Fussball: SC Steinhausen kämpft mit Dario Buob um den Aufstieg

Fussball Im Aufstiegsrennen kämpft Dario Buob mit dem SC Steinhausen gegen seinen Vater Dario Buob (23) hat die Juniorenabteilungen des FC Baar durchlaufen. Nun hütet er das Tor des SC Steinhausen, der Baar das Ticket zur Aufstiegsrunde streitig macht. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dario Buob überrascht mit dem SC Steinhausen positiv. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 21. April 2022)

Der SC Steinhausen und der FC Baar haben gute Chancen, die 3.-Liga-Meisterschaft in der Gruppe 1 auf einem der ersten zwei Tabellenränge zu beenden und sich für Teilnahmen an der Aufstiegsrunde zu qualifizieren. Da der Leader Erstfeld nach 15 Runden vier Punkte vor Baar liegt, das ein Spiel weniger ausgetragen hat, und auf Steinhausen einen Vorsprung von sechs Punkten aufweist, ist davon auszugehen, dass nur eines der beiden Teams den Einzug in die Aufstiegsrunde schaffen wird. Wenn überhaupt, denn mit Zug 94 II darf noch ein weiteres Zuger Team darauf hoffen.

Für Dario Buob ist es eine besondere Situation. Der Goalie des SC Steinhausen hat die ­Juniorenabteilungen des FC Baar durchlaufen. Er sagt: «Ich finde den Konkurrenzkampf mit Baar und Zug 94 II cool. Ich mag Derbys, sie sind auch wegen der jeweils vielen Zuschauer etwas Spezielles.»

Für die Steinhauser sei es eher etwas überraschend, nach dem schlechten Saisonstart mit drei Niederlagen nun sogar noch im Kampf um den Aufstieg ein Wörtchen mitreden zu können. Buob betont:

«Im Gegensatz zu Baar oder Zug 94 II, die Daueranwärter auf das Erreichen der Aufstiegsrunde sind, verspüren wir keinen Druck seitens des Vereins. Wir können unbeschwert aufspielen.»

Der Vater ist in leitender Funktion im FC Baar

Baars Sportchef Urs Buob. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 8. Mai 2019)

Der Konkurrenzkampf gegen Baar ist auch aus familiären Gründen etwas Spezielles für ihn. Sein Vater Urs ist nämlich der Sportchef des FC Baar. Der Verdacht liegt nahe, dass sich der Vater und der Sohn vereinsinterne Geheimnisse verraten könnten. Dario Buob lacht und versichert glaubhaft:

«Ich kann mich nicht als Spion betätigen. Mein Vater gibt keine Infos über Baar preis. Und er wird von mir auch keine Infos über Steinhausen bekommen.»

Der 23-Jährige bezeichnet sich als ruhigen, humorvollen Mann, der etwas Zeit brauche, um sich voll entfalten zu können. Im familiären Umfeld des SC Steinhausen, das viele Ex-Baarer umfasse, fühle er sich sehr wohl. In der Person des früheren Profis Igor Tadic habe das junge Team einen Spielertrainer mit viel Erfahrung. Tadics Präsenz auf dem Platz ziehe die Aufmerksamkeit der gegnerischen Teams an. Das schaffe Räume für die Mitspieler, die es zu nutzen gelte.

Buob ist mit 1,80 Metern ein eher klein gewachsener Goalie. Er erklärt, wie er sein Spiel entsprechend ausrichtet: «Ich bleibe – beispielsweise bei Eckbällen – eher auf der Linie, weil ich mit der geringen Körpergrösse und einem Gewicht von 67 Kilogramm gegen grosse Stürmer zu wenig Wasserverdrängung habe. Ich will das Tor nicht verlassen und das Risiko eingehen, einen hohen Ball zu unterlaufen.» Da das SCS-Spiel mit einem sauberen Aufbau aus der Defensive basiere, komm ihm sein sicheres Passspiel zugute.

Dario Buob behält die Übersicht. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 29. August 2021)

Mit dem SCS in die 2. Liga

Buob verrät, im Sommer 2021 habe er einen Wechsel in eine höhere Liga in Betracht gezogen. «Nach einem guten Gespräch mit Igor Tadic, in dem er seine Pläne erläutert hat, habe ich mich entschieden, beim SCS zu bleiben», erklärt er und führt aus:

«Es ist mein grosser Wunsch, 2.-Liga-Fussball spielen zu können – idealerweise mit Steinhausen.»

Von dem von Igor Tadic nach Steinhausen geholten Torhütertrainer Thomas Szabo (Ex-Vaduz und -Schaffhausen) könne er sehr viel lernen, betont Buob. Sein Vorbild ist der langjährige spanische ­Nationaltorhüter Iker Casillas.

Aufstiesfeier in Südafrika?

Im Sommer schliesst Dario Buob sein Studium an der HSG St.Gallen ab. Vielleicht kann er den Abschluss mit dem sportlichen Aufstieg krönen – oder zumindest mit einer weiteren Reise nach Südafrika.

Mit strahlenden Augen erzählt er: «Im vergangenen Winter verbrachte ich mit meinem Mannschaftskollegen Jeremy Walker drei Wochen in Südafrika. Es war für uns die totale Entspannung von Schule und Fussball. Wir konnten prächtige Freundschaften mit anderen Urlaubern aus der Schweiz knüpfen, die bis heute Bestand haben.»

Das nächste Derby steht bevor

Am Samstag gastiert Steinhausen beim FC Hünenberg (18 Uhr, Ehret). Ein Sieg ist Pflicht, um am kommenden Donnerstag das Nachtragsspiel gegen Baar mit breiter Brust in Angriff nehmen zu können (20 Uhr, Eschfeld).

Es könnten für den SC Steinhausen – und somit auch für die anderen Zuger Spitzenteams – vorentscheidende Partien im Kampf um das Erreichen der Aufstiegsrunde sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen