Verliebt und voller Tatendrang: Neil Rogenmoser vom FC Ägeri

Fussball Neil Rogenmoser vom FC Ägeri ist frisch verliebt und voller Tatendrang Ein Engagement in der Nachwuchsabteilung des FC Luzern blieb dem 18-Jährigen verwehrt. Umso mehr freut er sich nun über die Berufung in die erste Mannschaft des Zweitligisten. Martin Mühlebach 09.09.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neil Rogenmoser fühlt sich wohl bei seinem Stammverein. Bild: Matthias Jurt (Unterägeri, 9. September 2021)

Für den erst 18-jährigen Neil Rogenmoser ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der im Mittelfeld oder am linken Flügel einsetzbare Fussballer gehört seit dem Beginn der laufenden Saison zum Stamm der ersten Mannschaft des FC Ägeri. Der junge Mann, der sich als «ehrgeizig und zielstrebig» bezeichnet, unterstreicht:

«Den Sprung ins Fanionteam meines Ausbildungsvereins habe ich dank meines Einsatzes im Training und im Spiel geschafft.»

Er wolle dazu beitragen, dass der am Ende der vergangenen Saison abgestiegene FC Ägeri mit einem jungen Team eine Stufe tiefer an der Tabellenspitze mitmischen und in absehbarer Zeit den Wiederaufstieg ins Auge fassen könne. «Wir müssen uns in der laufenden Saison vor niemandem verstecken. Trotzdem sind wir uns bewusst, dass wir in jedem Spiel alles geben müssen, um unsere Ziele erreichen zu können.»

Am 10. September empfangen Rogenmoser und der FC Ägeri den SC Cham II zum Derby (20.15 Uhr, Chruzelen). Nach vier Runden sind die Chamer mit neun Punkten Zweiter – fünf Zähler vor dem zehntplatzierten Ägeri. Neil Rogenmoser betont: «Wir müssen selbstbewusst auftreten, unser Spiel durchziehen und vor dem gegnerischen Tor kaltblütig agieren. Wenn uns dies gelingt, sollten wir Cham niederringen können.»

Die Körperlänge als möglicher Nachteil

Der Traum von einem Stammplatz im Fanionteam seines Ausbildungsvereins ist also geglückt. Ein früherer Traum aber platzte. Neil Rogenmoser erzählt: «Als von der U11 bis zur U15 im Team Zugerland spielte, hoffte ich auf ein Engagement in der U16 des FC Luzern. Das erhoffte Aufgebot flatterte aber nie ins Haus.» Vermutlich sei es ihm zum Verhängnis geworden, dass er immer der Kleinste seines Jahrgangs gewesen sei, orakelt er. Rogenmoser benennt den argentinischen Stürmer Lionel Messi als sein grosses fussballerisches Vorbild und Idol.

«Messi ist klein wie ich und Linksfüsser wie ich – für mich ist er der beste Fussballer aller Zeiten.»

Als Barcelona-Fan bedaure er, dass Messi zu Paris St.Germain gewechselt habe.

Neil Rogenmoser, der vor kurzem das dritte Lehrjahr als Polymechaniker bei der V-Zug in Angriff genommen hat, verrät: «In unserer Familie geniesst der Sport einen hohen Stellenwert. Mein Vater Peter spielte beim FC Ägeri, Mutter Claudia frönte dem Langlaufsport, und Dean, mein um drei Jahre jüngerer Bruder, gehört dem Förderteam im Skifahren an.»

In den Familienferien seien immer Bikes dabei. Und im Garten hinter unserem Haus stehe ein Fussballtor, das er regelmässig unter Beschuss nehme. «Früher bestritt ich nebst Fussballspielen auch Skirennen. Die Frage war, welche der beiden Sportarten ich auch in Zukunft ausüben möchte. Ich entschied mich für den Fussball, denn ich mache lieber Team- statt Einzelsport», erklärt er.

An seinem Geburtstag verliebte er sich

In seiner Freizeit halte er sich gerne in der Garage auf, wo er zusammen mit Kollegen Motorräder verschönere oder auch mal frisiere. Und da seine Grosseltern im gleichen Haus wohnen wie er, sei er oft bei ihnen auf Besuch, erzählt Neil Rogenmoser. Glücklich strahlend erwähnt er:

«Genau an meinem Geburtstag, am 27. Juli dieses Jahres, habe ich mich in Alessia verliebt – es hat auf Anhieb gefunkt.»

Er ist voll des Lobes für die 17-Jährige: «Obschon sie in ihrem noch jungen Leben schon einige Tiefschläge einstecken musste, schafft sie es immer wieder, aufzustehen und Zuversicht auszustrahlen.»

Zuversicht benötigte auch Neil Rogenmoser, als er als E-Junior des FC Ägeri einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitt. «Ich lag eine Woche mit einem eingegipsten Bein im Spital, ohne operiert worden zu sein. Das hatte Folgen. Ich musste nach der Entlassung aus dem Spital wegen einer verschobenen Wachstumsfuge noch fünf Jahre lang im Schuh eine Einlage tragen.» Die Knochen seien inzwischen verheilt, aber ein Knöchel stehe noch etwas heraus. Fussballspielen könne er aber beschwerdefrei, was ihn sehr freue.