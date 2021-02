Gastronomie Auch Zuger Take-away-Läden lechzen in der Coronakrise nach Gästen Die Restaurants sind zu. Weicht die Kundschaft auf Lieferdienste und Take-away-Lokale aus? Nein. Angst und Homeofficepflicht vermiesen Kebabläden und Pizzaboten das Geschäft. Und auch mit gehobeneren Angeboten wird man höchstens an Erfahrung reich. Kilian Küttel 02.02.2021, 17.00 Uhr

Seifo Mohamad vom Restaurant Ege bereitet ein Mittagessen zu. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. Februar 2021)

«Tu viel Fleisch ins Taschenbrot!» Mustafa Seifeddin, ein feingliedriger Mann mit Schürze um den schmalen Hüften, erinnert seinen Mitarbeiter an eine Weisheit, die gilt, seit es die Gastronomie gibt – und die dieser Tage so viel zählt wie selten zuvor: Der Kunde ist König.

Umso mehr, wenn sie nur vereinzelt und tröpfchenweise kommen, wie der junge Mann, der einsam in der Ecke steht, als hätte er im gähnend leeren Gastraum des Restaurants Ege an der Zuger Poststrasse nirgendwo sonst Platz gefunden. Kurz geschorenes Haar, Anzughose, Lackschuhe, vielleicht Bankmitarbeiter, sicher Büroangestellter.

Während er in sein Handydisplay stiert, als stünde dort eine komplizierte Rechenaufgabe, ohne deren Lösung er sein Gyros nicht bekommt, trällert Mark Forster von einem der Bildschirme an der Wand etwas von verfluchten Welten und einem Raketenschub.

Die Mittagskundschaft hängt im Homeoffice fest

«Weil wir mitten in der Stadt sind, haben wir normalerweise viel Kundschaft aus den Geschäften und den Büros um uns herum. Aber die haben entweder geschlossen oder die Leute sind im Homeoffice. Also kommen auch viel weniger Gäste», sagt Mustafa Seifeddin, der als Chef im «Ege» schon bedeutend bessere Tage erlebt hat. Auch wenn er seit jeher Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbietet und nicht erst auf das Take-away-Modell umgestiegen ist, nachdem der Bundesrat am 22. Dezember die Restaurants geschlossen hat – zum zweiten Mal innert neun Monaten.

Man könnte meinen, Take-away-Läden und Lieferdienste gehörten zu den Gewinnern der Coronapandemie, ähnlich wie Onlinehändler oder die Post: Behörden und Virus haben die Konkurrenz der bedienten Gastronomie aus dem Spiel genommen, wer nicht selber kochen will, kann entweder bestellen oder etwas holen. Seifeddin und seine Berufskollegen, Profiteure in der Krise?

Als er diese Frage hört, schüttelt Mustafa Seifeddin den haarlosen Kopf und lacht, wie man eben lacht, wenn es nicht viel zu lachen gibt:

«Nein, das ganz sicher nicht. Klar, wir haben einigermassen Glück und können geöffnet haben, aber ganz ehrlich: Es reicht nicht.»

Das Mittagsgeschäft dauere normal zwei Stunden, jetzt habe er am Mittag noch eine gute Stunde. «Und am Abend läuft überhaupt nichts. Die Leute können ja auch nicht in die Stadt, wenn alles zu hat.»

Bleiben die Leute aus Angst vor einer Ansteckung zu Hause?

Was Seifeddin schildert, ist nicht allein seine Haltung, sondern deckt sich mit den Erfahrungen, die andere Take-away-Betreiber machen. So sagt etwa Patrick Marques, dessen Pizzeriakette Molini seit September eine Filiale an der Ägeristrasse in Zug betreibt:

«Wir wollen nicht jammern und sind froh, dass wir nicht schliessen mussten. Aber wir machen momentan ganz sicher nicht das Geschäft des Jahres.»

Es sei ein stetes Auf und Ab, gute und schlechte Tage würden sich abwechseln. «Mal sind die Leute zu Hause, mal verreist, mal haben sie Homeoffice, mal gehen sie ins Büro. Für uns heisst das, dass wir noch flexibler sein müssen, als wir das in unserer Branche sonst schon sind.»

Und für Mucait Elci vom «Sofra» in Cham laufe das Liefergeschäft zwar vergleichsweise gut, dafür habe er im Take-away-Bereich weniger Kundschaft:

«Ich glaube, die Leute wollen aus Angst ihr Essen auch nicht abholen kommen, und bleiben lieber ganz zu Hause.»

Dabei sind die Begegnungen, die kurzen Gespräche mit den Gästen an der Haustür, überhaupt der Grund, warum der «Sternen» in Walchwil seine Speisen ausliefert.

Hummerbisque und Rindsfilet kommen an die Haustür

Statt Lieferklassiker wie Pizza und Döner bietet das Lokal am Zugersee mit 14 Gault-Millau-Punkten Rauchfischmousse mit Randen und Sauerrahm, Hummerbisque mit Scampiwürfeli oder Rindsfilet an Pommerysenf an – zubereitet, verpackt und vom Chef des Hauses persönlich zum Besteller chauffiert: «So komme ich als Zugezogener an Orte im Kanton Zug, an denen ich bis jetzt noch nicht war», sagt Giorgio Bernard, der sich wegen der harten Zeiten die gute Laune nicht verderben lassen will:

«Finanziell gesehen ist der Lieferdienst der viel zitierte Tropfen auf den heissen Stein. Aber uns geht es auch darum, den Kontakt mit unseren Gästen aufrechtzuerhalten, zu denen wir in den letzten zwei Jahren ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut haben.»

Und schliesslich seien auch die Lieferanten von den Bestellungen aus der Gastronomie abhängig. «Wir helfen uns so ein wenig gegenseitig», sagt Bernard. «Aber sicher: Wir wünschen uns sehr, dass bald wieder Normalität einkehrt.»

Das hofft auch Mustafa Seifeddin im «Ege». Auch wenn die Restaurants Anfang März wieder öffnen sollten, brauche es mehr, damit das Geschäft wieder anzieht: «Wenn der Frühling kommt, kommen hoffentlich auch wieder mehr Leute in die Stadt und damit zu uns», sagt Seifeddin, gibt das Wechselgeld heraus und reicht den Kebab im Taschenbrot über den Tresen. Viel Fleisch. Der Kunde ist König.