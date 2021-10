Manuel Fäh glaubt, dass der SC Cham den Weg aus der Misere findet

Fussball Manuel Fäh ist dem SC Cham dankbar, dass er noch eine Chance erhalten hat Der 28-jährige Innenverteidiger wurde vor bald einem Jahr vom Promotion-League-Verein trotz einer schweren Verletzung verpflichtet. Jetzt will er helfen, dass das Team dem Schlamassel der letzten Zeit entkommt. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Manuel Fäh, Verteidiger vom SC Cham, wurde im Winter 2020/2021 vom Verein engagiert.

Bild: Matthias Jurt (Cham, 28. Oktober 2021)

Manuel Fäh trug von der U14 bis zur U21 die Farben des FC Luzern, ehe er während sechs Jahren für die erste Mannschaft des SC Kriens im Einsatz stand. Ein Riss der Achillessehne setzte ihn danach lange ausser Gefecht. Die fussballerische Zukunft des Verteidigers war gefährdet.

Der Promotion-League-Club SC Cham bekundete trotzt der gravierenden Verletzung das Interesse an einer Verpflichtung. Fäh erzählt: «Ich führte gute Gespräche mit dem Chamer Sportchef Marcel Werder, in denen er mir zu verstehen gab, dass er fest an mich und an eine vollständige Genesung glaubt.» Der 28-Jährige gibt zu verstehen:

«Dieser Glaube des Sportchefs und das mir entgegengebrachte Vertrauen erachtete ich als nicht selbstverständlich.»

So ging er im Winter 2020/21 auf das Angebot ein. Das familiäre Ambiente, das beim SC Cham gehegt und gepflegt werde, habe ihn sofort beeindruckt. Er sei vom Verein, für den bereits einige ehemalige Teamkollegen von ihm spielen, sehr gut aufgenommen worden, betont Fäh. Weil Trainer Roland Schwegler seine vollständige Genesung nicht gefährden wollte, setzte er ihn erst im Verlauf der Saison 2021/22 ein.

Manuel Fäh (links) verteidigte sechs Jahre lang für Kriens.



Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 14. Oktober 2017)

Positive Verbesserungsvorschläge des Vaters

Der Chamer Innenverteidiger, der sich zum Primarlehrer ausbilden liess, bestreitet derzeit ein 50-Prozent-Praktikum in der Abteilung Kultur und Sport der Stadt Luzern. Zudem ist er Teilzeitstudent in Chur – zurzeit online – wo er den Studiengang Sportmanagement belegt. Auf den Fussball bezogen, sagt er selbstkritisch: «Nach der langwierigen Verletzung fehlt mir noch eine gewisse Spielpraxis. Um mein volles Leistungsvermögen abzurufen, muss ich die Mechanismen wieder finden und an meiner Torgefährlichkeit arbeiten. Ich weiss nicht, wann ich letztmals ein Tor erzielt habe.» Dass sein Vater Urs, seine Mutter Monika und seine Schwester Melanie oft vor Ort seien, wenn er spiele, schätze er sehr. Dies auch, weil sein Vater nach den Spielen spezifische Situationen analysiere und mit positiven Verbesserungsvorschlägen aufwarte.

Manuel Fäh zählt Snowboarden, Tischtennis und Beachvolley zu seinen Hobbys. Und das Reisen. Er erzählt: «Nach der U21 beim FC Luzern verbrachte ich ein halbes Jahr in Australien. Ich war beeindruckt von der herrlichen Natur und von der Mentalität der dort lebenden Menschen, die ihr Leben lustvoll angehen und nicht so in Hektik verfallen wie hierzulande.» Gegenwärtig bereitet ihm etwas anderes Freude:

«Im Mai haben meine Freundin Nina und ich eine Labrador-Mix-Hündin namens Scali adoptiert. Die Dankbarkeit, die dieses Tier zeigt, wenn man sich mit ihm abgibt, ist etwas sehr Schönes.»

Ein Hund sei auch anstrengend, aber bereichernd, erzählt Fäh: «Ich gehe jeden Morgen rund 45 Minuten mit Scali spazieren, ehe ich zur Arbeit fahre. Und nach dem Feierabend ist meine Freundin rund zwei Stunden mit ihr unterwegs. Das tut nicht nur der Hündin gut. Es hilft auch Nina und mir, den Alltag froh gelaunt abzuschliessen oder zu bewältigen.»

Cham ist der Abstiegszone nah

Zu verarbeiten gilt es derzeit auch die schwierige Situation im Sportlichen. Der SC Cham findet in der laufenden Saison den Tritt noch nicht. Nach zuletzt drei Niederlagen liegt er nach zwölf Runden auf Rang zwölf. Manuel Fäh, der nebst der Zweikampfstärke über Antizipationsvermögen, Aggressivität am Mann und eine gute Spielauslösung verfügt, befindet: «Wir zeigen gute Ansätze, aber wir müssen unser Potenzial während der gesamten Spielzeit auf den Platz bringen. Wenn uns dies gelingt, und wenn wir das nötige Wettkampfglück wiederzuerlangen vermögen, werden wir schon bald aus der Gefahrenzone herauskommen.» Er sei überzeugt, dass der SC Cham nichts mit dem Abstieg zu tun haben werde und einen Platz in der ersten Ranglistenhälfte erringen könne.

Am Sonntag gastiert der SC Cham beim Tabellendritten Chiasso (15 Uhr, Stadio Comunale). «Wir sind die Aussenseiter», stellt Manuel Fäh klar.

«Aber nach dem enttäuschenden Auftritt vor Wochenfrist gegen Young Boys U21 müssen wir eine Reaktion zeigen.»

Jene Partie verloren die Chamer mit 1:3. Um im Tessin zu bestehen, werde das Team alles in die Waagschale werfen. Vielleicht hilft es dem Sportclub, dass der FC Chiasso unter der Woche im Cup gegen St.Gallen ran musste (1:2).