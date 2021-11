Risch: Eigenes Gemüse anpflanzen und ernten ist nun möglich

Garten-Abo In Risch können Sie Ihrem eigenen Gemüse beim Wachsen zusehen – und es selber ernten Bild: Stefan Kaiser (Risch, 24. November 2021) Zwei Schwestern haben sich einen neuen Weg einfallen lassen, wie nachhaltig mit Lebensmitteln umgegangen werden kann. Seit einem Jahr vermieten sie auf ihrem Hof in Risch Gemüsebeete und geben Tipps und Tricks fürs Anbauen, Ernten und Verarbeiten. Linda Leuenberger 0 Kommentare 30.11.2021, 11.30 Uhr Merken Drucken Teilen

Es sind keine fünf Grad mehr draussen, doch die Gemüsebeete auf dem Hof der Familie Niederberger geben noch einiges an Wintergemüse her: Federkohl, Kohlrabi, Wirz, Lauch, Zwiebeln, Weiss- und Rosenkohl warten darauf, geerntet zu werden. Petra Niederberger kniet zwischen den eigens gezimmerten Holzrahmen, zupft am Rüeblikraut – und zieht wahre Prachtexemplare aus dem Boden. «Das hätten wir auch nicht gedacht, gell», sagt sie und hält ihrer Schwester Doris Urfer-Niederberger eins der Rüebli hin, «dass die nach den Unwettern noch so schön kommen.»

Petra Niederberger (links) und Doris Urfer-Niederberger sind die Gründerinnen des Start-ups Frisch und Bunt. Hier sind sie auf dem Hof ihrer Eltern in Risch. Bild: Stefan Kaiser (Risch, 24. November 2021)

Die beiden Schwestern haben vergangenes Jahr ein Projekt gestartet, das sie «Frisch&Bunt Gartenabo Zug» nennen. Das Konzept dafür hat Petra Niederberger in ihrer Abschlussarbeit der Bäuerinnenausbildung entworfen: Sie vermieten von Mai bis Oktober vorbepflanzte Gartenbeete für 150 Franken im Monat. Anmeldungen sind unter gartenabo-zug.ch möglich. «Wir ziehen Setzlinge und bepflanzen und unterhalten die Beete. Unsere Mieterinnen und Mieter ‹müssen› sich grundsätzlich nur um die Ernte kümmern», sagt Doris Urfer-Niederberger. «Wir benachrichtigen sie, sobald die Gemüse und Früchte geerntet werden können. Und zeigen ihnen natürlich, wie man das macht.» Der Reiz des Gartenabos besteht aber in etwas anderem: Wer möchte, darf die ganze Saison hindurch – auch in unregelmässigen Abständen – im Garten mitanpacken und allerlei über nachhaltigen Gemüse- und Beerenanbau lernen, etwa in den Kursen, welche die Schwestern regelmässig geben. Das Ganze solle ein Gemeinschaftsprojekt sein, sagen sie.

«Nach getaner Arbeit sitzen wir gerne noch alle zusammen und trinken ein Bier. Oder einen Sirup, je nachdem.»

Nachhaltig mit Lebensmitteln umgehen

Die Arbeit im Garten dient den beiden vor allem auch als Ausgleich. Auf dem Bauernhof aufgewachsen, hat es die Schwestern beruflich zunächst in die grosse Stadt gezogen. Beide arbeiteten in der Grafikbranche in Zürich. Petra Niederberger ist derzeit bei einem Medienunternehmen angestellt: «Ich komme gerne nach Feierabend in den Garten. Die Arbeit mit den Händen gibt mir viel, wenn ich den ganzen Tag nur am Computer sitze.» Für Doris Urfer-Niederberger waren es vor allem ihre Kinder, die sie «zurück» in den Garten brachten. «Vorher hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich jemals auf dem Hof arbeite. Aber mit den Kindern ist es ideal. Sie freuen sich so sehr, wenn sie ein Rüebli aus der Erde reissen. Das ist ansteckend.»

An den Rosenkohlblättern gefunden: eine Raupe des Grossen Kohlweisslings. Der Befall durch den gefrässigen Schädling kann auf dem Hof der Niederbergers dank Mischkultur und weiterer vorbeugender Massnahmen auf natürliche Weise reduziert werden. Bild: Stefan Kaiser (Risch, 24. November 2021)

Besonders viel Wert legen die beiden auf Nachhaltigkeit. Der Hof, auf dem sie bis heute leben, ist den Anforderungen des Labels IP-Suisse unterstellt. Entsprechend bauen die Niederbergers umweltfreundlich und naturbewusst an. «Uns ist auch wichtig, dass der Garten in sich funktioniert», sagt Petra Niederberger. Doris Urfer-Niederberger fügt an: «Würden wir beispielsweise Kohl jedes Jahr am selben Ort pflanzen, kämen dem Boden langfristig wichtige Nährstoffe abhanden.» Die Schwestern arbeiten deshalb nach dem Prinzip der Vierfelderwirtschaft und säen verschiedene Pflanzen und Blumen, um die Biodiversität und den Insektenreichtum zu fördern. Nebst den persönlichen Beeten, die gemietet werden können, haben sie auch Gemeinschaftsbeete angelegt, wo etwa Erdbeeren, Rhabarber, Kartoffeln oder Kräuter wachsen.

Petra Niederberger (links) und Doris Urfer-Niederberger. Bild: Stefan Kaiser (Risch, 24. November 2021)

Zu einem nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln gehören für Petra Niederberger und Doris Urfer-Niederberger auch das Verarbeiten und Haltbarmachen. Wer ein Gartenabo löst, kriegt via Whatsapp-Chat entsprechend Rezepte sowie Tipps und Tricks vermittelt, wie die Gemüse und Früchte sterilisiert, eingemacht, tiefgekühlt oder fermentiert werden.

Hagelunwetter zerstörten die ganze Saat

Das erste «Frisch&Bunt»-Jahr ist aber überhaupt nicht so verlaufen, wie Petra Niederberger das in ihrer Bäuerinnen-Abschlussarbeit konzipiert hatte. «Natürlich habe ich ein gewisses Risiko miteinberechnet, aber einen solch schlechten Sommer hätte niemand vorhersehen können.» Mit einem Seufzer pflichtet Doris Urfer-Niederberger ihr bei:

«Eine Hagelversicherung für den Nutzgarten wäre wohl sinnvoll gewesen.»

Im ohnehin verregneten Sommer zerstörten zwei Hagelstürme fast alle gepflanzten Kulturen – innert 15 Minuten. «Das war echt hart», sagt Doris Urfer-Niederberger. «Aber wir haben gemerkt, dass wir aufeinander zählen können. Als ich nach dem ersten Hagelsturm am liebsten alles hingeschmissen hätte, hat mich Petra aufgebaut und gesagt: ‹Komm, los, wir fangen noch mal neu an.›» – «Genau, und als der Hagel die Saat zum zweiten Mal zerstörte, war ich es, die den Tränen nah war», sagt Petra Niederberger. «Da hat Doris mich motiviert. Und auch unsere Mieterinnen und Mieter, die kräftig mitangepackt haben.»

