichen Schuss aus spitzem Winkel den 2:2-Ausgleich (34.). Es war das Pausenresultat, das den von beiden Teams gebotenen Leistungen entsprach.

Maurin erledigt Cham im Alleingang

Im zweiten Durchgang gaben die Tessiner schon früh den Ton an. Der rechte Aussenverteidiger Joseph Junior Ambassa schaltete sich vermehrt in den Angriff ein. Mit schnellen Vorstössen über die Aussenbahn brachte er die Konzentrationsschwächen offenbarende Chamer Defensive ins Wanken. So verwunderte es nicht, dass der schnelle und technisch starke Tessiner Stürmer Evans Fabrice Maurin in der 58. Minute Chiasso mit 3:2 in Führung schoss.

Die eingangs von Chams Sportchef Marcel Werder erwähnte fehlende Frische seiner Akteure wurde je länger desto mehr augenfälliger. In der 62. Minute überlief Mhando den völlig überforderten Mauro Bender auf der linken Aussenbahn. Der zur Mitte geflankte Ball landete bei Maurin, der in der 62. Minute mit seinem dritten Treffer das Schlussresultat von 4:2 für die Gäste herbeiführte. Marcel Werder erkannte:

«Es war schwierig, nach dem 2:4-Rückstand nochmals zurückzukommen.»

Mehr noch: Der Sportclub musste froh sein, dass Torhüter Anthony von Arx in der 90. Minute zwei allein vor ihm auftauchende Chiassesi zu stoppen und eine noch höhere Niederlage zu verhindern vermochte.

Cham tut gut daran, wieder neue Kräfte zu sammeln, um die zwei ausstehenden Qualifikations-Partien ausgeruht in Angriff nehmen zu können. Die Chancen auf das Erreichen der sogenannten Aufstiegsrunde der ersten sechs Teams sind noch intakt.