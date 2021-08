Gastronomie Ein Stück Korea inmitten der Stadt Zug: «Miss Miu» öffnet seine Pforten Mit den Restaurants Negishi und The Butcher hat die Familie Wiesner Gastronomie AG bereits zwei heiss begehrte Lokale in der Metalli. Seit einigen Wochen gibt es ein drittes im Bunde: das koreanische Restaurant Miss Miu. Oliver Julier 28.08.2021, 16.00 Uhr

Der «Burlesque Mystical Circus»-Stil im Inneren des neuen Restaurants. «Miss Miu» lässt die Gäste in eine andere Welt eintauchen. Im Bild: Sabaithip Koch. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. August 2021)

Das neue Restaurant Miss Miu überzeugt mit seinen zahlreichen koreanischen Spezialitäten, doch es bietet längst nicht nur etwas für den Magen: Das im «Burlesque Mystical Circus»-Stil dekorierte Interieur erzählt die fiktive Geschichte der koreanischen Schönheit und Burlesque-Liebhaberin Miu. Der Geschichte nach eröffnete sie zusammen mit Pasca, einem selbst ernannten Showman, das Restaurant mit koreanischer Fusionsküche und künstlerischen Show-Einlagen. In der Einkaufsallee Metalli in Zug kann man seit Anfang August in diese Welt eintauchen.

Der Start ist geglückt

Eine dieser Showeinlagen durften die Besucherinnen und Besucher bereits an der Eröffnungsfeier bestaunen. Ab Oktober gibt es die Burlesque Shows jeweils einmal im Monat zu sehen. Das «Miss Miu» sei auch sonst über den eigenen Erwartungen gestartet und verzeichne am Mittag und am Abend bereits sehr erfreuliche Besucherzahlen, teilt Daniel Wiesner, Co-Geschäftsführer der Familie Wiesner Gastro AG, auf Anfrage mit. Für das Wochenende empfiehlt er jetzt schon, dass sich die Besucherinnen und Besucher mit einer Reservation einen Platz sichern.

Komplett makellos ist die Eröffnung dann doch nicht über die Bühne gegangen. So gibt es zum Beispiel im Aussenbereich noch die eine oder andere Baustelle. Aktuell müsse das «Miss Miu» aufgrund von Lieferschwierigkeiten stark improvisieren und noch auf vieles verzichten, meint Daniel Wiesner. Er ergänzt:

«Im Verlauf der nächsten zwei Monate kommt noch ein Zirkuszelt und ein Heissluftballon. Zudem werden sehr viele dekorative Details, Teppiche und Lampen die Aussenwelt auch in einen richtigen Mystical Circus verwandeln.»

Der Aussenbereich lässt sich schon jetzt sehen, ist aber noch längst nicht fertig geschmückt und aufgebaut. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. August 2021)

Verschiedene Bedürfnisse werden abgedeckt

Das Paradegericht «Bibimbap» verkauft sich bisher am besten, sagt Wiesner. Eine heisse Steinschale wird mit Reis, Gemüse und etwas Proteinhaltigem nach Wahl serviert und jeweils vor den Augen der Gäste fertig gegart. Auch sonst ist das Angebot vielfältig: Neben Gerichten mit beispielsweise Korean Fried Chicken gibt es zudem eine grosse Auswahl an fleischlosem Essen. Ungefähr die Hälfte der Speisen im «Miss Miu» ist vegetarisch, davon die Hälfte ist sogar vegan.

Mit der Eröffnung des «Miss Miu» holt die Familie Wiesner Gastronomie AG weitere Menschen der Zielgruppe ab in Zug – und befriedigt weitere Bedürfnisse. Gemäss Daniel Wiesner sei ein drittes Restaurant spannend für potenzielle Gäste, zudem würden sich die Lokale gegenseitig befruchten. Er ist sich auch bewusst, dass sich die Ess-Erlebnisse der Restaurants unterscheiden. So eigne sich «The Butcher» gut für einen schnellen Imbiss mit einem Bier und das «Negishi» und das «Miss Miu» eher, um gemütlich ein mehrgängiges Menu zu sich zu nehmen.

Das Paradegericht «Bibimbap» verkauft sich bis anhin am besten, doch auch Korean Fried Chicken und Dim Sum werden von den Gästen oft bestellt. Im Bild: Sabaithip Koch. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. August 2021)

Ein Blick in die Glaskugel

Für die Geschäftsführer war seit Beginn an klar, dass sie mit dem «Miss Miu» für längere Zeit in Zug bleiben wollen. Ein Grundstein für dieses Vorhaben legten die guten Beziehungen zur Zug Estates Holding AG, die Eigentümer der Metalli-Überbauung. Trotz guter Partnerschaft gebe es sonst in Zug momentan keine weiteren Pläne, somit lässt ein viertes Restaurant noch auf sich warten. Dennoch seien sie, wie Wiesner abschliessend mitteilt, in der Deutschschweiz laufend auf der Suche nach möglichen Standorten für weitere Restaurants ihrer verschiedenen Brands.