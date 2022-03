Zug 94: Fussballer Yasha Schärer träumt vom FCZ – und Liverpool

Fussball Zugs Yasha Schärer träumt von einem Engagement im FC Liverpool Der 19-Jährige hat hohe Ziele. Zunächst gilt es aber, mit Zug 94 den Verbleib in der 1. Liga zu erreichen. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Yasha Schärer hat über einen ehemaligen Mitspieler auf die Zuger Hertiallmend gefunden. Bild: Stefan Kaiser (23. März 2022)

Yasha Schärer, der in der Winterpause vom FC Zürich U21 an den Erstligisten Zug 94 ausgeliehen wurde, stammt aus einer Fussballfamilie: «Meine Mutter ist derzeit die Sekretärin des FC Adliswil, wo mein Vater seit vielen Jahren als Juniorentrainer tätig ist. Und mein jüngerer Bruder spielt bei Red Star Zürich.»

Der Trainertätigkeit des Vaters sei es zu verdanken gewesen, dass Yasha Schärer als nicht mal vierjähriger Knirps «mit einer Spezialbewilligung» beim FC Adliswil spielen durfte. Bei den D-Junioren sei er drei Jahre jünger gewesen als einige seiner Teamkollegen.

An einem Kidscamp in Thalwil sei er schliesslich von einem Scout entdeckt und zu einem Probetraining mit der U10 des FC Zürich eingeladen worden, dessen Farben er von der U11 bis zur U21 trug. In der Vorrunde der laufenden Saison kam der Mittelfeldspieler noch zu Kurzeinsätzen in der Promotion League.

Ein guter Deal für die Zuger

Der 19-jährige Schärer, der von den Zürchern mit einem bis im kommenden Sommer gültigen, sogenannten Nicht-Amateur-Vertrag ausgestattet ist, beschreibt den Wechsel zu Zug 94 wie folgt: «Als ehemaliges Mitglied der U15-Nationalmannschaft der Schweiz kenne ich viele gleichaltrige Fussballer. Zugs Lukas Aeberli, der derzeit studienhalber in den USA weilt, empfahl mir den Verein. Und als mein Vater und ich zu einem Gespräch mit dem Zuger Sportchef Besnik Reci und Trainer Thomas Jent zusammensassen, wurden wir schnell einig.»

Schärer zufolge übernimmt der FC Zürich anfallenden Spesen und Gagen aufgrund des Nicht-Amateur-Vertrages vollumfänglich.

Yasha Schärer, von Zug 94 freudig willkommen geheissen, betont: «Ich fand ein junges, offenes und dynamisches Team vor, dessen Kommunikation und Körpersprache auf dem Spielfeld aber von Negativität geprägt wurde.» Trainer Thomas Jent habe es verstanden, mit einer klaren Spielphilosophie – Pressingfussball, Vertikalspiel, Risiken eingehen und sich etwas zu trauen – Spass und positives Denken zu vermitteln.

Der Überraschungssieg gibt Schwung

Trotz einer guten Vorbereitung, die in Zug stattgefunden habe, hätte man das Auswärtsstartspiel nach der Winterpause gegen die U21 der Zürcher Grasshoppers unglücklich mit 0:2 verloren. Und das darauffolgende Heimspiel gegen Kosova endete mit einer 0:1-Niederlage geendet, weil das Team mental und spielerisch nicht bereit gewesen sei.

«Der folgende 2:1-Auswärtssieg gegen Höngg, der dank einer Topleistung des gesamten Teams in der zweiten Halbzeit zu Stande gekommen ist, hat uns Zuversicht und neuen Schwung vermittelt.» Schärer ist überzeugt:

«Wenn wir weiterhin diszipliniert als geschlossenes Team und positiv denkend auftreten, werden wir den angestrebten Ligaerhalt noch schaffen.»

Er, der sich als «spontanen, offenen und fröhlicher Typ» bezeichnet, will mit gutem Beispiel vorangehen.

Vorläufig bloss ein Traum

Yasha Schärer, der derzeit beim Schuhhersteller On ein Praktikum absolviert, sagt: «On ist extrem flexibel, ich darf an jedem Training und Spiel mit Zug 94 teilnehmen. Dafür bin ich sehr dankbar.» Schärer verfolgt im Sport hohe Ziele: «Ich träume davon, dereinst mit Liverpool in der englischen Premier League einlaufen zu dürfen.»

Er sei sich bewusst, dass dies vorläufig bloss ein Traum sei. Deshalb gönne er sich auch Auszeiten mit seiner Familie, seiner Freundin und seinen Kumpels, er reist gern. Schon zweimal sei er in den USA gewesen, wo ihn der gelassene Lebensstil der Amerikaner und die Grösse des Landes beeindruckt hätten. Und in Kroatien, dem Herkunftsland seines Vaters, erfreue er sich immer wieder an der Ruhe auf den «traumhaften Inseln» im blauen Meer und an der wärmenden Sonne.

Am Samstag gegen Luzerns U21-Team

Der Abstiegskampf mit Zug 94 erlaubt derzeit aber keine Ruhephasen. Am Samstag empfangen Yasha Schärer und Co. die U21 des FC Luzern (16 Uhr, Hertiallmend). Jene liegt mit acht Punkten Vorsprung auf die Zuger einen Platz über dem Trennstrich. «Die Stadtluzerner stellen ein lauf- und kampfstarkes Team», weiss Schärer. Gegen Luzern zu spielen, motiviere ihn besonders, weil er viele seiner Akteure aus seiner Juniorenzeit kenne. Über die Ausgangslage sagt er: «Wir werden das Spiel gewinnen, wenn wir den gegen Höngg geholten Schwung mitnehmen und dadurch das derzeitige Tief der Luzerner ausnützen.»

