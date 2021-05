FUSSBALL Niederlage gegen Nyonnais: Der SC Cham versagt im Kollektiv Der SC Cham verliert gegen ein bescheidenes Stade Nyonnais mit 0:2 Toren. Trainer Roland Schwegler spricht Klartext. Martin Mühlebach 09.05.2021, 17.36 Uhr

Der Chamer Célien Wicht (rechts) im Zweikampf mit Nyons Nonga. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 8. Mai 2021)

So hat sich der Tabellenzweite SC Cham die Heimpartie gegen das siebtplatzierte Stade Nyonnais nicht vorgestellt: Das Team von Trainer Roland Schwegler kam während der gesamten Spielzeit nie wunschgemäss in die Gänge. Durch das verletzungsbedingte Fehlen der Doppelsechs – Jan Loosli/Joel Miranda – mangelte es an der nötigen Stabilität gegen hinten und an zündenden Ideen, um das Angriffsspiel erfolgversprechend zu lancieren. Roland Schwegler fasste nach dem Schlusspfiff emotionslos zusammen: