Fussballtrainer Boris Jevremovic vermisst die Wertschätzung in der Zentralschweiz Der einstige Goalgetter, unter anderen von Zug, Cham, Ibach und Ägeri, war bis zum coronabedingten Aus mit dem FC Affoltern am Albis erfolgreich unterwegs. Er kritisiert die Praxis anderer Vereine. Raphael Biermayr 08.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der ehemalige Zuger Fussballspieler Boris Jevremovic bei sich zu Hause in Hünenberg See. Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg See, 7. Mai 2020

Gewinner und Verlierer in der Coronakrise gibt es im Regionalfussball zuhauf: Manche Teams sind auf einen Schlag aller Abstiegssorgen entledigt worden, während die Aufstiegsträume anderer ebenso jäh platzten. Zu Letzteren gehört der FC Affoltern am Albis mit dem Trainer Boris Jevremovic, der im Hünenberger Seeteil wohnt. Nach der Vorrunde lag die Mannschaft ungeschlagen auf Platz 2 ihrer 3.-Liga-Gruppe, mit einem Punkt Rückstand auf den Leader Wiedikon.

Da im Zürcher Regionalverband keine Aufstiegsspiele ausgetragen werden, sondern die Erstplatzierten aller Gruppen direkt aufsteigen, war die Ausgangslage vielversprechend. Und das, obwohl der Verein vor der Saison eine Neuausrichtung umgesetzt hatte, «mit grösstenteils einheimischen Spielern und ganz ohne Spesen», behauptet Boris Jevremovic, der in leitender Funktion bei einer Immobilienfirma tätig ist.

Sein Name ist im Kanton Zug und in der Umgebung geläufig, schoss der heute 35-Jährige doch viele Jahre lang für diverse Vereine seine Tore, unter anderen für Zug 94, den SC Cham und zuletzt den FC Ägeri.

Boris Jevremovic im Sommer 2002 als talentierter, 18-jähriger Stürmer im Kader von Zug 94. Bild: Christof Borner-Keller

Für Zug 94 erzielt er in 81 Pflichtspielen 33 Tore, hier bejubelt er eines im August 2004. Bild: Ana Birchler-Cruz

Für den SC Cham trifft Jevremovic (Mitte, im Herbst 2009) 32-mal in 51 Partien. Bild: Philipp Schmidli

Nach seiner Spielerkarriere, die immerhin fast 200 Partien in der 1. Liga umfasste, wurde es hier ruhig um ihn. Jevremovic trainierte die zweite Mannschaft des SC Emmen (4. Liga) und den FC Srbija Zürich (2. Liga), bevor er nach der Geburt seines Sohnes in der Spielzeit 2018/19 eine, wie er sagt, «Babypause» nahm und das A-Trainer-Diplom erlangte. Seit dem vergangenen Sommer trainiert der einstige Goalgetter den FC Affoltern am Albis, wo ihm Kemal Bulut (als Spieler einst für Zug und Menzingen aktiv) als Assistenztrainer zur Seite steht.

Kein Interesse von Zentralschweizer Vereinen

Eigentlich hatte er andere Pläne, sagt Jevremovic: Der Vater eines bald zweijährigen Sohnes wollte ein Team in der Zentralschweiz übernehmen. Doch kein Klub wollte ihn. «Ich habe mich um bestimmt ein Dutzend Stellen beworben, wurde aber nicht ein Mal zu einem Gespräch eingeladen» Für Jevremovic ist das ein Rätsel. «Schliesslich hatte ich als Spieler bei keinem Klub Probleme», sagt er. Die acht Vereinswechsel von den Jahren 2007 bis 2014 könnten allerdings anders aufgefasst werden, räumt Jevremovic ein. Es hätte aber stets sportliche, berufliche oder private Gründe für einen Wechsel gegeben. «Ich pflege immer noch einen sehr guten Kontakt zu allen Ex-Vereinen», sagt er.

Mit seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Dejana Obradovic (hier 2005) hat er heute einen Sohn. Bild: Werner Schelbert

Er bemängelt im Allgemeinen den Bewerbungs- und Rekrutierungsprozess. «Ein Verein sollte sich meiner Meinung nach mehr darum bemühen, einen jungen Trainerkandidaten aus der Region, mit Bezug zur Region und mit erfolgreicher Vergangenheit als Spieler persönlich kennen zu lernen und dem Kandidaten zumindest eine faire Chance einzuräumen», führt Jevremovic aus.

Er habe die Erfahrung gemacht, dass bei der Trainerwahl «oft Ex-Profis einfach wegen ihres Namens, aber nicht wegen ihres Erfolgsnachweises» bevorzugt würden. Konkrete Beispiele für seine These will er keine nennen. «Weil sich im Fussball alle kennen, wäre das kontraproduktiv.»

Dankbarkeit für Affoltern am Albis

Das wirkt, als ob der Jungtrainer Boris Jevremovic einfach medial auf sich aufmerksam machen will – und das, obwohl er einen laufenden Vertrag beim FC Affoltern am Albis hat. Das hat er anscheinend auch bemerkt. Am Tag nach dem Gespräch mit unserer Zeitung übermittelt er eine vierminütige Sprachnachricht, in der er dem Verein aus dem Säuliamt überschwänglich für die Chance dankt, sich als Trainer beweisen zu können. «Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Die Wertschätzung von Klubseite und seitens der Spieler ist enorm. Ich bin stolz auf meine Jungs», sagt Jevremovic. Es ist diese Wertschätzung, die der frühere Goalgetter in seiner Heimatregion vermisst.