The Great: Neues Restaurant im Industriegebiet Sihlbrugg

Gastronomie Ausgefallenes Interieur und Essen aus aller Welt: Mitten im Industriegebiet Sihlbrugg soll bald ein neues Restaurant eröffnen Aleksandar Golaboski hat sich mit dem Restaurant The Great einen Traum verwirklicht. Der Name ist Programm: Der 31-jährige Gastgeber hat in seinem Lokal Grosses vor. Rahel Hug Jetzt kommentieren 19.12.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aleksandar Golaboski (rechts) gemeinsam mit Teamleiter Stjepan Vidic in seinem neuen Lokal. Bild: Stefan Kaiser (Sihlbrugg, 11. Dezember 2021)

Es ist ein unscheinbares und gesichtsloses Industriegebäude unweit des McDonald’s in Sihlbrugg. In einer Gegend, die die meisten nur von der Durchfahrt her kennen. Wer jedoch das Restaurant The Great an der Sihlbruggstrasse 148 betritt, taucht in eine andere Welt ein. Das Zusammenspiel von Holz, Licht und Grün sorgt für eine besondere Atmosphäre. Es ist das Reich von Aleksandar Golaboski, der hier demnächst sein neues Lokal eröffnen will. Sofern ihm die Coronasituation keinen Strich durch die Rechnung macht, soll es bereits Mitte Januar losgehen.

Das Interieur sorgt für eine besondere Atmosphäre. Bild: Stefan Kaiser (Sihlbrugg, 11. Dezember 2021)

Golaboski, 31 Jahre alt und in Baar aufgewachsen, hat sich mit dem Restaurant einen Traum verwirklicht. Er arbeitet eigentlich in der Baubranche im Bereich Haustechnik, jetzt hat er mit The Great GmbH eine weitere eigene Firma gegründet. «In Sihlbrugg gibt es nur wenige richtige Restaurants», sagt er. Mit seinen Kunden und Kollegen gehe er gerne und oft essen – so ist der Wunsch gereift, etwas eigenes aufzubauen.

«Wir möchten einen Ort zum Verweilen und Geniessen schaffen und sind optimistisch, dass wir mit unserem Konzept auch Kundschaft anlocken, die nicht per Zufall vorbeifährt, sondern gezielt zu uns kommt.»

Früher befand sich in den Räumlichkeiten der Cream Club mit Shisha-Lounge. Weil er Kontakte zum vorigen Mieter hatte und dieser aufhören wollte, ergab sich für den Unternehmer die Gelegenheit, das Lokal zu übernehmen.

Den Innenausbau hat er selber vorgenommen

Der motivierte Gastgeber wird zwei Köche engagieren, drei Serviceangestellte und jemanden für die Geschäftsführung. Er sei im Gespräch mit zwei Sterneköchen, sagt er, könne aber noch keine Namen nennen. Er selbst wird vor allem im Hintergrund tätig sein. Sein Fachgebiet ist der bauliche Bereich. Gemeinsam mit einigen Mitstreitern hat er im vergangenen Jahr den Innenausbau vorgenommen. «Wir waren fleissig und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.» Nun muss noch die Küche eingebaut werden. Das Baugesuch für den entsprechenden Umbau lag kürzlich in Baar öffentlich auf. Die Gesamtinvestitionen liegen im sechsstelligen Bereich, wie der Zuger erzählt.

Das Restaurant befindet sich in einem unscheinbaren Industriegebäude. Bild: Stefan Kaiser (Sihlbrugg, 11. Dezember 2021)

Das Restaurant bietet Platz für 100 Gäste und soll täglich offen sein. Das Betriebskonzept, welches dem Baugesuch beigelegt ist, sieht ein Standardangebot von Frühstück, Salaten, Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts sowie ein monatlich wechselndes Angebot mit Spezialitäten aus verschiedenen Ländern vor. So soll es einen argentinischen, einen mexikanischen oder einen italienischen Monat geben, berichtet Aleksandar Golaboski.

Den Namen «The Great» hat er übrigens in Anlehnung an Alexander den Grossen gewählt. «Wir wollen unsere Gäste auf eine kulinarische Reise mitnehmen. So wie Alexander der Grosse durch die Länder geritten ist und sie erobert hat, wollen wir die Herzen unserer Kunden erobern.» Die Speisen können auch über die Website des Restaurants bestellt werden.

«Wir sind kein Nachtclub»

«The Great» passt zu den Plänen des jungen Zugers: Er denkt gross und hat viel vor in seinem Lokal. Er möchte auch Events, beispielsweise mit Comedians, anbieten. Zudem soll es an den Abenden musikalische Unterhaltung, etwa durch einen Pianisten, geben. Obwohl das Restaurant an den Wochenenden bis in die Morgenstunden geöffnet haben wird, betont Golaboski: «Wir sind kein Nachtclub.» Er spreche eher ein etwas älteres Publikum an, das gerne verweile und einen Drink geniesse.

Blick auf die Bar, im Bild sind Stjepan Vidic (links) und Aleksandar Golaboski zu sehen. Bild: Stefan Kaiser (Sihlbrugg, 11. Dezember 2021)

Ist die aktuelle Pandemie nicht eine sehr risikoreiche Zeit, um bei null zu starten und ein neues Gastro-Angebot zu schaffen – und dann noch an einem Standort ohne Laufkundschaft? «Klar, wir stehen vor grossen Herausforderungen», sagt der 31-Jährige. Er ist aber überzeugt: «Ich habe mich vor einem Jahr entschieden, hier etwas aufzubauen. Das ziehe ich jetzt durch und ich gebe nicht auf.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen