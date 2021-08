Fussball Zug 94 misslingt der Auftakt in die Saison gründlich Die Mannschaft von Trainer Vural Oenen verliert die erste 1.-Liga-Partie in Wohlen deutlich mit 0:3. Benjamin Netz 22.08.2021, 18.00 Uhr

Zugs Torhüter Umberto Soriano war nicht zu beneiden. Bild: Matthias Jurt (13. Juni 2021)

Die ersten 15 Minuten zwischen Wohlen und Zug gestalteten sich ausgeglichen mit einigen Halbchancen auf beiden Seiten. Dann stach FC-Wohlen-Rückkehrer Davide Giampà auf seine unnachahmliche Art zu. Der Italiener mit Torgarantie – er war früher im SC Cham tätig – nutzte die Abstimmungsschwäche in der Zuger Hintermannschaft und traf zum 1:0.

Im Anschluss blieb die Partie zunächst ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Wohler. Diese hatten sich in der Sommerpause in der Abwehr nicht nur auf dem Transfermarkt verstärkt, sondern offensichtlich auch das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft verbessert. Zug hatte sichtlich Mühe, sich herausragende Chancen zu erarbeiten, sodass es mit dem 1:0 für die Wohler in die Pause ging.

Zuger laden den Gegner zum Toreschiessen ein

Nach Wiederanpfiff übernahm Wohlen dann gänzlich die Kontrolle über die Partie. Zug 94 hatte immer grössere Mühe, sich in Ballbesitz Raum zu erarbeiten. Auch die Aussenpositionen in der Wohler Defensive, die vor dem Pausentee noch am ehesten Schwächen offenbart hatten, agierten nun fehlerlos. Folgerichtig schlug es in der 65. Minute erneut im Tor der Zuger ein. Wieder profitierte Wohlen von Problemen in der Zuger Defensive. Luigi Milicaj schnappte sich einen verunglückten Pass und konnte nahezu ungehindert über die halbrechte Seite in den Zuger Strafraum eindringen. Seinen Schuss ins kurze Eck konnte Zug-Goalie Umberto Soriano nicht mehr erreichen.

Danach flachte die Partie ab. Wohlen hatte keine Probleme, das Ergebnis zu verwalten. Den Zugern fehlten schlicht die Mittel, um die Freiämter in grössere Verlegenheit zu versetzen. Diese erspielten sich noch einige hochkarätige Chancen, um auf 3:0 zu erhöhen. Es dauerte jedoch bis in die Nachspielzeit, ehe die Gastgeber nachlegten. Der eingewechselte Luiyi Lugo konnte sich auf der linken Seite durchsetzen und fand den ebenfalls eingewechselten Valdimiro Cuinjinca, der völlig freistehend im Zentrum war. Dieser hatet keine Mühe, das letzte Tor zu erzielen.

Zug trifft auf die Grasshoppers

Der FC Wohlen setzt sich letztlich verdient und souverän gegen zum Teil erschreckend harmlose Zuger durch und feiert einen gelungenen Saisonstart. Zug 94 muss sich im nächsten Spiel vom kommenden Samstag gegen die Reserven der Grasshoppers deutlich steigern. Die Zürcher trennten sich zum Saisonstart von Absteiger Münsingen mit einem 3:3 und somit unentschieden.

