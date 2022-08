Der FC Rotkreuz hat sich in der 1. Liga hohe Ziele gesetzt

Fussball Mit Selbstvertrauen in ein neues Abenteuer: Der FC Rotkreuz vor der 1.-Liga-Saison Der finanziell gut gestellte Aufsteiger hat sich das Erreichen einer der vorderen Tabellenränge zum Ziel gesetzt. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 04.08.2022, 10.39 Uhr

Neuzugang Genc Krasniqi (am Ball) soll für den FC Rotkreuz die Tore schiessen. Bild: Maria Schmid (Zug, 30. Juli 2022)

Mit 19 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Muri dominierte der FC Rotkreuz in der vergangenen Saison die Gruppe 5 der 2. Liga interregional. Der Aufstieg der Mannschaft von Trainer René Erlachner in die 1. Liga stand schon einige Runden vor dem Saisonende fest.

Viele glaubten, dass die Aufstiegself genügend stark besetzt sei, um auf der höheren Stufe bestehen zu können. Doch der Teammanager und Geldgeber René von Euw beschloss schon früh, nochmals nach Verstärkungen Ausschau zu halten. Seine Begründung lautete:

«Es mag sein, dass wir den Ligaerhalt auch ohne potenzielle Verstärkungen realisieren könnten. Doch mir genügt das nicht. Mein Ziel ist es, am Ende der Saison auf einem der ersten sechs Tabellenränge zu landen.»

Namhafte Zuzüge

René von Euw gelang es relativ schnell, geeignete Transfers zu tätigen. Mit Marco Trachsel, der in der Vergangenheit schon für GC, Basel und Cham gespielt hatte, verpflichte er einen auf mehreren Positionen einsetzbaren Routinier.

Der zu Dietikon abgewanderte Goalgetter Dragan Gyorgiev wurde in der Person von Genc Krasniqi von Paradiso, einem bulligen Strafraumstürmer, kompensiert. Und mit Mikael Akinrinmade von Einsiedeln und Fabian Moor von Buochs stiessen zwei junge, hoffnungsvolle Talente zur Erlachner-Truppe, in der ein ausgesprochen guter Teamgeist herrscht.

Davon hatte auch Simon Grether vom FC Luzern erfahren, der von sich aus bei Rotkreuz anklopfte. René von Euw betont:

«Unsere Transfers waren zwar bereits abgeschlossen, aber einen Spieler vom Format eines Simon Grether nahmen wir noch gerne unter Vertrag.»

Ein kluger Entscheid, denn der Ex-Profi von Basel und Luzern übernahm sofort Verantwortung. Er fügte sich von Beginn an ohne Starallüren nahtlos ins Team ein.

Erstes Spiel gegen Concordia Basel

Nach einer kurzen, intensiven Vorbereitungsphase, in der Rotkreuz kaum einmal in Vollbestand trainieren konnte, fand am vergangenen Samstag am Zugerland Cup die Hauptprobe auf die Saison statt. Rotkreuz unterlag im Final dem Promotion-League-Vertreter Cham mit 1:3.

Der Trainer René Erlachner sprach von einem «hoffentlich nutzbringenden Schlag an die Birne». Ob dem so ist, zeigt sich am Samstag bei der 1.-Liga-Premiere des FC Rotkreuz im Auswärtsspiel gegen Concordia Basel (17 Uhr, Leichtathletik Stadion, Münchenstein).

Fast unheimlich anmutende Erfolgsstory

Vor fünf Jahren vermochte der Klub den tiefen Fall in die 4. Liga erst in extremis zu verhindern. René von Euw versprach dem damaligen Vereinspräsidenten Claudio Carbone (heute Ehrenpräsident), den FC Rotkreuz mit Rat und Tat zu unterstützen.

Der finanzkräftige Rohstoffhändler von Euw, der alsbald zum Teammanager avancierte, hielt sein Wort. Der sofortige Aufstieg von der 3. Liga in die 2. Liga war angesichts des unausgeglichenen Kaders allerdings nur mit Mühe und dem nötigen Glück zu schaffen.

Gezielte Verstärkungen mit charakterfesten Spielern aus höheren Ligen ermöglichten der Reihe nach die Aufstiege in die 2. Liga regional und in die 2. Liga interregional.

Und jetzt steht der FC Rotkreuz unmittelbar vor seinem 1.-Liga-Début. Man darf gespannt sein, wie die fast unheimlich anmutende Erfolgsstory weitergeht – und wie beziehungsweise wo sie enden wird.

Zuzüge: Simon Grether (Luzern), Genc Krasniqi (Paradiso), Marco Trachsel (YF Juventus), Mikael Akinrinmade (Einsiedeln), Fabio Moor (Buochs), Thomas Szabo (Torhütertrainer). Abgänge: Dragan Gyorgiev (Dietikon), Mattia Palatucci (Rotkreuz II).

