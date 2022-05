Zug 94 zeigt Charakter im Spiel gegen Buochs

Fussball Zug 94: Wichtiger Sieg für die Moral nach dem Abstieg Das Team von Trainer Thomas Jent zeigte Charakter bei seinem Gastspiel auf dem Buochser Seefeld. Michael Wyss 15.05.2022, 17.30 Uhr

«Wir wollen uns zum Abschluss der Qualifikation erhobenen Hauptes verabschieden. Der vorzeitige Abschied aus der 1. Liga ist kein Grund, einfach noch die Meisterschaft ein bisschen zu Ende zu spielen», betonte Zug 94 Stürmer Petar Ugljesic vor dem 1. Liga Zentralschweizer-Derby bei Buochs, welches bereits vor dem Duell als zweiter Absteiger festtand.

Und siehe da, das Team von Trainer Thomas Jent zeigte Charakter bei seinem Gastspiel auf dem Buochser Seefeld beim verdienten und diskussionslosen 4:1-Sieg. Für die Gäste skorten Villiam Pizzi (12.; 50.) und Petar Ugljesic (61.; 66.) mit einem Doppelschlag innert fünf Minuten. Doppeltorschütze Pizzi sagte nach dem siegreichen Derby: «Wir konnten ohne Druck aufspielen und waren auch der verdiente Sieger. Das Spiel haben wir kontrolliert und dominiert, der Dreier war letztendlich sehr wichtig für unsere Moral nach dem Abstieg.»

Mit diesem fünften Sieg im 24. Spiel konnte Zug 94 auch die rote Laterne an die Nidwaldner abgeben. Am Samstag (16:00 Herti Allmend) treffen die Zuger auf Bassecourt, am 28. Mai gastiert die Jent-Truppe zum Abschluss der Meisterschaft bei Köniz.