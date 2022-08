Fussball Viele wechselten von Cham nach Kriens – Diogo Costa ging den umgekehrten Weg Der 27-jährige Mittelfeldspieler sucht auf dem Eizmoos eine neue Herausforderung. Am Samstag trifft er zum Auftakt der Promotion-League-Saison auf seinen Ex-Klub. Michael Wyss Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Diogo Costa will auf dem Eizmoos ein Vorbild für die jüngeren Spieler sein. Bild: Matthias Jurt (Cham, 3. August 2022)

«Dass ich nach Cham wechselte, hat verschiedene Gründe», antwortet Diogo Costa auf die entsprechende Frage und ergänzt: «Ich kannte viele Spieler aus früheren gemeinsamen Zeiten, das hat mich sicher gereizt. Ich spürte auch das volle Vertrauen in meine Person bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen.» Zudem herrschten in der ersten Mannschaft «keine Hierarchien. Jeder Spieler ist wichtig, wird geschätzt. Man begegnet sich auf Augenhöhe.»

Der 27-jährige Mittelfeldspieler hat vom SC Kriens zum SC Cham gewechselt. Nach dem Abstieg der Luzerner spielen beide Mannschaften in der Promotion League. Das haben vor allem die Chamer zu spüren bekommen, die gleich acht Spieler nach Kriens ziehen lassen mussten. Diogo Costa hat den umgekehrten Weg genommen. Er blickt zurück:

«Ich erlebte schöne Jahre auf dem Kleinfeld mit dem Aufstieg in die Challenge League als absolute Krönung. Nach sieben Jahren bei den Kriensern war jedoch die Zeit gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen und eine neue Herausforderung anzunehmen.»

Sieg gegen ein Super-League-Team

Als Tiefpunkt bezeichnet er den Abstieg in die Promotion League nach der vergangenen Saison. In den Saisons 2015/16 bis 2017/18 war der Verein zuletzt drittklassig. In diese Zeit fiel ein Höhepunkt in der Karriere von Diogo Costa. Im August 2016 gewann der Unterklassige gegen das damalige Super-League-Team des FC Thun mit 2:1. «Das sind Momente, die bleiben. Der Cup schreibt immer wieder neue Geschichten», sagt der in Buchrain wohnhafte Hochdorfer.

Diogo Costa (oben) bestritt von 2015 bis 2022 insgesamt 181 Pflichtspiele für den SC Kriens. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. April 2021)

Jetzt winkt ihm mit seinem neuen Team die Chance auf eine Überraschung. Am Sonntag, 21. August, gastiert der Schweizer Meister FC Zürich anlässlich der ersten Cuprunde in Cham. Costa zeigt auf: «Wir haben nichts zu verlieren, der Druck liegt beim FCZ. Wenn wir die Startviertelstunde überstehen und zur Pause nicht schon mit 0:3 in Rückstand liegen; wer weiss, was dann möglich ist?»

Auftakt mit Derby

Costa, der als Grafikdesigner arbeitet, hat beim FC Luzern verschiedene Nachwuchsstufen von der U16 bis zur U21 durchlaufen. Unter Carlos Bernegger durfte er im Zeitraum von 2013 bis 2014 zeitweise mit der ersten Mannschaft mittrainieren und einige Testspiele bestreiten. Welche Aufgaben erwarten ihn im SC Cham? «Ich will meine langjährige Erfahrung einbringen und den jungen Spielern ein Vorbild sein.»

Und welche Ziele will er mit der Mannschaft erreichen? «Es wird keine einfache Saison, doch in diesem Team schlummert sehr viel Qualität. Wir können in der Liga bestehen», ist er zuversichtlich.

Gleich zum Auftakt am Samstag wartet das Zentralschweizer Derby gegen Costas Ex-Team Kriens (17.30, Kleinfeld). Wie bewertet der Neuchamer die Affiche?

«Es gibt für einen Sieg auch nur drei Punkte. Doch es ist ein Prestigeduell und ein Derby, solche Spiele will man natürlich nicht verlieren. Wir fahren nach Kriens, um zu siegen.»

Zuzüge: Nicolas Künzli, Esat Balaj, Luiyi Lugo (alle Wohlen), Kai Bucher (Luzern U18), Nando Zimmermann, Ardi Molliqaj (beide Luzern U21), Simon Tschopp (GC U21); Diogo Costa (Kriens), Fabio Solimando (Freienbach). Abgänge: Lukas Riedmann, Marco Rüedi, Mario Bühler, Julian Hermann, Rrezart Hoxha, Celién Wicht, Mauro Bender, Yannick Pauli (alle Kriens), Thimo Laisa, Julian Wüest (beide Cham II).

Modus: Die Meisterschaft wird in einer Hin- und Rückrunde gespielt (34 Partien pro Team). Die Mannschaften auf den Rängen 1 und 2 steigen auf, der Drittplatzierte bestreitet eine Barrage gegen den Letzten der Challenge League. Die Teams auf den Rängen 17 und 18 steigen in die 1. Liga ab.

