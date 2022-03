Zug-94-Stürmer Petar Ugljesic mit Comeback nach schwerer Krankeit

Fussball Petar Ugljesic freut sich nach schwerer Krankheit auf sein Comeback bei Zug 94 und macht dem Team Mut Am Samstag beginnt in der 1.-Liga-Meisterschaft die zweite Saisonphase. Die Zuger wollen durch zahlreiche Wechsel den drohenden Abstieg abwenden. Michael Wyss Jetzt kommentieren 03.03.2022, 16.30 Uhr

Petar Ugljesic freut sich über die Chance, die ihm Zug 94 geboten hat. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. März 2022)

«Ich freue mich, einfach wieder spielen zu können», sagt Petar Ugljesic mit emotionaler Stimme. Der Stürmer wird zum dritten Mal für Zug 94 auflaufen. Überhaupt noch mittun zu können, ist alles andere als selbstverständlich für den 29-Jährigen. Denn der grossgewachsene Goalgetter in der Promotion League und der 1. Liga musste in der jüngeren Vergangenheit gesundheitlich zurückstecken.

«Eine entdeckte Aorta-Tumorerkrankung im 2020 hat mein Leben komplett verändert»,

beginnt Ugljesic zu erzählen und führt aus: «Ich war beim FC Thalwil, als ich diese schreckliche Diagnose erhielt. Dass ich fortan nicht mehr Fussball spielen konnte und mich plötzlich mit dieser Erkrankung befassen musste, war schlimm.»

Nach überstandener Operation im Januar 2021 sei Petar Ugljesic mittlerweile vollständig genesen. Seine Welt hat sich wieder zum Positiven gewendet. «Dass sich mein Leben wieder um Fussball dreht, ist einfach unbeschreiblich. Ich hatte viel Glück», sagt er.

Trainer Jent lotst ihn nach Zug

Ugljesic, der als Chef eines Lagers seinen Lebensunterhalt verdient und im aargauischen Othmarsingen wohnt, blickt nach vorn:

«Ich bin gesund, fit und einfach happy, dass ich bei Zug 94 in der 1. Liga spielen kann und bis im Sommer einen Vertrag erhalten habe.»

Im Winter heuerte er das dritte Mal auf der Hertiallmend an. In den Saisons 2014/15 und 2016/17 erzielte er in 41 Partien 33 Treffer für die Zuger. «Dieses Engagement verdanke ich Trainer Thomas Jent, den ich schon seit vielen Jahren kenne. Wir hatten immer wieder Kontakt. Uns verbindet eine langjährige Freundschaft», erklärt der Stürmer, der einer von zahlreichen Neuen im Kader ist (siehe Fussnote).

Petar Ugljesic führte die Zuger in der Vergangenheit als Captain an. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 13. Mai 2017)

Zuletzt hielt sich Ugljesic bei Spreitenbach in der 4. Liga fit und traf dort fast nach Belieben. Fühlt er sich schon bereit für die Herausforderung vier Spielklassen höher? «Die jüngsten Testspiele mit Zug haben mir gezeigt, dass ich wieder zur meinen alten Form auflaufen kann und in der 1. Liga eine Rolle einnehmen kann, die man von mir erwartet.»

Am Samstag beim GC-Nachwuchs

Die Anforderung an ihn in Zug ist klar: Im Abstiegskampf ist das Team auf die Dienste eines Goalgetters angewiesen. Die Effizienz war ein grosses Manko beim Tabellenletzten, was sich in Zahlen festmachen lässt. In 14 Matches resultierten bei einem Torverhältnis von 12:29 gerade einmal neun Zähler. Ugljesic ist überzeugt: «Wir werden das Unmögliche schaffen. Der Vorstand, der Trainerstaff und das Team ziehen alle am gleichen Strick. Ich spüre eine positive Energie und einen guten Teamgeist. Das wollen wir nun auf dem Platz in Zählbares ummünzen.»

Die Hypothek auf den rettenden zwölften Rang beträgt derzeit sechs Punkte. «Wir blenden die Tabelle aus und nehmen Schritt für Schritt. Jede Partie ist für uns von grosser Bedeutung. Unser Fokus gilt dem Startspiel gegen den Nachwuchs von GC», sagt der Hoffnungsträger Petar Ugljesic. Zug 94 gastiert am Samstag bei den viertplatzierten Zürchern auf dem Campus Niederhasli (Anstoss um 16 Uhr).

Zug 94. Zuzüge: Petar Ugliesic (Sturm, Spreitenbach), Almedin Hodzic (Mittelfeld, Zofingen), Anel Hodzic (Sturm, Zofingen), Yasha Schärer (Mittelfeld, FC Zürich U21), Leo Suta (Verteidiger, Cham). – Abgänge: Mazreku, Harambasic (beide unbekannt), Marinovic (Buochs), Shabani, Nicolo (beide Pause).

