Aufstieg mit dem SC Steinhausen? Sandro Gerber träumt davon

Fussball Sandro Gerber träumt von Aufstiegsspielen mit dem SC Steinhausen Der 23-Jährige ist der aktuelle interne Torschützenkönig des Drittligisten. Das genügt ihm nicht. Martin Mühlebach 14.10.2021, 18.30 Uhr

Sandro Gerber trug von der Fussballschule bis zu den A-Junioren die Farben des FC Baar. Nach dem altersbedingten Übertritt zu den Aktiven bewog ihn der jetzige Captain des SC Steinhausen (SCS) zu einem Vereinswechsel. Pädi Schriber, der damalig interimistische Sportchef des SCS, nahm die Verhandlungen mit Gerbers Stammverein auf. Mit Erfolg.

Vom FC Baar zum SC Steinhausen: Sandro Gerber, hier auf dem Fussballplatz Eschfeld. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 13. Oktober 2021)

Der Übertritt klappte und der praktisch auf allen Positionen einsetzbare Sandro Gerber wurde schnell einmal zu einem Leistungsträger des SC Steinhausen. In der laufenden Saison, als linker Flügel spielend, erzielte er in den bisherigen acht Meisterschaftspartien bereits fünf Tore. Damit ist er der interne Torschützenkönig. Der 23-Jährige sagt bescheiden: «Ich habe einen guten Lauf und das nötige Abschlussglück.» Gerbers Stärken sind sein diszipliniertes Verhalten im Spiel, die Schnelligkeit und die Schussstärke.

«Um noch besser zu werden, muss ich lernen, in gewissen Situationen die Ruhe zu bewahren und konstant gute Leistungen abliefern.»

Als Beispiel nennt er eine Szene, die er bei einer Videoanalyse genau unter die Lupe genommen hat. «In einigen Situationen traf ich die falschen Entscheidungen. Einmal schlug ich einen weiten Ball, der beim Gegner landete, obschon ich genügend Zeit gehabt hätte, ihn zu kontrollieren.»

Es herrscht Aufbruchstimmung

Sandro Gerber sagt zur derzeitigen Situation im SCS: «In den letzten Jahren vollzog der Klub mehrere Trainerwechsel. Mit der Verpflichtung von Spielertrainer Igor Tadic und Assistenztrainer Enzo Puntillo und einer Erweiterung des Kaders ist nun Ruhe eingekehrt.» Das Trainergespann harmoniere ausgezeichnet. Igor Tadic sei aufgrund seiner langjährigen Profikarriere sehr erfahren und glaubwürdig, genau wie Enzo Puntillo, der sowohl als 1.-Liga-Spieler wie auch als Trainer die Mechanismen des Fussballs kenne. Weiter betont er: «Tadic und Puntillo ergänzen sich ideal. Wenn Tadic spielt, der praktisch jede Torchance verwertet, geniesst Puntillo an der Seitenlinie das volle Vertrauen des Cheftrainers. Er kann selbst entscheiden, wen er auswechseln will.» Es ist spürbar, dass beim SCS eine Aufbruchstimmung herrscht. So verwundert es nicht, dass Sandro Gerber sagt:

«Unser kurz- bis mittelfristiges Ziel ist die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 2. Liga.»

Gerber erzielte als B-Junior in Baar von der eigenen Platzhälfte heraus ein Tor: «Das war der bisherige Höhepunkt in meiner Fussballerkarriere. Ich hoffe, dass mit dem SCS noch weitere Höhepunkte folgen werden», sagt er. Mit nennenswerten Erlebnissen hat er fernab vom grünen Rasen aufwarten. Er schwärmt vom Aufenthalt mit der Familie seiner Freundin Gina Weiss im Jahr 2016 in New York, wo ihn das pulsierende Leben in dieser Grossstadt beeindruckte, sowie von einem Aufenthalt in Australien. Sandro Gerber erzählt: «2019 verbrachte meine Freundin einen viermonatigen Sprachaufenthalt in Australien. Ich besuchte sie und genoss während zweier Monate die herrlichen Strände, das zuweilen glasklare Wasser im Meer und die üppige Flora und Fauna, die dieser Kontinent zu bieten hat.» Besonders beeindruckt hätte ihn die unbeschwerte Lebensfreude der Australier. Er habe das Gefühl bekommen, dass ihr Dasein vom Feiern und nicht vom Arbeiten geprägt würde.

Beim Sport taut er auf

Gerber bezeichnet sich als zu Beginn ehe scheue, zurückhaltende Person. Doch er verrät:

«Wenn ich einmal in Fahrt komme, zum Beispiel mit meinen Kollegen, mit denen ich hin und wieder Tennis oder Padel oder ‹Fifa› auf der Konsole spiele, kann schon mal die Post abgehen.»

Da der derzeitige interne Torschützenkönig des SCS ein ambitionierter Zeitgenosse ist, macht er sich auch Gedanken, was er im Leben noch alles erreichen will. Das betrifft auch das Berufliche, wo der Facility-Management-Student dereinst erfolgreich sein will.

Zunächst gilt es aber, auf dem Fussballplatz siegreich zu sein. Am Samstag ist der SC Steinhausen beim Tabellenleader Zug 94 II zu Gast (18 Uhr, Hertiallmend). Sandro Gerber orakelt: «Ich erwarte ein hart umkämpftes Spiel. Zug will den ersten Platz verteidigen, und wir wollen uns weiter von den Abstiegsplätzen entfernen.» Dass die Stadtzuger vom ehemaligen SCS-Trainer Egidio Verta gecoacht werde, würde dieser Partie zusätzlich besonders machen.