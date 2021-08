Fussball Gelungener Start für den SC Cham vor dem grossen Spiel gegen den FCL Der Sportclub bezwingt Sions U21-Team zum Promotion-League-Auftakt mit 2:1. Der Siegtreffer fällt erst kurz vor dem Abpfiff. Martin Mühlebach 09.08.2021, 10.12 Uhr

Die Chamer (Rüedi, Loosli, Niederhauser und Bühler, von links) freuen sich über den ersten Sieg im ersten Pflichtspiel. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 11. April 2021)

Der Chamer Trainer Roland Schwegler bewies ein goldenes Händchen, als er in der 62. Minute den von Brühl St. Gallen neu verpflichteten Demian Titaro beim Stand von 1:1 aufs Spielfeld beorderte.

Cham, das in der 13. Minute durch einen satten Schuss des Sitteners Kevin Halabaku in die tiefe rechte Torecke 0:1 in Rückstand geraten war, vermochte zwar durch Marco Rüedi (36.) den Gleichstand wieder herzustellen, aber ein weiteres Tor wollte scheinbar nicht fallen.

Starke Paraden des Sion-Keepers

Cham bemühte sich um ein gepflegtes Kombinationsspiel von hinten heraus, aber es schlichen sich immer wieder zum Teil haarsträubende Fehlpässe ein.

Sion U21, das mit Alexandros Seferikas einen ausgezeichnet agierenden Torhüter zwischen den Pfosten stehen hatte, stemmte sich erfolgreich gegen die zahlreichen Abschlussversuche der Platzherren. Celien Wicht (16.), Lukas Riedmann (22.), Nico Siegrist (19./31./63./ 69.) und Sofian Domoraud (76.) scheiterten an diesem Teufelskerl im Tor der Walliser.

Die Erlösung für die Chamer kam erst in der 88. Spielminute. Demian Titaro hämmerte den Ball unhaltbar für Seferikas in die hohe rechte Torecke. Der Siegtorschütze versicherte hinterher schelmisch lächelnd: «Ich wollte den Ball genau dorthin platzieren.» Dann schob Titaro hinterher:

«Ich musste lange auf der Ersatzbank warten, bis ich eingewechselt wurde. Aber das Warten hat sich gelohnt. Meine Teamkollegen und ich haben die Vorgaben unseres Trainers umgesetzt – dafür wurden wir belohnt.»

Assistenztrainer Emilio Gesteiro, der die Aussagen des Siegtorschützen schmunzelnd zur Kenntnis nahm, schob ergänzend nach: «Es war genauso, wie wir es geplant und im Training eingeübt haben.»

Der Chamer Sportchef Marcel Werder betonte: «Wir sind glücklich – und dankbar für den knappen Erfolg. Ein Startsieg ist immer Gold wert. Nun können wir uns auf den Cuphit gegen den FC Luzern konzentrieren, der am nächsten Sonntag auf dem Eizmoos gastieren wird.»

Teamchef Riedweg hat noch nervliche Reserven

Trainer Schwegler, der lange Zeit mit ansehen musste, wie schwer sich seine Spieler gegen die Walliser taten, bemerkte spürbar erleichtert: «Am Ende zählen nur die drei Punkte. Die Art und Weise, wie wir sie errungen haben, entsprach zwar nicht unseren Vorstellungen. Aber letztlich ist das egal. Ich bin einfach froh, dass wir mit einem Sieg in die Promotion-Saison gestartet sind.» Der Chamer Teamchef Walter Riedweg gestand, das Spielgeschehen reflektierend: «Zuzusehen, was auf dem Spielfeld geschah, brauchte Nerven. Aber», fügte er an, «ich habe noch genügend Reserven für die kommenden Partien.»

Cham – Sion U21 2:1 (1:1)

Eizmoos. – 225 Zuschauer. – SR. Mischler.

Tore: 13. Halabaku 0:1. 36. Rüedi 1:1. 88. Titaro 2:1.

Cham: Peterhans; Röthlisberger, Niederhauser, Bühler, Thöni (73. Bender); Loosli, Miranda; Siegrist (73. Domoraud), Rüedi (82. Hoxha), Riedmann (62. Titaro); Wicht (62. Wiskemann).

Sion U21: Safarikas; Muminovic, Kabashi, Obradovic, Gloor (79. Delley); Bitz, Asani, Futa (46. Aymon), Agullar (89. Ferreira), ­Halabaku; Ciescenco (55. Wakatsuki).Bemerkung: 36. Pfostenschuss Wicht.Die Tabelle der Promotion League finden Sie hier.