Die Frauen des FC Baar spielen am Sonntag gegen den FC Zürich

Fussball «Wir hoffen auf ein Wunder»: Der FC Baar spielt gegen das Champions-League-Team des FC Zürich Für das Frauenteam aus der 1. Liga steht am Sonntag im Schweizer Cup ein Höhepunkt auf dem Programm. Michael WyssC Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Captain Esther Andermatt und Co. empfangen auf dem Lättich den amtierenden Schweizer Meister und Cupsieger. Stefan Kaiser (Baar, 15. August 2022)

«Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Wir wollen dem FC Zürich natürlich das Leben so schwer wie möglich machen», gibt sich die Baarer Spielerin Saskia Langenegger hoffnungsvoll. Am Sonntag treffen sie und ihre Teamkolleginnen in der zweiten Runde im Schweizer Cup auf die Zürcherinnen (16 Uhr, Lättich).

Die 19-jährige Saskia Langenegger bestreitet die dritte ­Saison im Baarer 1.-Liga-Team. Sie sagt weiter:

«Dass ich eines Tages gegen die FCZ-Frauen spielen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das wird ein unvergesslicher Moment.»

Die Baarerinnen müssen unterschätzt werden

Der FC Baar liegt aktuell im 4. Rang in der Meisterschaft. Die ­Zürcherinnen sind Dritte in der Women’s Super League und turmhohe Favoritinnen. Das ist dem Baarer Captain Esther Andermatt vollauf bewusst. Die 21-Jährige stellt klar.

«Wir werden unser Bestes geben und hoffen auf ein Wunder. Träumen darf man immer.»

Die Baarerinnen werden in dieser Partie nur eine Chance haben, wenn sie unterschätzt werden und die FCZ Frauen nicht genug Motivation für diese Aufgabe finden. Am Mittwoch spielten die Zürcherinnen schliesslich noch in der Champions League gegen Juventus Turin und auf höchster europäischer Bühne. Es setzte eine 0:2-Niederlage für den Schweizer Meister und Cupsieger der vergangenen Saison ab.

Vermutlich werden die ­Zürcherinnen, trainiert von der Deutschen Inka Grings (43), auch die eine oder andere Spielerin in Baar schonen, denn nächste Woche steht bereits das zweite Gruppenspiel in der Königsklasse, bei Arsenal London, auf dem Programm.

Baar will geniessen – aber auch fordern

Was sagt Baars Cheftrainer Christian Vögtli (37) zu Cup­abenteuer? «Das Spiel des Jahres wartet auf uns, es ist ein Traumlos.» Sein Team werde diese Partie geniessen, die Vorfreude sei seit Tagen spürbar. Er ergänzt:

«Das soll aber nicht heissen, dass wir nicht alles in die Waagschale werfen werden, um ein gutes Spiel abzuliefern, um die Zürcherinnen zu ärgern.»

Baar hatte in der ersten Cuprunde gegen den Erstligisten Bühler mit 5:2 nach Verlängerung gewonnen, der FC Zürich war spielfrei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen