Fussball, Schweizer Cup Zu Gast bei Freunden: Diese 14 Chamer Spieler haben eine Vergangenheit im FCL Der SC Cham empfängt den FC Luzern am Sonntag zur 1. Cup-Hauptrunde (16 Uhr, Eizmoos, live auf SRF 2). Es ist möglicherweise das erste Aufeinandertreffen der beiden Fanionteams in einem Pflichtspiel überhaupt. Raphael Biermayr 13.08.2021, 05.00 Uhr

Die Ex-Luzerner im SC Cham (von links): Fabio Niederhauser, Manuel Fäh, Lucas Thöni, Mauro Bender, Leo Suta, Kevin Röthlisberger, Mario Bühler, Lukas Riedmann, Joel Miranda, Marco Rüedi, Lou Furrer, Julian Hermann, Nico Siegrist und Rrezart Hoxha. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. August 2021)

Wenn am Sonntag, 15. August, der SC Cham und der FC Luzern aufeinandertreffen, ist es für viele ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Mit dem Finanzchef Richi Furrer und dem Stadionmanager Daniel Böbner haben beispielsweise zwei leitende Angestellte des FCL eine Chamer Vergangenheit. Furrer war Sportchef und Coach der ersten Mannschaft, Böbner war Goalietrainer.

Seitdem der Sportclub 2015 in die Promotion League aufgestiegen ist und damit höher als die Luzerner U21-Mannschaft spielt, sind die Bande auch im sportlichen Bereich eng. FCL-Talente, die den Sprung in den Profibereich nicht oder nicht auf Anhieb schaffen, können im Sportclub Erfahrungen sammeln. «Der FCL ist in der Hierarchie der Zentralschweiz die unbestrittene Nummer eins. Wir stehen also nicht in Konkurrenz zueinander, sondern sind befreundet», sagt Chams Sportchef Marcel Werder.

Drei Spieler haben für Luzern in der Super League gespielt

Obwohl die Vereine mit 120 (Luzern) beziehungsweise 111 Jahren (Cham) schon lange bestehen, ist kein einziges Aufeinandertreffen der beiden Fanionteams in einem Pflichtmatch überliefert. Die Partie vom Sonntag ist möglicherweise der erste überhaupt. Der SC Cham könnte dafür eine Mannschaft stellen, die – bis auf den Goalie – aus ehemaligen FCL-Spielern besteht. Nicht weniger als 14 Akteure haben in Luzern gespielt, die meisten von ihnen nur im Nachwuchs. Drei sind zudem in der Super League aufgelaufen. Nico Siegrist (30) und Mario Bühler (29) sind seit dem Sommer 2020 in Cham. Der Stürmer Siegrist, der später in Kriens Legendenstatus erlangte, kam im Zeitraum von 2009 bis 2013 auf 57 Einsätze, Bühler in den Jahren 2011 und 2012 auf deren elf.

Nico Siegrist (rechts) spielte 57-mal für den FCL, die Teamkollegen hiessen unter anderen Hakan Yakin (links) und Davide Chiumiento. Bild: Philipp Schmidli (Aarau, 28. Februar 2020)

Mario Bühler (rechts) verteidigte in der Super League für den FCL, hier gegen St.Gallens Klemen Lavric. Bild: Philipp Schmidli (Emmenbrücke, 3. April 2011)

Das sind zehn mehr, als Julian Hermann vorzuweisen hat. Der 20-Jährige wurde am 3. August 2020 beim 0:0 in Basel für den FCL eingewechselt. Als sich dieses Ereignis kürzlich jährte, erhielt er davon Videos von Freunden zugeschickt. «Das war bis jetzt der Höhepunkt meiner Karriere», sagt Hermann. Es soll nicht sein letzter Einsatz in der höchsten Liga sein. Denn der Transfer vom Luzerner U21-Team nach Cham vor ein paar Wochen sei nicht gleichbedeutend mit dem Ende seiner Profiträume:

«Die Promotion League ist besser, die Intensität im Training höher. Ich verspreche mir von diesem Wechsel, in meiner Entwicklung grössere Schritte vorwärts zu machen.»

Die Aufmerksamkeit, die ein Sieg der Chamer gegen den FCL mit Hermanns Beteiligung mit sich bringen würde, könnte ihm in seiner Fussballkarriere natürlich zuträglich sein.

Julian Hermann (am Ball) spielte in Luzern in den letzen Jahren – bis auf einen Teileinsatz im Fanionteam – vor allem für die U21-Mannschaft in der 1. Liga (hier gegen Daniel Babic von Zug 94). Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. November 2019)

Auch der Captain stammt aus dem FCL

Keine Ambitionen auf den Bezahlfussball mehr hegt hingegen Fabio Niederhauser. Er verliess den Luzerner Nachwuchs vor sieben Jahren in Richtung Eizmoos, wo er mittlerweile – als erst 25-Jähriger – der dienstälteste Spieler sowie Teamcaptain ist. «Ich hätte in die U21 wechseln sollen, hatte aber schon in der U18 keinen Stammplatz mehr und deshalb Motivationsprobleme. Das Angebot von Cham passte perfekt», sagt der Innenverteidiger rückblickend.

Fabio Niederhauser (links) wechselte 2014 zum SC Cham, für den er bislang in 167 Pflichtspielen mittat und mittlerweile Captain ist. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 24. April 2021)

Niederhauser, der als Primarlehrer arbeitet, bezeichnet den FCL als «Wunschlos» für die bevorstehende erste Cuprunde. Allerdings nicht unbedingt wegen seiner eigenen Vergangenheit dort:

«Diese Zeit ist weit weg. Aber der FCL ist in der Zentralschweiz der Klub, zu dem die meisten eine Verbindung haben. Deshalb freue ich mich mehr darüber, als wenn wir die eigentlich besseren Teams von YB oder Basel zugelost erhalten hätten.»

Ganz besonders motiviert ihn, dass die Partie in Cham stattfinden kann. Das war wegen der Covid- und Sicherheitsauflagen lange unsicher. «Die Atmosphäre auf dem Eizmoos ist eine ganz besondere», sagt Niederhauser in Erinnerung an das letzte grosse Cupspiel dort. 2015 verloren die Chamer mit 1:4 gegen die Zürcher Grasshoppers.

Der grösste Cup-Coup der Chamer Vereinsgeschichte datiert drei Jahre früher. Im Herbst 2012 warf der damalige Erstligist den Super-League-Klub Servette Genf dank des 2:1-Erfolgs aus dem Wettbewerb. Der Chamer Siegtorschütze war mit Stefan Budmiger ein Luzerner – ausnahmsweise einer ohne Vergangenheit beim FCL.