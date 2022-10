Fussball Trainer-Abgang bei Zug 94: Spieler hatten anscheinend keine Freude im Training Am Rande der Partie gegen den SC Cham II wurde über die Gründe für den überraschenden Rücktritt von Dragi Salatic spekuliert. Whatsapp-Nachrichten lassen Schlüsse zu. Michael Wyss und Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 24.10.2022, 11.36 Uhr

Spieler äusserten wohl Kritik an der der Trainingsgestaltung von Dragi Salatic. Bild: Pius Amrein (Zug, 1. Juli 2022)

Die Zuger Verantwortlichen verpassten es am Samstag, Licht ins Dunkel um den Rücktritt von Trainer Dragi Salatic nur zwei Tage vorher zu bringen. In einer Medienmitteilung am Freitagmorgen war lediglich von «unüberbrückbaren Differenzen» die Rede gewesen.