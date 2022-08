Fussball Simon Tschopp hofft, den SC Cham als Sprungbrett für einen Profivertrag nutzen zu können Der 21-Jährige will sich guten Leistungen in der Promotion League für höhere Aufgaben empfehlen. Im Cupspiel gegen den Schweizer Meister FC Zürich setzte er trotz klarer Niederlage ein erstes Ausrufezeichen. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Tschopp fühlt sich wohl auf dem Chamer Eizmoos. Bild: Stefan Kaiser (23. August 2022)

Von der U9- bis zur U15-Auswahl spielte Simon Tschopp beim Grasshopper Club Zürich, bis ihn ein doppelter Armbruch ein halbes Jahr lang ausser Gefecht setzte. Über Red Star gelangte er zum FC Zürich, wo er im U16- und U17-Team zum Einsatz gelangte.

Nach einem Probetraining bei der U18 von Aarau boten ihm sowohl die Aargauer sowie GC einen Vertrag an. Simon Tschopp erzählt: «Ich entschied mich für GC, weil ich in Buchs, nur wenige Kilometer vom GC Campus in Niederhasli, wohnhaft bin und die KV-Lehre in Angriff genommen hatte. Es war mir wichtig, diese auch abzuschliessen.»

Familiäres Ambiente in Cham

Nach der vergangenen Saison habe der Klub den Vertrag um ein Jahr verlängern wollen. Da Simon Tschopp keine Perspektive auf Einsätze in der ersten Mannschaft gesehen habe, hätte er das Angebot nicht angenommen. Er wechselte stattdessen zum SC Cham in die Promotion League, wo er mit offenen Armen in Empfang genommen wurde.

«Ich fühlte mich im familiären Ambiente des Klubs auf Anhieb wohl», betont der zweikampfstarke Defensivspieler, der mit einer guten Angriffsauslösung zu gefallen vermag. Bescheiden schiebt der 1,84 Meter grosse Neo-Chamer nach:

«Im athletischen Bereich muss ich noch etwas zulegen. Deshalb stähle ich meinen Körper vor den Fussballtrainings regelmässig in einem Fitnesscenter in Steinhausen.»

Simon Tschopp, der in seinem KV-Ausbildungsbetrieb einen 60-Prozent-Job ausübt, verfolgt ein Ziel. Der 21-Jährige will einerseits gesund bleiben und Freude am Fussball haben, «andererseits aber auch zum richtigen Zeitpunkt den nächsten Schritt in Richtung Profifussball machen». So hofft er, im Chamer Dress von einem Scout eines Challenge- oder gar Super-League-Klubs beobachtet und entdeckt zu werden.

Beste Werbung in eigener Sache

Am vergangenen Sonntag erlebte Simon Tschopp den bisherigen Höhepunkt seiner Fussballerkarriere. Im Cupspiel gegen den Schweizer Meister FC Zürich hielt der den hochgehandelten italienischen Nationalspieler Wilfried Gnonto und dessen Sturmpartner Jonathan Okita oftmals in Schach.

Simon Tschopp (links) bedrängt Jonathan Okita vom FC Zürich. Bild: Matthias Jurt (Cham, 21. August 2022)

Simon Tschopp schwärmt: «Es war ein ausserordentliches Erlebnis, gegen Zürich antreten zu können.» Mit seinem Auftritt hat er beste Werbung in eigener Sache gemacht. Er sagt offen:

«Doch es wäre zu früh, jetzt schon über den nächsten Schritt oder einen Wechsel nachzudenken. Es gefällt mir sehr beim SC Cham. Ein toller Verein.»

Darüber hinaus spiele der Chamer Trainer Roland Schwegler eine grosse Rolle bei seinen Überlegungen. «Er schenkt uns Spielern sein uneingeschränktes Vertrauen. Wir dürfen etwas riskieren. Wenn wir Fehler machen, spricht er uns mit aufbauender Kritik darauf an und erklärt, wie wir es besser machen können», erklärt er.

Nachdem er im Spiel gegen den FC Zürich gegen grösser gewachsene Gegenspieler Kopfballduelle verloren hatte, habe ihm Roland Schwegler in der Halbzeitpause geraten, in diesen Zweikämpfen nicht hochzusteigen, sondern am Boden zu bleiben und den Gegner am Hochsteigen zu hindern. In der zweiten Halbzeit habe das oft geklappt.

Abseits des Fussballplatzes ist Simon Tschopp ein ausgesprochener Familienmensch, der seine Freizeit am liebsten mit seiner Mutter Isabel, seinem Vater Martin, seiner Freundin Nina Weber oder seinen Freunden verbringt.

Zu Gast bei YF Juventus Zürich

Am Samstag müssen sie wie gewohnt während einiger Stunden auf ihn verzichten. Dann spielt der SC Cham in Simon Tschopps Wohnkanton gegen YF Juventus Zürich (16 Uhr, Sportanlage Juchhof 1).

Tschopp sagt, wie dieser Gegner möglicherweise zu schlagen ist: «YF Juventus stellt ein neu zusammengesetztes Team, das schwer auszurechnen und nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Wir müssen präzise aufbauen, die letzten Pässe haargenau spielen und entschlossen abschliessen. Wenn uns dies gelingt, haben wir gute Chancen zu gewinnen.»

Nach bisher zwei Partien in der Meisterschaft steht Cham mit drei Punkten da. Der nächste Gegner hat die gleiche Bilanz vorzuweisen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen