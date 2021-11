Schwache elf Minuten: Zug 94 ist Letzter in der 1. Liga

Fussball Zug 94 gibt den Match in elf Minuten aus der Hand und ist Letzter Die Fussballer verlieren das kapitale 1.-Liga-Spiel in Langenthal mit 1:4 – Zweckoptimismus macht sich breit. Michael Wyss 01.11.2021, 16.26 Uhr

Die Zuger (in Blau) schiessen viel zu wenig Tore. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. September 2021)

Der Schuldige war schnell ausgemacht. «Wir haben durch Eigenfehler das Spiel in der zweiten Halbzeit verloren. Eine unkonzentrierte Phase war entscheidend für die Niederlage», zeigte sich Zug 94 Captain Cleric Njau nach dem 1:4 in Langenthal enttäuscht. Mit seiner Analyse traf er ins Schwarze. Denn innert elf Minuten erhöhten die Berner vom 1:0 zum 4:0. Die Hypothek nach rund 60 Spielminuten in diesem Duell gegen ein anderes Krisenteam wog in der Folge zu schwer. Mehr als der Ehrentreffer durch Teixeira (79.) war nicht mehr drin für die Zuger.