Zug 94 verliert zum Auftakt in das Fussballjahr mit 0:2

Fussball Zug 94 bringt sich selbst um den möglichen Lohn Das Toreschiessen bleibt das grosse Manko der Mannschaft. Der Tabellenletzte unterliegt in der 1. Liga dem Nachwuchs der Zürcher Grasshoppers mit 0:2.

Er schaute zum Himmel und flehte um eine Antwort. Doch der Zuger Jetlir Krasniqi erhielt keine Reaktion auf seine wortlos geäusserte Frage, wie er diese Torchance nicht nutzen konnte. Der Ball war ihm nach einer Parade des GC-Goalies Ntumba vor die Füsse gefallen. Doch Krasniqi schoss ans statt ins Tor. Und so blieb Zug 94 in diesem Match ohne Treffer - zum fünften Mal im 15. Meisterschaftsspiel.

Dass es letztlich auch keinen Punkt gab, war etwas überraschend. Denn die Gäste, die in der Winterpause viele Veränderungen im Kader hatten, machten einen soliden Eindruck. Nach einem wegen Abseits aberkannten Tor kam das U21-Team der Grasshoppers lange zu keinem erwähnenswerten Abschluss.

Glück für Zugs Goalie Lukas Winzap (in Grün) und Verteidiger Leotrim Nitaj: Das Tor der Grasshoppers (Filipe De Carvalho Ferreira) in der 3. Minute wird wegen Abseits aberkannt. Bild: Raphael Biermayr (Niederhasli, 5. März 2022)

Sehr lange, denn erst in der 87. Minute fiel das 1:0. Zugs Leonardo Würmli blieb bei einem Konter beim Dribbling in der Abwehr hängen. Die Zürcher schlossen den direkten Gegenstoss in der Folge mustergültig ab.

Auch der Ex-Goalgetter trifft nicht

In der Folge stemmte sich Zug gegen die Niederlage. Sturmtank Petar Ugljesic vergab die beste Gelegenheit, als er im Strafraum an den Ball kam und diesen einen Meter über das Tor schoss. Der Rückkehrer, der 2021 eine schwere Krankheit besiegte, war eine auffällige Figur. In der Anfangsphase der Partie, in der die Gastgeber stärker waren, suchte er das Gespräch mit dem Trainer Thomas Jent und wies die Teamkollegen in der Folge an, wie sie sich verhalten sollten.

Ist noch nicht schneller als sein Schatten: der Rückkehrer Petar Ugljesic. Bild: Raphael Biermayr (Niederhasli, 5. März 2022)

Tatsächlich fanden die Zuger anschliessend besser in die Begegnung. In ihrer besten Phase von der 28. bis zur 32. Spielminute drückten sie auf das Tor, vor allem der Flügelspieler Yasha Schärer (er kam von der U21-Mannschaft des FC Zürich) hinterliess einen starken Eindruck. Doch auch vier aufeinanderfolgende Eckbälle brachten nichts Zählbares ein. So wie in den letzten Spielminuten, als sie zusehen mussten, wie die Grasshoppers es besser machten und schliesslich noch zum 2:0 trafen (92.).

Yasha Schärer (in Rot) ist eine vielversprechende Verpflichtung der Zuger. Bild: Raphael Biermayr (Niederhasli, 5. März 2022)

Verein tritt stärker nach aussen auf

Nach einer kurzen Hausse vor der Winterpause sind die Zuger bereits wieder auf der Verliererstrasse und bleiben Tabellenletzte. Neben dem Platz zeigt sich der Verein indes wieder von einer besseren Seite. So hat er einen neuen Internetauftritt und versorgt die Interessierten mit Videos und anderen Beiträgen. Überdies werden die Heimspiele neuerdings in einem Livestream auf der Homepage gezeigt.

Der Vereinspräsident Aydogan Cilingir sprach im Rahmen der Partie beim GC-Nachwuchs von Vertrauen, das der Klub in der Bevölkerung zurückgewinnen müsse. Dies vor dem Hintergrund der ernsten finanziellen Probleme, die beim Abgang der früheren Führung ans Licht kamen. Diese sind mittlerweile gelöst, nun geht es laut Cilingir an die Feinarbeit.

Solche hat auch Thomas Jent, der Trainer des Fanionteams, zu bewältigen. Mehr liegt nicht in seiner Macht – das Toreschiessen kann er nicht selbst übernehmen.

