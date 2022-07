Fussball Vom FC Luzern in die 1. Liga: Simon Grether spielt neu für den FC Rotkreuz Der 30-jährige Verteidiger beendet seine Profilaufbahn und unterstützt die Zuger. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 13.07.2022, 10.29 Uhr

So kannte man Simon Grether (links) im FCL: als kompromisslosen Zweikämpfer. Bild: Urs Flüeler (Luzern, 5. Juli 2020)

Mit der Verpflichtung von Marco Trachsel, Genc Krasniqi, Mikael Akinrinmade und Fabio Moor glaubte der neu in die 1. Liga aufgestiegene FC Rotkreuz die Transfers abgeschlossen zu haben. Doch dann eröffnete sich die Chance, Simon Grether zu verpflichten.

Der ehemalige Schweizer-U21-Internationale stiess vor sechs Jahren nach Stationen in Basel, Winterthur, Bellinzona und Wohlen zum FC Luzern. Fortan spielt er im Rotkreuzer Sportpark. Der FCR-Teammanager René von Euw verrät, wie dieser Coup zu Stande kam:

«Der ehemalige Rotkreuz-Junior und heutige FCL-Spieler Lorik Emini fädelte den Transfer ein. Als Grether bei uns anklopfte, mussten wir nicht lange überlegen – wir wurden sofort handelseinig.»

Der 30-jährige Simon Grether bestritt seit 2016 fast 150 Pflichtspiele für den FCL und erzielte zwei Treffer.

Simon Grether (links) bejubelt mit Ruben Vargas sein Siegtor zum 2:1 gegen den FC Zürich – einer von zwei Treffern im FCL-Trikot. Bild: Martin Meienberger (Luzern, 22. April 2018)

Der Verteidiger überzeugte durch seine kämpferischen Fähigkeiten. Die Fans schätzten das, sie verabschiedeten ihn nach der vergangenen Super-League-Saison als «Fussballgott». Und auch das Team liess ihn hochleben.

Simon Grether nach dem letzten Match als Angestellter des FCL. Bild: Martin Meienberger (Luzern, 29. Mai 2022)

Keine passenden Angebote

Grether hat seine Laufbahn als Berufsfussballer damit beendet. Er sagt zu den Gründen für diesen Schritt: «Ich hatte mir schon immer Gedanken gemacht, was ich nach meiner Profikarriere zu tun gedenke. Und da mir in letzter Zeit im Profibetrieb der Spassfaktor fehlte und die Motivation nachgelassen hatte, entschied ich mich, davon zurückzutreten, weil keine für mich passenden Angebote ins Haus flatterten.»

Grether hat während seiner Zeit im FC Basel die Wirtschaftsmittelschule abgeschlossen und kürzlich in Cham eine Anstellung als Salesmanager angenommen. Und nun kehrt er also in Rotkreuz auf den Fussballplatz zurück. Dazu sagt er:

«Ich wohne in Meggen und ich wollte weiterhin in der Innerschweiz Fussball spielen. Und da ich bereits einige Spieler des FC Rotkreuz kannte, die alle vom Zusammenhalt des Teams schwärmten, entschloss ich mich zu diesem Übertritt.»

Der Teammanager von Euw spricht natürlich von einem Glücksgriff. Simon Grether habe sich bereits am vergangenen Dienstag anlässlich des Trainingsauftakts im Team «als Freund und Kumpel» integriert. Er werde der Leader des Teams und das Bindeglied zu den Fans, also das Aushängeschild des Vereins, sein. Mit Grether haben die Rotkreuzer einen Cupsieger im Kader.

Er soll zur Identifikation beitragen

Simon Grether, der mit seiner immensen Erfahrung den FCR mit Rat und Tat erfolgreich unterstützen will, zog nach dem ersten Training eine positive Bilanz:

«Es macht Spass, ein Teil dieser coolen Truppe zu sein.»

Andi Brand, der vor kurzem das Präsidium des FC Rotkreuz übernommen hat, befindet: «Dass Simon Grether unseren Klub sympathisch findet, freut uns alle natürlich sehr. Er und das fast vollständig zusammengebliebene bisherige Team schaffen eine Identität, die für den Erfolg des gesamten Vereins sehr wichtig ist.»

