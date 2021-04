Gastronomie Der Pächter des «Capra» in Cham hört auf – Buuregnossi ist offen für neue Konzepte Wegen Corona schliesst das Restaurant an der Sinserstrasse. Die Eigentümerin wünscht sich auch künftig ein Angebot für die Öffentlichkeit. Rahel Hug 09.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In einem weiteren Gastrobetrieb sind kürzlich die Lichter ausgegangen. Und das nicht nur temporär wegen der aktuell geltenden Coronamassnahmen, sondern endgültig. Der Pächter des «Capra» an der Sinserstrasse in Cham hat kürzlich auf Facebook seine Gäste über die Schliessung des Lokals informiert: «Wir sind sehr dankbar nach dieser wertvollen Zeit für die vielen schönen Momente und Erinnerungen mit euch und werden sie für immer in unseren Herzen tragen!»

Rund acht Jahre war das «Capra» an der Sinserstrasse in Cham ein beliebter Treffpunkt. Bild: Stefan Kaiser (7. April 2021)

Schlechte Aussichten gemäss Businessplan

Wirt Steffen Trippacher-Genner, der das Lokal im Zentrum von Cham seit Anfang 2013 führte, reagierte nicht auf eine Anfrage unserer Zeitung. Auskunft gibt Hans Baumgartner, Präsident der Buuregnossi Cham, der die Liegenschaft gehört. «Wir bedauern den Entscheid des Pächters sehr», erklärt er. «Das Restaurant wurde sehr geschätzt und auch wir von der Genossenschaft haben uns gerne dort getroffen.»

Hans Baumgartner, Präsident der Buuregnossi Cham.

Bild: Stefan Kaiser

Laut Baumgartner liegen die Gründe für die Schliessung in der Coronapandemie. «Die Aussichten gemäss Businessplan waren sehr schlecht.» Dies, obwohl das «Capra» auch Take-away angeboten und Coronahilfe des Kantons beantragt habe. «Das hat offensichtlich nicht gereicht», so Baumgartner. Die Zusammenarbeit zwischen Eigentümerschaft und Mieter sei stets gut gewesen, betont der Präsident. «Wir haben unsere Hilfe angeboten und alles unternommen, damit uns das Café erhalten bleibt.» Konkret heisst das: Die Buuregnossi hat die Miete zum Teil ganz erlassen und zum Teil reduziert. «Wir waren sehr grosszügig. Aber den Entscheid des Pächters, dass er definitiv schliessen will, können wir natürlich nicht beeinflussen.»

Es gibt bereits Interessenten

Die Buuregnossi will nun nach vorne schauen. «Wir suchen mit Hochdruck neue Mieter», erklärt Hans Baumgartner. Es gebe bereits einige Interessenten, die sich gemeldet hätten. An der Sinserstrasse 8 soll es auch künftig ein Angebot mit viel Kundschaft geben, so viel steht fest. Denn das Gebäude befinde sich an einer guten Lage in der Kernzone. Baumgartner weiter:

«Wir sind aber offen für neue Konzepte, es muss nicht unbedingt ein Café sein.»

Das heisst, dass beispielsweise auch ein Hofladen oder eine Erlebnisgastronomie möglich sind. «Das Konzept muss zu Cham passen und zum Ladenmix im Dorfzentrum», sagt Baumgartner abschliessend. Er hoffe, bald kommunizieren zu können, wie es mit dem Lokal weitergeht.