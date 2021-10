Mädchenboom im Zuger Fussball: Es gibt schon Wartelisten

Fussball Immer mehr Zuger Mädchen wollen kicken – manche müssen sich gedulden Der Frauenfussball boomt nach wie vor im Kanton Zug. Einen grossen Zulauf erlebt neuerdings auch Zug 94. Michael Wyss Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Seit dem Sommer spielt auch ein Fe-Juniorinnen-Team für Zug 94. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 14. Oktober 2021)

Doris Keller und Patricia Aschwanden vom FC Zug 94 freuen sich über Arbeit: «Wir haben im Mai dieses Jahres mit einem Probetraining gestartet und seit Sommer spielen mit den Df-, Fe- und FF19-Juniorinnen bereits drei Teams in der Meisterschaft mit», erklärt Aschwanden und führt aus: «Im Winter ist eine Aufstockung geplant mit einer E- und einer weitere D-Juniorinnen-Equipe.»

Was war die Motivation, Mädchen und Frauen anzusprechen? Patricia Aschwanden von der Geschäftsstelle des Vereins ist überzeugt:

«Als grösster Fussballverein im Kanton können wir nicht 500 Jungs eine Plattform für ihre Leidenschaft anbieten und den Mädchen und Frauen einfach nichts.»

Und Doris Keller, die in der Geschäftsleitung von Zug 94 sitzt, ergänzt: «Wir sind ein Breitensportverein und wollen allen die Möglichkeit bieten, bei uns ihr Hobby ausüben zu können.»

Das Zuger Fe-Team wird von André Köpfli trainiert. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 14. Oktober 2021)

Das Ziel ist ein Aktivteam

Letzte Saison waren gerade einmal zwölf Mädchen im Verein, sie spielten bei den Knaben mit. Seit dem vergangenen Mai sind 66 Juniorinnen dazugekommen. Doris Keller spricht von einem Boom. Auf der Warteliste seien aktuell 15 Spielerinnen, die im November in verschiedene Teams integriert werden könnten. «Das Ziel wird sein, nebst einer breiten Juniorinnenabteilung auch einmal ein Aktivteam zu haben.» Angesprochen sind Mädchen mit Jahrgang 2003 bis 2015 respektive ihre Eltern. Patricia Aschwanden benennt das Angebot: «Wir freuen uns auf viele Mädchen, die einem unverbindlichen Probetraining teilnehmen können.»

Die unangefochtene Nummer eins in Sachen Frauenfussball im Kanton Zug ist der FC Baar. Seit bald 30 Jahren setzt der Klub auch auf Kickerinnen. Und das mit grossem Erfolg. Nebst zwei Aktivteams – das erste spielt in der 1. Liga auf nationalem Parkett – sind vier Juniorinnenteams gemeldet. Die Frauen-Verantwortliche im Baarer Vorstand Claudia Mösch begrüsst das Engagement des Nachbarklubs Zug94 in diesem Bereich: «Wir erhoffen uns von den umliegenden Vereinen eine Zusammenarbeit und setzen uns für einen starken Frauenfussball im Kanton Zug ein.» Einen Konkurrenzkampf nennt sie «das Schlimmste», das passieren könne.

«Es soll eine Win-win-Situation entstehen und alle sollen profitieren können.»

Neue Teams auch im Berg und im Ennetsee

Hünenbergs Spielertrainerin Samira Iten. Bild: Michael Wyss

Feste Grössen im Bereich Frauenfussball im Aktivbereich sind auch der SC Cham und der FC Hünenberg, ausserdem stellen der FC Ägeri und der SC Menzingen ein gemeinsames Team, alle diese Equipen spielen in der 3. Liga. Samira Iten, Spielertrainerin in Hünenberg, spricht ebenfalls von einem anhaltenden Interesse:

«Es kommen immer wieder neue Anfragen. Wir erleben einen Zulauf.»

Und Mick Waltenspühl, Trainer des Teams Ägeri/Menzingen, sagt: «Ich habe 27 Spielerinnen im Kader, Tendenz steigend. Seit dieser Saison haben wir neu beim FC Ägeri ein FF19-Team mit 18 Spielerinnen und ab März werden wir auch ein FF15-Team stellen.»

Frauenteam SC Cham. Bild: PD

Auch Robert Kehrli vom SC Cham hat Neuigkeiten: «In diesen Tagen beginnen wir mit dem Training einer FF19-Mannschaft. Hier suchen wir noch Spielerinnen mit Jahrgang 2004 bis 2007. Auf die neue Saison wollen wir ein Team für den Meisterschaftsbetrieb melden.»

Auch im jüngsten Zuger Verein macht sich das Interesse der Mädchen am Kicken bemerkbar. Das 2013 gegründete Blau Weiss Zug stellt seit der laufenden Spielzeit ein Team in der FF19-Juniorinnen-Meisterschaft.