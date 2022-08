SC Cham II mit Thimo Laisa steht vor dem Saisonstart

Fussball Thimo Laisa vom SC Cham II stellt klar: «Wir sind kein Punktelieferant» Das Team von Trainer Pascal Nussbaumer steht nach dem Aufstieg vor dem Saisonstart in der 2. Liga interregional. Am Samstag geht es ins Tessin. Michael Wyss Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Thimo Laisa vom SC Cham II fotografiert an seinem Wohnort Baar. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 16. August 2022)

«Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der 2. Liga interregional. Die zweite Mannschaft hat sich nach einer beeindruckenden Saison den Aufstieg verdient. Nun wollen wir das eine Liga höher bestätigen», zeigt sich Thimo Laisa optimistisch gestimmt.

Der 20-Jährige, der letzte Saison im Fanionteam des SC Cham in der Promotion League sporadisch zum Einsatz kam, hatte seinen Teil zum Aufstieg der zweiten Mannschaft beigetragen. «Ich stand bei etwa zwölf Partien im Einsatz. Es war für mich immer wieder eine schöne Erfahrung, im Reserveteam zu spielen», sagt der Mittelfeldspieler.

«Kann mich weiterentwickeln»

Dass der Baarer, der an der Pädagogischen Hochschule Zug studiert, nun beim Team in der 2. Liga interregional statt dem in der Promotion League im Kader steht, hat seinen Grund: «Ich laborierte während längerer Zeit an einer Knieverletzung. Noch konnte ich nicht zur alten Stärke zurückfinden. Die Promotion League ist für mich deshalb nicht die richtige Liga aus sportlicher Sicht.»

Zwei Spielklassen tiefer könne er vermehrt Matchpraxis holen und sich weiterentwickeln. Er sagt zudem:

«Profi will ich nicht mehr werden, dieses Kapitel habe ich abgeschlossen.»

Für ihn sei der Wechsel zurück in die zweite Mannschaft nicht gleichbedeutend mit einem sportlichen Rückschritt, «sondern einfach eine neue Aufgabe, die auf mich wartet».

Südländische Mentalität

Thimo Laisa hat italienische Wurzeln. Daher erstaunt es auch nicht, dass er temperamentvoll und emotional ist, wenn um den Fussball geht. «Auf dem Rasen kommt die südländische Mentalität zum Vorschein, da lebe ich für und mit dem Fussball. Das ist meine Leidenschaft. Neben dem Rasen bin ich eher der ruhige und bodenständige Typ.»

Laisa wechselte nach seiner anfänglichen Juniorenzeit beim FC Baar für einige Jahre zum Nachwuchs des Grasshopper Club Zürich. «Die Zeit bei den Zürchern möchte ich nicht missen. In Erinnerung blieb mir ein Erfolg mit der U11. Ich stand am Cordial Cup Tirol einmal in einem Endspiel. Im Final vor 4000 Zuschauern verloren wir gegen den SSV Ulm.»

Eine grosse Saison 2021/22

Unvergesslich blieb ihm auch der Aufstieg mit Cham II, der lange vor dem Ende der vergangenen Saison feststand. «Wir spielten eine beeindruckende Meisterschaft mit dem krönenden Aufstieg», sagt Laisa. Gerne würde er an die letzte Spielzeit anknüpfen. «Eine Liga höher werden wir stark gefordert», ist er sich bewusst.

«Wir können viel profitieren, spielen gegen Mannschaften mit langjähriger Tradition. Wir sind aber kein Punktelieferant, sondern wollen unsere Rolle einnehmen.»

Was heisst das konkret? «Wir haben genug Qualität in dieser Mannschaft, um den Klassenerhalt zu bewerkstelligen. Ich traue uns sogar eine Rangierung im Mittelfeld zu.» Er wähnt auch den Trainerstaff mit Pascal Nussbaumer und dessen Assistenten Ueli Sturzenegger und Filippo Laisa, seinem Vater. «Sie leben den Fussball.» Thimo Laisa freut sich in der kommenden Saison besonders auf die Derbys gegen den Absteiger Zug 94. In der Vorrunde treffen diese Teams am 22. Oktober in Zug aufeinander.

Erste Reise ins Tessin

Das ist noch weit weg. Zum Auftakt der neuen Spielzeit gastiert Cham II am Samstag bei Mendrisio (18 Uhr, Campo Comunale). Laisa sagt:

«Wir sind auf dem Papier Aussenseiter, aber jederzeit für eine Überraschung gut. Wir fahren ins Tessin, um zu gewinnen.»

2. Liga interregional. Modus: Die fünf Gruppensieger und die drei besten Zweitplatzierten steigen in die 1. Liga auf. Die drei Letztplatzierten jeder Gruppe sowie die drei schlechtesten Zwölftplatzierten aller fünf Gruppen steigen ab.

SC Cham II. Zuzüge: Dario Buob, (Steinhausen), Orlando Gyr (GC U18), Leo Suta (Zug 94), Thimo Laisa, Julian Wüest (beide erste Mannschaft), Robert Kresser (FV Austria 13), Andri Tillmann, Corey Ineichen (beide eigener Nachwuchs). Abgänge: Andri Krienbühl, Tim Keller, Fabian Hasler (alle Pause), Fabian Meier, Alex Halef (beide Rücktritt).

