Zug 94 gewinnt das Spitzenspiel gegen Cham II mit 3:0

Fussball Zug 94 feiert den Sieg über Cham II – und schweigt zum «Fall Salatic» Beim 3:0-Erfolg im Derby gegen den starken Aufsteiger in der 2. Liga interregional äussern sich die Verantwortlichen nicht zu den Gründen des Abgangs des Trainers zwei Tage zuvor. Michael Wyss Jetzt kommentieren 24.10.2022, 11.33 Uhr

Die Zuger bejubeln das erste Tor. Bild: Roger Zbinden (Zug, 22. Oktober 2022)

Michael Wyss Zug-94-Sportchef Besnik Reci war erleichtert. «Der Sieg war wichtig nach dieser turbulenten Woche. Hut ab vor den Spielern, dass sie sich auf den Fussball konzentrierten», sagte er nach dem 3:0-Erfolg gegen Cham II in der 2. Liga interregional.

Am Donnerstag war Zugs Trainer Dragi Salatic überraschend zurückgetreten. Deshalb stand Reci – mit Salatics ehemaligem Assistenztrainer Oliver Kolenda – am Samstag beim Derby an der Seitenlinie.

Details zu den Vorkommnissen wollten die Zuger Verantwortlichen nicht preisgeben. Spekulationen in der lokalen Fussballszene zufolge war die Harmonie zwischen Mannschaft und Trainer gestört.

Würdige Kulisse auf der Hertiallmend

Dabei war sportlich alles in bester Ordnung. Die Zuger empfingen das drittplatzierte Cham als Tabellenführer. Die ansehnliche Kulisse von knapp 500 Zuschauerinnen und Zuschauer fand den Weg auf die Hertiallmend.

Fast 500 Zuschauende fanden zum Match. Bild: Roger Zbinden (Zug, 22. Oktober 2022)

Zugs Vereinspräsident Aydogan Cilingir schwärmte nach Spielende:

«Was für ein Fussballfest! Traumwetter, 500 Zuschauende, ein Kantonsderby und zugleich Spitzenkampf – was will man mehr»

Er ergänzte: «Und dass wir siegten, machte das Ganze perfekt.»

Zweikampf zwischen Zugs Cleric Njau (links) und Chams Thimo Laisa. Bild: Roger Zbinden (Zug, 22. Oktober 2022)

Schon in der 3. Minute setzte der Gastgeber ein erstes Ausrufezeichen. Anel Hodzic, der eine überragende Partie ablieferte, scheiterte bei seinem Abschlussversuch am Aussenpfosten. Auch in der Folge spielten die Zuger dominant und hatten das Spielgeschehen unter Kontrolle.

Chams Trainer Pascal Nussbaumer sagte im Rückblick: «Wir hatten in der Startviertelstunde zu viel Respekt und Zug so die eine oder andere Chance ermöglicht.»

Hodzic erzielt zwei Treffer

In dieser Phase fiel auch das 1:0. Anel Hodzic schloss einen schnellen Angriff mit einem herrlichen Distanzschuss in die linke hohe Ecke ab. Doch auch die Gäste zeigten zwischendurch ihre Qualitäten mit schönem Kombinationsspiel und schnell vorgetragenen Angriffen. Endstation war aber immer wieder bei Zugs Torhüter Umberto Soriano, der eine Menge Ruhe ausstrahlte.

Der Nackenschlag aus Sicht der Ennetseer kam kurz nach Pause, als der Zuger Gabriel Machado nach einem ärgerlichen Ballverlust der Chamer Abwehr das 2:0 erzielte. Anel Hodzic machte mittels Foulpenalty und des dritten Treffers alles klar (63.).

Lob von Zuger Seite

Cham konnte in der Folge keine Nadelstiche mehr setzen, kämpfte aber unermüdlich bis zum Schlusspfiff und erhielt Lob von Zuger Seite. So sprach Zugs Sportchef und Interimstrainer Besnik Reci von einem «unbequemen Gegner, der uns doch forderte».

Chams Luca Küttel (rechts) macht Dampf, verfolgt von Arben Buqaj. Bild: Roger Zbinden (Zug, 22. Oktober 2022)

Der Captain Fuat Sulimani sagte:

«Die Chamer haben sich bei uns als würdiger Aufsteiger erwiesen. Dass sie Dritter sind, ist kein Zufall.»

Pascal Nussbaumer sprach von einer Niederlage, die es zu akzeptieren gebe. «Wir haben gekämpft und alles gegeben. Ich bin stolz auf mein Team, als Aufsteiger machten wir bisher einen sehr guten Job. Wir müssen die richtigen Lehren aus diesem Spiel ziehen.»

Der Chamer Captain Nicola Mair-Noack:

«Wir können die Hertiallmend nach dieser respektablen Leistung mit breiter Brust verlassen. In Cham wollen wir aber Revanche.»

