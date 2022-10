Trainer Dragi Salatic ist bei Zug 94 überraschend zurückgetreten

Fussball Knall bei Zug 94: Trainer Salatic ist weg – kurz vor dem brisanten Derby gegen Cham Wegen «unüberbrückbarer Differenzen» kam es am Donnerstagabend zur Trennung, obwohl die Zuger Tabellenführer ihrer Gruppe in der 2. Liga interregional sind. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 21.10.2022, 11.04 Uhr

Dragi Salatic war nur wenige Monate Trainer des FC Zug 94. Bild: Pius Amrein (Zug, 1. Juli 2022)

Der verlorene Sohn ist nach kurzer Rückkehr schon wieder weg. Dragi Salatic ist nicht mehr Trainer von Zug 94. «Er hat den Vorstand über seinen Entscheid, der aufgrund von unüberbrückbaren Differenzen mit dem Team und Staff erfolgte, informiert», heisst es dazu in einer Mitteilung vom Freitagmorgen auf der Website der Zuger.

Was damit genau gemeint ist, ist nicht bekannt. Weitere Informationen sind nicht erhältlich, weil man sich ganz auf das Derby gegen Cham II konzentrieren wolle, heisst es von Klubseite.

Der Match gegen Cham findet am Samstag statt (16 Uhr, Hertiallmend). Es ist das Spitzenspiel der Gruppe 4 in der 2. Liga interregional: Zug ist Erster, Cham Dritter. Die Zuger werden in dieser Partie vom vormaligen Co-Trainer Oliver Kolenda sowie Sportchef Besnik Reci betreut.

Erst wenige Monate im Amt

Salatic hatte im vergangenen Sommer vom FC Ägeri auf die Hertiallmend gewechselt. Es war die gross inszenierte Heimkehr des langjährigen Spielers. Ägeri gab ihn trotz eines weiterlaufenden Vertrags für diese Aufgabe frei, Salatic sprach von einer «Herzensentscheidung». Nun ist das Herz des 40-Jährigen anscheinend gebrochen.

Salatics Rücktritt in Zug erfolgt für Aussenstehende überraschend. Allerdings ist in der laufenden Woche in der lokalen Fussballszene bereits darüber gemunkelt worden.

Unsere Zeitung hatte am Mittwoch sowohl den Verein als auch den Trainer darauf angesprochen. Beide Seiten hatten das als Gerücht abgetan. Nur einen Tag später ist daraus eine Tatsache geworden.

