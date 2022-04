Fussball Florian Jakaj gibt für den FC Baar vollen Einsatz – auf und neben dem Rasen Der 22-Jährige dient seinem Herzensverein in mehreren Chargen mit grossem Engagement. Am Donnerstag hofft er auf einen Sieg im brisanten Derby in Steinhausen. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 27.04.2022, 11.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Florian Jakaj in der Garderobe der Fussballanlage im Lättich. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 26. April 2022)

Florian Jakaj machte seine ersten fussballerischen Gehversuche als Spieler bei den F-Junioren des FC Baar. Kurze Zeit später wurde er Torhüter. Im B-Juniorenalter absolvierte er ein Probetraining beim FC Luzern – erfolglos. Jakaj schildert:

«Mit meiner damaligen Körpergrösse von nur 1,65 Metern wurde ich als zu klein befunden.»

Keineswegs entmutigt, durchlief er in der Folge die Nachwuchsabteilungen des FC Baar. Im A-Juniorenalter durfte er schliesslich seine ersten Einsätze im Fanionteam bestreiten. Nach der Genesung von einer gravierenden Schulterverletzung nahm er die laufende Saison wieder als Stammkeeper in Angriff, ehe er sich eine Knieverletzung zuzog, die heute noch nicht vollständig verheilt ist.

Dennoch ist er hinter Nils Bruhnsen bereits wieder die Nummer 2 des FC Baar. Florian Jakaj betont: «In der kommenden Saison nehme ich einen erneuten Anlauf. Ich will wieder die Nummer 1 werden.»

Florian Jakaj in Aktion. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 26. September 2021)

Keine Rücksicht auf Verluste

Es sei ihm bewusst, dass er hart an sich arbeiten und von Verletzungen verschont bleiben müsse, um dieses Ziel zu erreichen. Der Baarer verrät:

«Wenn ich im Tor stehe, riskiere ich Kopf und Kragen, um dem Ball das Eindringen ins Netz zu verwehren. Das hat schon zweimal zu einer Spitaleinlieferung geführt, aber ich werde auch in Zukunft keine Rücksicht auf allfällige Verletzungen nehmen.»

Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona sei sein Vorbild, da er Ruhe am Ball ausstrahle und ebenfalls stets alles gebe, um ein Tor zu verhindern, sagt Florian Jakaj. Mit seinen lautstarken Anweisungen pusht er seine Vorderleute extrem. Dennoch gesteht er: «Obschon ich weiss, was ich kann, mangelt es mir manchmal am Selbstvertrauen – ich zweifle oft an meinem Können.»

Wohltuend sei es, dass seine Familie und vor allem sein 13-jähriger Bruder Lukas, der die Sportschule in Cham besuche und in der U13-Mannschaft des Teams Zugerland spielt, voll hinter ihm stünden. Lukas sage ihm nach jedem Spiel: «Du hast alles gegeben, was du zu geben hattest– ich bin stolz auf dich.» Sein Bruder Adrian (19), der dem erweiterten Kader des Baarer Fanionteams angehört, spare nicht mit Kritik, wenn er glaube, dass Florian Jakaj sein Können nicht richtig eingesetzt habe.

Florian Jakaj in Action auf dem Fussballplatz Lättich in Baar. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 26. September 2021)

Er hat mehrere Aufgaben übernommen

Florian Jakaj stellt dem FC Baar seine Dienste nicht nur als Torhüter zur Verfügung. Als Koordinator im Elferfussball (C- bis A-Junioren) ist er für die Teamzuteilung der Nachwuchsspieler zuständig. Er sorgt auch dafür, dass jedes Juniorenteam von einem diplomierten Trainer gefordert und gefördert wird, und wenn Not am Mann ist, greift er seinem «Herzensverein» – wie er ihn nennt – auch als Aushilfstrainer sowie als Organisator in verschiedenen Bereichen unter die Arme.

«Diese Dienstleistungen erbringe ich gerne, zumal sich der Verein das Ziel gesetzt hat, die erste Mannschaft vorwiegend mit eigenen Nachwuchsleuten sowie ehemaligen Baarer Spielern zu besetzen. Zudem ist es mir ein grosses Anliegen, den jungen Menschen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu vermitteln», versichert der junge, umtriebige Baarer.

London hat es ihm angetan

Florian Jakaj geniesst seine Freizeit gerne im Kreis der Familie und guten Freunden. Etwas zu trinken und über Gott und die Welt zu plaudern, mache ihm Spass. Und Spass macht ihm auch das Reisen. Vor allem Städtereisen haben es ihm besonders angetan. «Am liebsten besuche ich London, wo ich vor dem Antritt einer Lehre als Verkaufsberater einen mehrwöchigen Sprachaufenthalt machte. Seither habe ich London über zehnmal besucht.» Er sei fasziniert von den vielen Sehenswürdigkeiten dieser Stadt und von der Offenheit ihrer Bevölkerung.

Am Donnerstagabend (20 Uhr, Eschfeld) tritt Baar in Steinhausen zum seinerzeit wegen zu viel Schnees verschobenen Meisterschaftsspiel an. Die Ausgangslage ist spannend. Beide Teams kämpfen hinter dem klaren Leader Erstfeld um Rang zwei und damit um einen Platz in der Aufstiegsrunde.

Steinhausen ist derzeit mit einer mehr ausgetragenen Partie und einem Punkt mehr auf dem Konto Zweiter. Florian Jakaj weiss:

«Nach dem 0:1 am vergangenen Wochenende gegen Zug dürfen wir uns keine weitere Niederlage erlauben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen