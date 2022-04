Der SC Cham und der FC Zug 94 hoffen und bangen

Fussball Spitzengruppe und Abstiegskampf: Hoffen und Bangen in Cham und Zug Der SC Cham muss in der Promotion League siegen und auf Schützenhilfe bauen, um die Top 6 zu erreichen. In der 1. Liga kann Zug 94 die Hoffnung auf den Ligaerhalt im Direktduell mit Schötz erhöhen. Raphael Biermayr 27.04.2022, 14.04 Uhr

Zugs Mehmet Yigit will mit dem FC Schötz die nächste Hürde aus dem Weg räumen. Bild: Alexandra Wey (Zug, 23. April 2022)

Der SC Cham empfängt am Samstag das U21-Team des FC Basel zum letzten Match der Qualifikationsrunde in der Promotion League (16 Uhr, Eizmoos). Dies ohne den Captain Fabio Niederhauser (gesperrt). Der Sportclub muss gewinnen, um die letzte Chance auf den Einzug in die sogenannte Aufstiegsrunde zu wahren. Er ist zudem auf Schützenhilfe seitens Chiasso angewiesen. Die Tessiner gastieren in Bavois, das einen Zähler mehr auf dem Konto hat als die Chamer und das bessere Torverhältnis aufweist.