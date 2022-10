Marc Keiser vom SC Steinhausen glaubt an die Wende zum Guten

Fussball Steinhausen-Stürmer Marc Keiser hat Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten Das Team hinkt in der 3. Liga derzeit den Erwartungen hinterher. Der 23-Jährige lässt sich davon nicht verunsichern und zieht eine Parallele zur vergangenen Saison. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Marc Keiser hat die Freude am Fussball wiedergefunden. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 19. Oktober 2022)

Der SC Steinhausen liegt in seiner 3.-Liga-Gruppe nach neun Meisterschaftsrunden auf dem neunten Tabellenrang. Doch das kann sich schnell ändern – der Rückstand auf den Tabellendritten Erstfeld beträgt nur vier Punkte. Noch enger wird es nach hinten. Der SCS hat nur drei Punkte mehr auf seinem Konto als der Tabellenvorletzte Muotathal.

Für Steinhausen ist diese Situation nicht neu. In der vergangenen Saison lag die Elf von Spielertrainer Igor Tadic sogar vorübergehend am Tabellen­ende, ehe sie eine imposante Aufholjagd hinlegte und die Aufstiegsrunde nur knapp verpasste. Der Steinhauser Mittelstürmer Marc Keiser erinnert sich: «Wir erwischten wie jetzt einen mühsamen Saisonstart. Doch plötzlich spielten wir locker – und es lief wie geschmiert.»

Von einer Verletzung zurückgebunden

Keiser ist überzeugt, dass sich auch diesmal alles zum Guten wenden werde. Er erzählt:

«Unsere noch junge Mannschaft hat viel Potenzial. Aber wir haben derzeit elf Verletzte zu verkraften. Uns steht momentan kein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung.»

Dazu komme, dass er selbst nach einem Rippenbruch, den er sich in einem Vorbereitungsspiel gegen Ägeri zugezogen habe, auch erst seit kurzem wieder auf Torjagd gehen könne.

Jüngst gelang immerhin bereits ein 2:1-Erfolg in Buochs. Am Wochenende sind die Steinhauser spielfrei. Sie treffen am kommenden Dienstag auf den SC Goldau II (20 Uhr, Eschfeld).

Den Spass am Fussball vorübergehend verloren

Marc Keiser spielte die meiste Zeit seiner bisherigen Laufbahn im FC Ägeri. Nach zweieinhalb Jahren in der ersten Mannschaft der Bergler legte der torgefährliche Stürmer eine längere Fussballpause ein. Der 23-Jährige, der zurzeit das zweite Semester des Wirtschaftsstudiums an der Uni Zürich absolviert, betont:

«Ich hatte keinen Spass mehr. Ich absolvierte die Rekrutenschule und setzte andere Prioritäten. Die berufliche Ausbildung, meine Familie und meine Freunde waren mir wichtiger als der Fussball.»

Die Familie Keiser lebte wegen der beruflichen Tätigkeit von Vater Stephan zeitweise in England und in Hongkong. Marc Keiser hat auch abgesehen davon schon viel von der Welt gesehen. Er erzählt: «Ich hielt mich auch schon auf Hawaii und in Afrika auf. Die krassen Gegensätze auf diesem Kontinent zur Schweiz sind augenfällig. Doch die liebevolle, offene Art der Menschen ist beeindruckend. Das hilfreiche, verständnisvolle Umgehen miteinander würde auch hierzulande guttun.»

Keiser verrät, dass er an einem in der Schweiz gestarteten Projekt in Sambia beteiligt ist. Er ist Fan des FC Arsenal London und plant, nächstes Jahr eines der Stadtderbys gegen Tottenham oder Chelsea zu ­besuchen. Keiser bekennt: «So gerne ich ins Ausland reise, so gerne kehre ich jeweils in die Schweiz zurück.»

Der Vater gibt ihm gut gemeinte Tipps

Vater und Mutter Keiser lassen es sich nicht nehmen, die Spiele ihres Sohnes vor Ort zu verfolgen. «Meine Mutter mag es nicht, wenn ich auf dem Spielfeld diskutiere», sagt der Stürmer. Sein Vater, der oft und gerne Tennis spiele und allmählich auch eine Siegeschance habe, «gibt nach jedem Spiel seine Eindrücke an mich weiter».

Er hätte gern, dass sein Sohn in einer höheren Liga auf Torjagd gehen würde und zeige ihm auf, was er besser machen könne. Marc Keiser sagt:

«Mir geht es nicht um die Liga – ich will mit Freude Fussball spielen. Und diese Freude, die ich in Ägeri verloren hatte, habe ich in Steinhausen zurückgewonnen.»

Eine entscheidende Rolle spielt dabei der ehemalige Profistürmer und heutige SCS-Spielertrainer Igor Tadic. Keiser verrät: «Er vermittelt mir wertvolle Tipps bezüglich der einzuschlagenden Laufwege. Und er fordert mich auf, vor dem gegnerischen Tor nicht lange zu fackeln und entschlossen abzudrücken.» Marc Keiser will das schnellstmöglich umsetzen.

