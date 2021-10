Weisse Weste dahin: Der FC Rotkreuz spielt nur unentschieden

Fussball Siegesserie gerissen: Der FC Rotkreuz gibt erstmals Punkte ab Die Spannung ist zurück in der Gruppe 5 der 2. Liga interregional. Trotz Überlegenheit im Spiel gegen Dietikon muss sich der FCR mit einem 1:1-Remis zufriedengeben. Ruedi Burkart 18.10.2021, 11.06 Uhr

Dietikons Torschütze Marvin Hezel (vorn) freut sich über den Ausgleichstreffer. Bild: Jan Pegoraro (Rotkreuz, 16. Oktober 2021)

Dass er mit seiner Mannschaft in dieser Saison unter grossem Druck steht, ist René Erlachner sehr wohl bewusst. Und für Aussenstehende auch offensichtlich. So entfuhr dem Rotkreuzer Trainer in der Schlussphase der Partie gegen 1.-Liga-Absteiger Dietikon schon mal ein an dieser Stelle nicht zitierfähiger, derber Kraftausdruck.

Der Grund für den Ärger des FCR-Übungsleiters: Immer wieder rannte sein Team gegen die Zürcher an und suchte mit Vehemenz den Siegtreffer. 1:1 stand die intensiv geführte Partie seit der 56. Minute – zu wenig für die grossen Ambitionen der Rotkreuzer Klubführung um Teamchef René von Euw. Schliesslich soll im kommenden Frühling der angestrebte Aufstieg in die 1. Liga klargemacht werden. Trainer Erlachner sagte denn auch nach dem Schlusspfiff mässig gut gelaunt:

«Wir sind zum Siegen verdammt.»

Halbe Sachen, beispielsweise Unentschieden, passen nicht in die Rotkreuzer Vorstellungen von erfolgreichem Fussball.

Dominanz bringt zu wenig ein

Das 1:1 war der Endstand gegen die Dietiker. Weil die Rotkreuzer mit wenig kreativen Ideen das Tor des überragenden Keepers Alpay Inaner berannten, blieb die Eins stehen – dies trotz einem Eckballverhältnis von 7:1. Die beste Chance zum neunten Sieg im neunten Meisterschaftsspiel hatte in der Nachspielzeit der aufgerückte Innenverteidiger Lucas Claser Rodrigues. Sein von der Stehrampe aus schön anzuschauender Fallrückzieher verfehlte das Ziel allerdings deutlich.

Damit endete eine Partie, die die Rotkreuzer über weite Strecken dominiert hatten, ohne Sieger. Nach einer torlosen ersten Halbzeit leitete ein herrlicher Kopfballtreffer von Nahuel Allou zum 1:0 das Spiel für die Gastgeber in die richtigen Bahnen aus Sicht der meisten Fans im Sportpark. «Jetzt ist alles klar», sagte einer und biss herzhaft in seine Bratwurst. Klar war aber schon fünf Minuten später nichts mehr. Denn die Dietiker reagierten vehement und schlossen einen schnellen Konter ebenfalls mit einem Kopfballtor ab. Innenverteidiger Marvin Hezel – er vertrat den nach 34 Minuten ausgeschiedenen ehemaligen Super-League-Profi Pa Modou in der Dietiker Defensive – stand bei einer Flanke goldrichtig und traf zum Ausgleich.

Nächste Spitzenkämpfe am Samstag und Sonntag

«Es war eine Partie zweier Teams auf Augenhöhe», sagte der Rotkreuzer Teamchef René von Euw beim Small Talk nach Spielschluss zu Dietikons Cheftrainer Daniel Tarone. Dieser bestätigte die Aussage mit einem Nicken. Von Euw sprach davon, dass man zufrieden sei, auch nach neun Runden ohne Niederlage dazustehen. Nach gut einem Drittel der Meisterschaft zeichnet hat sich ein Vierkampf um den Gruppensieg und damit den Aufstieg in die 1. Liga abgezeichnet. Zwischen dem Leader Rotkreuz und dem viertplatzierten Schöftland liegen sechs Punkte. Am kommenden Wochenende kommt es zu Direktbegegnungen von Spitzenteams. Rotkreuz reist am 24. Oktober zum Tabellenzweiten Muri (14.30 Uhr, Stadion Brühl). Das drittplatzierte Dietikon empfängt tags zuvor Schöftland.