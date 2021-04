Gaming Der Zuger Mark Walker mischt beim E-Sport vorne mit – und stellt sich gegen Stereotype Elektronischer Sport – kurz E-Sport – erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Zu Besuch bei einem der besten Spieler der Schweiz. Linda Leuenberger 26.04.2021, 11.59 Uhr

Einer der besten «Smash Bros»-Spieler der Schweiz: Mark Walker. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. April 2021)

Das Grundprinzip des beliebten Videospiels «Super Smash Bros. Ultimate» aus dem Hause Nintendo ist denkbar einfach: Eine schwebende Plattform in der Luft, zwei Charaktere stehen sich gegenüber. Auf «3, 2, 1, GO!» rennen, hechten, springen sie aufeinander los, schleudern einander durch die Luft, boxen und treten sich im Versuch, den jeweils anderen von der Plattform zu schlagen. Oder eben: zu «smashen».

Komplexer wird das Ganze, wenn man bedenkt, dass die über 70 Charaktere, die man gegeneinander antreten lassen kann, je individuelle Kampfeigenschaften besitzen. Es gilt also nicht nur, die Fähigkeiten der eigenen Figur bedienen zu wissen, man muss auch die Tricks der gegnerischen Figur kennen und in Sekundenbruchteilen darauf reagieren können. Eine Prozentzahl am oberen Bildschirmrand zeigt an, wie viel Schaden eine Figur von den Schlägen ihrer Gegnerin genommen hat. Je höher die Zahl, desto weiter wird die Figur nach einem Angriff durch die Luft geschleudert.

Haben Sie den Faden verloren? Verständlich. Eins steht aber fest: Es ist eigentlich noch komplizierter.

Nationale und internationale Turniere

Einer, der den Durchblick hat, ist Mark Walker aus der Stadt Zug. Der 22-Jährige ist E-Sportler mit Fokus auf dem erwähnten «Smash Bros» und kämpft seit fünf Jahren auch an Turnieren. Er spielt im Team von «mYinsanity», einer E-Sportsorganisation, bei der er seit Sommer 2020 unter Vertrag steht. Walker schafft es regelmässig unter die Top 3 der besten Spieler der Schweiz. International bewegt er sich zwischen den Plätzen 24 und 32.

In der Gamingwelt nennt er sich «Kepler». «An den Turnieren ist es üblich, mit eigens gewählten Spitznamen – wir nennen sie ‹Gamertags› – anzutreten», erklärt Walker. «Johannes Kepler ist ein Astronom aus dem 16. Jahrhundert. Sein Name ist mir öfter in Büchern über Astrophysik begegnet und ich fand, der hat einen coolen Klang.»

Anders als der Namensvetter studiert Mark Walker keine Naturwissenschaften, sondern Philosophie und Japanologie an der Universität Zürich. Mit dem Studienbeginn habe er seine Trainingsstunden etwas reduzieren müssen, sagt er. «Während des Semesters trainiere ich etwa zwei Stunden die Woche. Im Sommer, wenn die Turniere anstehen, schraube ich etwas rauf. Dann sind es etwa fünf.» Daneben schaue er online «Smash»-Partien von Topspielern und analysiere deren Strategien. In seiner Zeit an der Kantonsschule habe er sich seine eigene Technik angeeignet – mit einem täglichen Trainingsaufwand von etwa anderthalb Stunden.

Mehr ist nicht immer mehr

Es ist Mark Walker wichtig, mit ein paar Stereotypen aufzuräumen:

«In vielen Köpfen hat sich das Bild eines nerdigen Gamers verfestigt, der den ganzen Tag vor dem Bildschirm verbringt.»

Etwa so: Ein junger Mann im Teenageralter, vielleicht etwas mollig, auf jeden Fall blass, etwas socially awkward, Chipsreste auf dem Pulli, kaum Tageslicht ...

Dieses Bild entspreche nicht der Realität. «Wir sind zwar schon ziemliche Nerds, aber mehr spielen bedeutet nicht automatisch besser spielen», sagt Walker. «Der Zeitaufwand beim E-Sport ist vergleichbar mit demjenigen eines Vereinssports.» Und in der Vorbereitung auf ein Turnier werde – wie in anderen Sportarten – auch auf genügend Schlaf, viel Trinken und ausgewogene Ernährung geachtet. Zudem sei das Gamen ein sehr sozialer Sport.

Das Soziale sei es auch, was Walker an seiner Sportart besonders schätzt. Man müsse sich das so vorstellen: An den Turnieren treffen 60 oder mehr Leute in einem Raum aufeinander, dann gibt es eine Gruppenphase und im Anschluss treten die Gruppensieger gegeneinander an. Während nationale Turniere häufig nur an einem Tag stattfinden, sind internationale Turniere meist mehrtägig. «Da organisieren wir Carpools oder reisen mit dem Bus – übernachtet wird bei heimischen Spielern.» Selber hatte er auch schon zwölf Übernachtungsgäste. «Alle lagen Schlafsack an Schlafsack in meinem Wohnzimmer», sagt Walker lächelnd.

Mark Walker weiss die wenigen Knöpfe auf seinem Controller im «Smash»-Kampf gezielt zu bedienen. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. April 2021)

Keine Vereinsstrukturen

Aktuell sei das alles natürlich nicht möglich. Die Spiele und Turniere finden online statt – aber ohne Walker. «Online lässt sich ‹Smash› wegen erhöhter Verzögerungszeit nicht so gut spielen. Ganz zu schweigen von den Vorkehrungen, die man bei sich zu Hause treffen müsste, um mitspielen zu dürfen», begründet er sein Fernbleiben.

An welchen Turnieren er teilnimmt und an welchen nicht, kann Mark Walker selber entscheiden. Denn auch wenn es Parallelen zum herkömmlichen Vereinssport gibt, unterscheidet sich der E-Sport in einem wesentlichen Punkt davon: Es gibt keine Vereinsstrukturen. Das heisst keine Coaches, keine festen Trainingszeiten, keine Trainingspläne. «Viel Geld lässt sich mit den Turnieren auch kaum machen», sagt Mark Walker und fügt an:

«Bei uns passiert vieles aus Eigenantrieb und Leidenschaft.»

Hinweis: In Zug findet, falls es die Pandemiesituation erlaubt, im Herbst wie jedes Jahr ein «Smash Bros»-Turnier statt. Interessierte sowie Alteingesessene sind willkommen. Weitere Infos werden auf swisssmash.ch zu finden sein.