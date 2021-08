Der Goalie von Zug 94 würde auch als Model eine gute Figur machen

Fussball Zugs Torhüter träumt von einem Engagement bei Juventus Turin Der 20-jährige Umberto Soriano stellt hohe Ansprüche an sich. Sollte es mit der Profisportlerlaufbahn nichts werden, könnte er auch eine Modelkarriere starten. Martin Mühlebach 26.08.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Umberto Soriano hat mit 20 Jahren schon Hochs und Tiefs erlebt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 24. August 2021)

Umberto Soriano wechselte im vergangenen Winter vom FC Luzern zum Erstligisten Zug 94. «Ich vollzog diesen Schritt, weil ich spürte, dass ich den Sprung in die erste Mannschaft der Luzerner nicht schaffen würde», sagt er. Der 1,92 Meter lange und 79,5 Kilogramm schwere Keeper stand schon im Alter von fünf Jahren zwischen den Pfosten. Umberto Soriano schildert, wie es dazu kam:

«Meine Mutter Antonietta war beim SC Steinhausen die Trainerin meines Bruders Vincenzo. Eines Tages nahm sie mich mit auf den Trainingsplatz. Ich stand ins Tor und fand auf Anhieb Gefallen daran, Bälle abzuwehren.»

Vom SC Steinhausen über Zug 94 und das Team Zugerland landete Umberto Soriano beim FCL, wo er von der U12- bis zur U21-Kategorie spielte. Hochs und Tiefs wechselten sich in bunter Reihenfolge ab. Mit dem U14-Team des FCL stiess er an einem Fussballturnier in der Toskana in den Halbfinal vor. Im Spiel gegen Inter Mailand verhalf Soriano seinem Team mit einem Big Save kurz vor dem Abpfiff zu einem 2:1-Sieg und zum Einzug in den Final gegen Lazio Rom. Diese Partie verlor Luzern mit 2:3.

Von der U15- bis zur U17-Stufe gehörte der talentierte Schlussmann dem Kader der Schweizer Nationalmannschaft an. «Das war der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere. Danach warfen mich Verletzungen um rund zwei Jahre zurück. Der Glaube an meine Fähigkeiten schien beim FCL verloren gegangen zu sein. Einzig mein Torhütertrainer Gabriel Wüthrich schenkte mir noch sein uneingeschränktes Vertrauen», sagt Soriano. Dank ihm habe er sich wieder zurückgekämpft.

Buffon ist das grosse Vorbild

Bei Zug 94 will er mit guten Leistungen wieder auf sich aufmerksam machen. «Ich träume nach wie vor von einer Profikarriere», gesteht der Anhänger des langjährigen italienischen Nationalgoalies Gianluigi Buffon. «Er ist dank seiner ruhigen, abgeklärten Spielweise, die sich aufs ganze Team überträgt, mein grosses Vorbild. Mein Traum ist es, dereinst bei Juventus Turin in seine Fussstapfen zu treten», sagt Soriano. Er wisse, dass dies ein hochgestecktes Ziel sei, das nur schwer zu realisieren sein werde.

«Aber die Hoffnung, meinen Lebensunterhalt irgendwann mal als Profifussballer verdienen zu können, habe ich nicht verloren.»

Dass Umberto Soriano von einer Profikarriere bei Juventus Turin träumt, überrascht nicht. Er erzählt: «Als ich im schmucken, mit 45'000 Zuschauern ausverkauften Juventus-Stadion den 3:2-Sieg gegen die AC Milan miterleben durfte, war es um mich geschehen. Fortan träume ich Tag und Nacht davon, einmal in diesem Stadion einlaufen zu dürfen.» Wenn dieser hochgesteckte Traum nicht in Erfüllung gehen sollte, stehen dem 20-Jährigen einige andere Tore offen. Er hat die kaufmännische Lehre abgeschlossen und er könnte sich gut vorstellen, eine Zusatzausbildung zu absolvieren. Und da der modebewusste junge Mann schon einige Angebote von Modelagenturen erhalten habe, wäre auch ein Gang über den Laufsteg gar nicht so abwegig.

Umberto Soriano will sich über Zug 94 für höhere Aufgaben empfehlen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. Juni 2021)

Unterstützung von Familie und Freundin

«Sicher ist nur, dass ich hart an mir arbeiten werde, um meinen Traum von einer Profikarriere verwirklichen zu können. Und wenn alles wie erhofft klappt, wünsche ich mir, dereinst in Rom zu leben. Diese mit historischen Bauten und unzähligen Sehenswürdigkeiten vollbepackte Stadt hat es mir angetan», gesteht Umberto Soriano. An der nötigen Unterstützung fehlt es ihm nicht:

«Meine Mutter steht bei all meinen Spielen hinter dem Tor. Und mein Bruder und meine Freundin Delia sind immer im Stadion, wenn ich spiele.»

Nach jedem Spiel brauche er Zeit, um zur Ruhe zu kommen. «Ob Sieg oder Niederlage, ich lasse den Match für mich noch einmal Revue passieren und frage mich, was ich gut und was ich weniger gut gemacht habe.» Zu Hause angekommen, bespreche er mit seinem Bruder Vincenco den ganzen Spielverlauf, ehe ihm seine Freundin wieder Ruhe vermittle und ihn zuversichtlich nach vorne schauen lasse.

Wiedergutmachung im ersten Saisonheimspiel

Zug 94 sei der richtige Verein für ihn, um nochmals durchzustarten. Das Team, das aus einem Mix von jungen und erfahrenen Spielern zusammengesetzt ist, sei spielerisch gut. Es bestehe die berechtigte Hoffnung, die Saison 2021/22 auf einem der vorderen Tabellenränge abschliessen zu können.

Im ersten Meisterschaftsspiel sah es allerdings nicht danach aus. Die harmlosen Zuger verloren in Wohlen mit 0:3. Am Samstag treffen sie zu Hause auf die U21-Mannschaft der Grasshoppers (16 Uhr, Hertiallmend). «Wir haben etwas gutzumachen», betont Umberto Soriano. GC sei zwar ein spielerisch sehr gutes Team, aber seine Mannschaft sei den Zürchern physisch überlegen.