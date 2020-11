Fussgänger in Steinhausen von Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt Ein Auto hat auf dem Fussgängerstreifen einen Fussgänger frontal erfasst. Der Mann wurde in kritischem Zustand mit der Rega ins Spital überflogen. 13.11.2020, 12.53 Uhr

Die Unfallstelle in Steinhausen. Bild: Zuger Polizei

(haz) Der Unfall passierte gemäss Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitagmorgen, 13. November, kurz vor 9.15 Uhr, auf der Hinterbergstrasse in Steinhausen. Ein Autofahrer, der in Richtung Einkaufscenter Zugerland unterwegs war, übersah einen 74-jährigen Mann auf dem Fussgängerstreifen und erfasste diesen frontal.