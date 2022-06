Trainer Dragi Salatic soll den FC Zug 94 zum Erfolg führen

Fussball Wieder zu Hause: So will Dragi Salatic Zug 94 als Trainer zum Erfolg führen Der langjährige Spieler der Zuger kehrt mit 40 Jahren als Trainer auf die Hertiallmend zurück. Nach dem Abstieg in die 2. Liga interregional gilt es zunächst, ein neues Team zusammenzustellen. Michael Wyss Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Ein vorfreudiger Dragi Salatic als Spieler von Zug 94 vor der Saison 2001/02 – damals waren die Zuger noch die Nummer eins im Kanton. Bild: Daniel Frischherz

«Dass ich auf die neue Saison hin zu Zug 94 wechsle, war ein Herzentscheid», zeigt sich Dragoljub «Dragi» Salatic in diesen Tagen emotional. Kein Wunder, blickt er doch auf eine lange Vergangenheit beim Stadtzuger Klub zurück: «Ich startete beim damaligen SC Zug meine Karriere und konnte während vieler Jahre, unter anderem unter Trainern wie Laurent Prince, Jean-Daniel Gross, Martin Andermatt oder Patrick Bühlmann viel profitieren.»

Salatic war auch für den SC Cham aktiv. Bild: Roger Zbinden (Cham, 10. Oktober 2009)

Er hat als Spieler in der 2. Liga interregional und 1. Liga während vieler Jahre für den Stadtklub gespielt und Hochs und Tiefs erlebt. «Ich kenne den Verein in- und auswendig. Jetzt kann ich ihm mit meiner langjährigen Erfahrung etwas zurückgeben», ist der 40-jährige Familienvater, der in Sins wohnt, überzeugt.

Er verlässt Ägeri aus laufendem Vertrag

Dragi Salatic verlässt den FC Ägeri, bei dem er während sechs Saisons als Spieler, Spielertrainer und Trainer in der 2. Liga interregional und 2. Liga regional tätig war, trotz laufenden Vertrags auf Ende Saison.

Auch als Spieler und Spielertrainer übernahm er bei Ägeri Verantwortung. Bild: Michael Wyss (Baar, 28. Juli 2018)

Laut dem Trainer ist das im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt. «Ich bin dem FC Ägeri dankbar, dass wir eine Lösung gefunden haben, und er mir die Möglichkeit gibt, Zug 94 zu trainieren.»

Ägeris Sportchef Miro Matuzovic sagt dazu: «Dragi lebt mit und für den Fussball. Er bringt viel Leidenschaft mit. Er hat all die Jahre bei uns super Arbeit geleistet, wir bedauern seinen Abgang.» Sein Nachfolger werde in den nächsten Tagen bekanntgegeben.

Kontakt war immer vorhanden

Aus der Sicht von Salatic ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen für einen Wechsel. «Mit Zug 94 kann ich einen Neustart beginnen und eine neue Herausforderung annehmen. Ich freue mich auf diese Challenge.»

Wie kam es zum Wechsel? «Ich hatte mit Zugs Sportchef Besnik Reci immer wieder Kontakt, weil wir auch eine Spieler-Zusammenarbeit zwischen Ägeri und Zug 94 pflegten.»

Nach Bekanntwerden des Abgangs von Thomas Jent im Anschluss an den feststehenden Abstieg der Zuger in die 2. Liga interregional sei auch die Trainerfrage besprochen worden.

«Ich habe im Gespräch das Vertrauen der Vereinsverantwortlichen gespürt, und dass sie mich unbedingt wollten.»

Trainingsstart bei Zug 94 ist am 1. Juli. Salatic sagt: «Aktuell haben rund 14 Spieler, die letzte Saison dabei waren, zugesagt. Ich führe derzeit viele Gespräche. Es wird sicher noch der eine oder andere Transfer folgen.» Er sei zuversichtlich, mit einer guten Mannschaft in die neue Saison zu steigen. «Mit Zug 94 einen Neustart zu wagen, kann für einen Spieler auch interessant sein.»

Eigene Spieler müssen sich aufdrängen

Was wird aus dem eigenen Nachwuchs? Wird der neue Trainer ihm auch eine Chance geben? «Absolut. Wer gewillt ist, sich aufdrängt und Herzblut mitbringt, hat gute Aussichten. Doch ich es muss es spüren. Oft geniesst bei jungen Spielern der Fussball nicht immer die Priorität, die verlangt wird.» Wer nicht die «richtige Einstellung» mitbringe, sei fehl am Platz.

Salatic macht kein Geheimnis aus seiner Überzeugung, dass eine Rückkehr von Zug 94 in die 1. Liga das Ziel sei. «Wir werden Wochenende für Wochenende die Gejagten sein. Als Absteiger will dich jeder Gegner düpieren. Es benötigt mentale Stärke als Neuling», blickt er voraus.

«Wichtig wird sein, dass wir uns schnell in der Liga etablieren. Dass die erste Mannschaft von Zug 94 in die 1. Liga gehört, steht ausser Diskussion. Wie schnell sich dieses Ziel jedoch verwirklichen lässt, werden wir sehen.»

