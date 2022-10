Fussball Jonas Huwyler wünscht sich den Aufstieg in die 2. Liga mit dem FC Hünenberg Der 25-jährige Mittelfeldspieler lobt den Zusammenhalt im Klub, bei dem er bereits ein Urgestein ist. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der heute 25-jährige Jonas Huwyler startete vor 15 Jahren seine Fussballkarriere beim FC Hünenberg (FCH), dem er bis zum heutigen Tag treu ist. Als bisherigen Höhepunkt seiner Karriere bezeichnet er den Aufstieg in die 3. Liga, der dem Team mit dem damals neu verpflichteten Spielertrainer Eloy Aneas in der Saison 2018/19 glückte.

«Wir feierten tüchtig», verrät der defensive Mittelfeldspieler. Und tüchtig gefeiert wurde auch heuer, anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des FCH. Jonas Huwyler erzählt: «Alle Vereinsmitglieder, von den Junioren bis zum Vorstand, leisteten hervorragende Arbeit, um der Bevölkerung ein rauschendes Fest bieten zu können. Das Konzert von Baschi, das gegen 3000 Besucherinnen und Besucher anlockte, wurde zu einem grandiosen, unvergesslichen Erlebnis.» Jonas Huwyler, der beim Aufbau der Kulissen mithalf und während des Festes hinter der Bar stand, sagt verschmitzt lächelnd:

«Der Gin Tonic floss in Strömen.»

Jonas Huwyler (im Vordergrund) ist dem FC Hünenberg stets treu geblieben. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 29. August 2021)

Neue Impulse von der Seitenlinie

Weniger zu feiern gab es nach dem Aufstieg in die 3. Liga aus sportlicher Sicht. Der FC Hünenberg vermochte zwar zeitweise in Tuchfühlung zu bleiben mit der Spitzengruppe der Tabelle, aber das angestrebte Ziel – das Erreichen der Aufstiegsrunde – verpasste er bisher. Jonas Huwyler sagt:

«Wir wollen die Aufstiegsrunde erreichen und erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in die 2. Liga regional schaffen. Wenn nicht heute, dann morgen.»

Um dieses Vorhaben umzusetzen, wurde mit Flurin Stöckli und Oliver Camenzind ein Trainerduo verpflichtet, das neue Impulse vermitteln soll. Dazu Jonas Huwyler: «Die beiden haben sich auf Anhieb gut eingelebt. Sie pflegen den Zusammenhalt innerhalb des Teams und des ganzen Vereins. Mit einem auf defensive Sicherheit basierenden Spielsystem legen sie viel Wert auf ein diszipliniertes Verhalten.»

Nach anfänglichen Schwierigkeiten beginnen die Auto­matismen allmählich zu funktionieren. Am vergangenen Wochenende überraschte Hünenberg mit einem 2:0-Sieg über den Kantonsrivalen Steinhausen, was in der Tabelle den Sprung von Rang 12 auf Rang 10 ermöglichte. Die interessanten, von taktischen Spielzügen bestückten Trainings würden die Automatismen beschleunigen, sagt Jonas Huwyler, der sich als kommunikativen Teamplayer bezeichnet. Sowohl im Fussball als auch als angehender Ökonom bei der Schweizerischen Nationalbank.

Auf Umwegen nach Venedig

Der in Zürich wohnhafte Fussballer des FC Hünenberg sagt: «Mir behagt das Leben in einer grossen Stadt, wo man alles hat, was das Leben lebenswert macht.» In Zürich gehe er zum Ausgleich zum Berufsleben gerne mal in eines der «coolen Cafés» oder er unternehme einen Spaziergang am Ufer des Sees. «Und wenn das Wasser nicht zu kalt ist, springe ich auch mal spontan in den Zürichsee», sagt Jonas Huwyler.

Da er grosse Städte möge, habe es ihm auch im Trainingslager mit dem FC Hünenberg in Barcelona besonders gut gefallen. Die Grösse dieser Stadt hätte ihn ebenso beeindruckt wie das pulsierende Leben und die historischen Bauten von Gaudi.

Mit Freude erinnere er sich auch an einen fünftägigen Aufenthalt mit seiner Freundin Camilla in Venedig. «Infolge der Coronapandemie, die Italien besonders schwer getroffen hat, wurde Mailand als ‹Rote Zone› bezeichnet und vollständig abgeriegelt. Wir mussten über den Brenner nach Venedig fahren.» Da wegen der Einschränkungen nur wenige Touristen in Venedig anzutreffen gewesen seien, hätten viele Kontakte mit Einheimischen stattgefunden.

Camilla, die früher Karate betrieben hat und seit kurzem beim FC Wiedikon in Zürich Fussball spielt, sei eine grosse Stütze für ihn, betont Jonas Huwyler. Er ist der Sohn der Hünenberger Gemeindepräsidentin Renate Huwyler, die ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Sportvereine in ihrer Gemeinde habe. So auch für den FCH, der am Samstag den Tabellenletzten Buochs II empfängt (18 Uhr, Ehret). Jonas Huwyler steltl klar:

«Drei Punkte gegen die Nidwaldner würden uns erlauben, ins Mittelfeld der Tabelle vorzurücken. Alles andere als ein Sieg wäre für uns eine riesige Enttäuschung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen