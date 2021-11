Fussball Zug 94: Gute Leistung ist nicht belohnt worden Gegen Bassecourt legte Zug 94 einen beherzten Auftritt hin – trotz mehrerer verpasster Tormöglichkeiten. Michael Wyss 14.11.2021, 16.00 Uhr

Das Fussballspiel Zug 94 (blau) gegen SV Hönngg (schwarz) fand auf der Anlage Herti in Zug statt.Zugs 9 Fabian Simic. Bild: Roger Zbinden (zug 11. September 2021) / Luzerner Zeitung

Erstligist Zug 94 kassierte anlässlich des zwölften Spieltages beim Spitzenklub Bassecourt (23 Punkte) eine 1:3-Niederlage. Die Leistung, die von Zug 94 Sportchef Besnik Reci als sehr gut taxiert wurde, bringt jedoch keine Punkte. Aber der Auftritt des Tabellenletzten, im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Jent, strahlt viel Zuversicht aus.



Vor 275 Fans konnten die Gäste durch Villiam Pizzi (9. Foulpenalty) 1:0 in Führung gehen. Und dieser Vorsprung hielt bis zur 37. Minute, als die Jurassier durch Steve Antunes Coelho ausgleichen (1:1) konnten. In der 52. Minute war wiederum Coelho für die erstmalige Führung (2:1) von Bassecourt verantwortlich. Und die Gäste drückten in der Folge vehement auf den Ausgleich. «Wir hatten ein halbes Dutzend an sehr guten Tormöglichkeiten, doch das 2:2 wollte uns nicht mehr gelingen.

Die Mannschaft wurde für einen beherzten Auftritt nicht belohnt», zeigte sich Reci enttäuscht. Durch einen verwandelten Handspenalty (Astor Kilezi) in der 90. Minute (3:1) war der Mist dann endgültig geführt. Zug 94 zeigte gegen den bisher aus spielerischer Sicht besten Gegner einen starken Auftritt. Die Tabellensituation für Zug 94 hat sich nach der Niederlage von Solothurn nicht verschlechtert. Die Hypothek auf den Ligaerhalt (12. Rang) bleibt bei sieben Zählern. Am Samstag (16:00 Herti Allmend) wartet mit Köniz ein weiteres Spitzenteam.