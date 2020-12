Gastronomie Ein Tandur-Ofen für Cham: Diese zwei Inder machen mitten in der Coronakrise ein neues Restaurant auf Tejinder Kumar und Surjit Singh haben Anfang Woche ihr indisches Restaurant Ganesha eröffnet. Sie seien von Gästen gebeten worden, in den Kanton Zug zu kommen. Zoe Gwerder 04.12.2020, 05.00 Uhr

Geschäftsführer Tejinder Kumar und sein Küchenchef (mit Fleischspiess). Bild: Matthias Jurt (Cham, 3. Dezember 2020)

Während andere Gastrobe­triebe derzeit um ihre Existenz kämpfen, eröffnen sie ein indisches Restaurant. Surjit Singh und sein Geschäftspartner Tejinder Kumar führen seit Anfang Woche das Lokal Ganesha oberhalb des Bahnhofs Cham an der Luzernerstrasse 19. Trotz der aktuell angespannten Lage hätten sie in dieser ersten Woche schon viele Gäste bewirten können, erklärt Singh. Denn der Inder ist in der Region kein Unbekannter. So führte er bis vor kurzem das indische Restaurant Kormasutra im Züricher Niederdorf. Dieses hat er nun seinem Sohn übergeben. In Zürich habe er auch oft Gäste aus dem Kanton Zug bewirtet:

«Sie baten mich immer wieder, auch in ihrem Kanton ein Lokal zu eröffnen.»

Als er auf das leerstehende Lokal des ehemaligen italienischen Restaurants La Campana stiess, liess er sich von der Coronapandemie nicht abhalten. Ende Oktober unterzeichneten er und Tejinder Kumar den Mietvertrag. Das Lokal mit 60 Plätzen und einer Gartenwirtschaft eröffneten sie am 30. November. Diesem knappen Zeitplan sei auch geschuldet, dass derzeit im Restaurant alles andere als die üppige indische Farbenpracht vorzufinden sei. Mit dem hellen Plattenboden und schwarzen Stühlen wirkt es noch eher kühl.

Die Einrichtung ist noch nicht vollständig

Das soll sich aber ändern, verspricht Singh: «Sowohl die Beschriftung als auch die Vorhänge fehlen noch.» Diese und weitere Einrichtungsstücke seien zwar bestellt, jedoch nicht ganz so schnell lieferbar gewesen.

Bereits in der Küche im Einsatz ist hingegen der Tandur – ein traditioneller runder Steinofen, in welchem Fladenbrot gebacken und Fleisch gegrillt wird. «Um einen solchen Ofen betreiben zu können, benötigten wir eine spezielle Bewilligung.» Neben Gerichten aus dem Tandur zählt Singh verschiedene Currys sowie typische indische Gerichte wie Lamm Vidaloo oder Chicken Tikka Masala zu seinen Spezialitäten.

Ein Buffet am Mittag, à la carte am Abend

Das «Ganesha» hat während der Woche am Mittag und Abend geöffnet. Am Wochenende jeweils am Abend. «Am Mittag bieten wir ein Buffet an, von welchem sich unsere Gäste für 20 Franken à discrétion bedienen dürfen – sie können also so viel essen, wie sie wollen.» Vom Buffet ist ebenfalls ein Take-away möglich, was entsprechend günstiger ist.

Der Mittag sei derzeit noch etwas ihr Sorgenkind, räumt Singh ein. «In der Gegend gibt es nicht so viele Bürogebäude und wir sind noch zu wenig bekannt.» Ganz anders sehe dies am Abend aus:

«Dank unserer Gäste, die auch schon in Zürich bei uns waren, hatten wir an den Abenden einen sehr guten Start – ganz ohne vorgängige Werbung.»

Neben dem klassischen Restaurantbetrieb bedient das «Ga­nesha» auch Lieferservices, bei welchen man Essen aus einer Auswahl von Restaurants bestellen kann. «Hier profitieren wir von der Zusammenarbeit mit den Portalen, mit welchen wir bereits in Zürich zusammenarbeiten.» Zusätzlich besteht gemäss Singh auch am Abend die Möglichkeit, A-la- carte-Menus vor Ort als Take-away mitzunehmen.