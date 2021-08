3.-Liga-Start: Spannende Ausgangslage für die fünf Zuger Teams

Fussball Zuger Drittligisten vor dem Saisonstart: Zwei haben den Aufstieg, drei den Ligaerhalt zum Ziel Die Teams von Baar, Cham IV, Hünenberg, Steinhausen und Zug 94 II freuen sich auf den Meisterschaftsbeginn vom Samstag. Martin Mühlebach 20.08.2021, 05.00 Uhr

Am Samstag, 21. August, beginnt die 3.-Liga-Meisterschaft 2021/22. In der Gruppe 1 sind fünf von zwölf Teams aus dem Kanton Zug. Da ist es geradezu erstaunlich, dass es in der ersten Runde zu keinem Derby kommt: Baar empfängt Schwyz (17 Uhr), Zug den FC Sursee II (18 Uhr), Hünenberg reist nach Ibach (18 Uhr) und die Chamer spielen gegen Erstfeld (18.15 Uhr).

FC Baar

Sportchef Urs Buob Bild: Stefan Kaiser

Der FC Baar, bei dem Ricardo Pinto die Nachfolge von Trainer Alberto Rodrigues angetreten hat, peilt – wie schon so oft in den vergangenen Jahren – den Aufstieg in die 2. Liga an. Der Baarer Sportchef Urs Buob betont:

«Das Potenzial ist vorhanden, aber das Team wurde verjüngt, indem wir ehemalige Baarer Junioren zurückholten. Der neue Trainer hatte so etwas wie eine längere Überbrückungsphase zu bewältigen, die nicht gesucht worden war, aber sich so ergeben hat. Mit den eigenen Junioren wollen wir den Baarer Spirit aufleben lassen.»

Der Abgang von Führungsspielern habe dazu geführt, dass die Strukturen noch nicht gefestigt seien und dass die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden müsse. Ein guter Meisterschaftsstart sei fast eine Voraussetzung, um den erwünschten Aufstieg realisieren zu können, ergänzt Urs Buob.



Baarer Frauen beginnen zu Hause Auch in der 1. Liga der Frauen beginnt die Meisterschaft am Samstag, 21. August. Die Baarerinnen empfangen die Lausanne Nord Academy (19 Uhr, Lättich). Wie in der vergangenen Spielzeit, als sie Fünfte wurden, steht ihnen eine reiseintensive Saison bevor. (bier)

SC Cham IV

Trainer Dominique Suter Bild: www.sccham.ch

Weniger hohe Ziele steckt die vierte Mannschaft des SC Cham, die von der 4. Liga aufgestiegen ist. Trainer Dominique Suter sagt entwaffnend ehrlich:

«Unser Ziel war die Aufstiegsrunde. Der Aufstieg überraschte uns selbst. Er kam zu Stande, weil Zug 94 III, das uns noch hätte überholen können, sein Nachtragsspiel gegen Goldau mit 0:1 verlor, was wir nicht für möglich gehalten hatten.»

Dass der Verein nun mit einer Mannschaft in der Promotion League, in der 2. Liga und in der 3. Liga vertreten sei, ist selbstredend Gold wert für die Förderung des eigenen Nachwuchses. «Unser Team, das ein grosses Leistungsgefälle aufweist, wird alles unternehmen, um den Ligaerhalt zu bewerkstelligen – was nicht ganz einfach sein wird», ergänzt Dominique Suter.



FC Hünenberg

Präsident Martin Kaufmann Bild: www.fc-huenenberg.ch

Martin Kaufmann, der umtriebige Präsident des FC Hünenberg, stellt vor dem Saisonstart fest:

«Wir sind bereit. Der Kern des Teams ist zusammengeblieben und mit dem Challenge-League-erprobten Stürmer Skumbim Sulejmani ist es uns gelungen, die Offensive zu verstärken.»

Das primäre Saisonziel sei es, sich weiterzuentwickeln und so rasch wie möglich den Ligaerhalt zu schaffen. «Es wäre natürlich schön und wünschenswert, die Saison auf einem der vorderen Tabellenränge abzuschliessen.» Er wünsche sich zudem, betont Martin Kaufmann, dass die Spieler des FC Hünenberg Freude hätten am Fussball und dass sie dem Verein Freude bereiten würden.



SC Steinhausen

Spielertrainer Igor Tadic Bild: Matthias Jurt

Gespannt darf man sein, wie sich der SC Steinhausen schlagen wird. Mit der Verpflichtung von Igor Tadic, der als Spielertrainer zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist, ist dem in den letzten Jahren etwas serbelnden Drittligisten ein Coup geglückt. Der Ex-Kriens-Spieler betont:

«Das Traineramt macht Spass – ich habe mich gut eingelebt. Die Vorbereitungsspiele, mit einem 5:4-Sieg über das stark eingestufte Ebikon und mit dem Gewinn des 3.-Liga-Turniers in Hitzkirch, haben gezeigt, dass mein mit vielen A-Junioren besetztes Team auf dem richtigen Weg ist.»

Igor Tadic, der als Spieler des FC Schaffhausen Challenge-League-Torschützenkönig wurde, wird wohl das eine oder andere Tor für den SC Steinhausen erzielen. Aber was macht er, wenn er während 90 Minuten in eine Manndeckung genommen wird? «Dann bewege ich mich halt einfach so lange, bis es meinem ‹Rucksack› verleidet ist, mir nachzulaufen», sagt er verschmitzt lächelnd.



Zug 94 II

Besnik Reci Sportchef Zug 94 Bild: Stefan Kaiser

Im Kampf um die Promotion wird neben Baar wohl auch Zug 94 II ein Wörtchen mitreden. Sportchef Besnik Reci bestätigt:

«Unser Ziel ist das Erreichen der Aufstiegsrunde. Aber es wird nicht einfach sein, dieses Ziel zu erreichen, denn unsere Gruppe ist mit dem Absteiger Sursee II sowie mit Baar, Hünenberg und Steinhausen stark besetzt.»

In der Person von Trainer Egidio Verta, der mit Zug II seine zweite Saison in Angriff nimmt und mit dem der Sportchef eng und gut zusammenarbeite, stehe ein mit «einer guten Sozialkompetenz» ausgestatteter Mann an der Seitenlinie.