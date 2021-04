Geldsorgen Die letzte Hagendorner Wirtin gibt auf: «Ich werde meine Gäste sicher sehr vermissen» Die Pandemie und das fehlende Entgegenkommen ihres Vermieters veranlassen Raphaela Bind, den Betrieb in der «Sonne» Ende September einzustellen. Wo es sie hin verschlagen wird, ist noch unklar. Cornelia Bisch 07.04.2021, 11.45 Uhr

Nach elf Jahren als Wirtin im Restaurant Rebstock und sieben Jahren in der «Sonne» ist Raphaela Bind zu einer Institution in Hagendorn geworden. «Ich kenne die Leute und sie mich», sagt sie. Dennoch hat sie sich entschieden, aufzuhören. Der Abschied schmerzt, doch er ist aus ihrer Sicht unabwendbar. «Der Eigentümer des Restaurants ist mir während der Pandemie mit der Miete keinen Schritt entgegengekommen», erklärt sie.

Als sie ihn, voller Sorge um ihre Existenz, angefragt habe, sei noch nicht von Härtefallentschädigungen der öffentlichen Hand die Rede gewesen. «Diese habe ich inzwischen bekommen. Aber ich finde das Verhalten des Eigentümers trotzdem nicht richtig.» Deshalb steht ihre Entscheidung fest.

Die Schalttafel für die Restaurantbeleuchtung hat Wirtin Raphaela Bind schon lange nicht mehr bedient. Sie hofft, dass sie vor dem definitiven Ende im September ihr geliebtes Lokal nochmals öffnen kann. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 1. April 2021)

Was nachher kommt, ob die «Sonne» neu verpachtet und ein anderer Wirt den Betrieb weiterführen wird, weiss sie nicht. «Ich hoffe es für die Dorfgemeinschaft. Die ‹Sonne› ist ja die letzte Wirtschaft in Hagendorn», zeigt sie auf. Der «Rebstock» musste vor Jahren schon einem modernen Mehrfamilienhaus weichen, und den «Leue» gibt es auch nicht mehr.

Man half sich gegenseitig

Ob Raphaela Bind bis September nochmals öffnen kann, ist unklar. «Viele Leute haben ja noch Gutscheine, die sie einlösen möchten», sagt sie besorgt.

«Im schlimmsten Fall können sie diese dann beim Verkauf des Inventars einlösen und statt eines Menus ein paar Gläser oder Teller mitnehmen.»

Raphaela Bind stammt ursprünglich aus Thun, was man ihr noch gut anhört. Ihre warme Altstimme und der runde Dialekt verbreiten sofort eine behagliche Stimmung. Man glaubt ihr sofort, wenn sie sagt: «Wir hatten es eigentlich immer lustig in der ‹Sonne›. Angestellte und Gäste waren wie eine Familie. Morgens kamen vor allem ältere Gäste zum Kaffee vorbei.»

Raphaela Bind nahm sich gerne Zeit für ihre Gäste. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 1. April 2021)

Ihnen habe sie immer gern zugehört, wenn sie ihren reichen Erfahrungsschatz mit ihr teilten. «Manchmal habe ich sie auch um Rat für alles Mögliche gefragt.» Das Zusammensein habe allen Beteiligten gutgetan und eine tiefe Verbindung geschaffen.

«Es täte mir sehr leid für die lieben Menschen, wenn dies nun nicht mehr möglich wäre.»

Raphaela Bind stand selbst in der Küche, unterstützt von drei Angestellten. Mittags bewirtete sie viele Arbeiter mit täglich vier verschiedenen Mittagsmenus, weshalb sie die «Sonne» als veritables Arbeiterlokal bezeichnet. Abends servierte sie à la carte gutbürgerliche Menus wie Schnipo, Cordon bleu, Kutteln, Leberli sowie Fleisch auf dem heissen Stein. «Mit bürgerlicher Küche fährt man immer noch gut», ist sie überzeugt. «Nicht alle Leute wollen thailändisches oder chinesisches Essen.»

Das Restaurant Sonne ist das einzig verbliebene Lokal in Hagendorn. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 01. April 2021)

Tiefe Verbundenheit

Auch abends kehrten eine treue Stammkundschaft und einige Vereine zum Feierabendbier bei der heiteren Wirtin ein. Die «Sonne» war beliebter Treffpunkt im Ort. Über die Jahre seien die Stammgäste zu einer vertrauten Gemeinschaft geworden, stellt Bind fest. «Manchmal erzählten sie aus ihrem Leben und von ihren Sorgen.» Aber nicht nur sie selbst fungierte als Zuhörerin und Seelentrösterin, die Gäste kamen auch miteinander ins Gespräch und unterstützten sich gegenseitig. «Eben wie eine grosse Familie.»

Die leidenschaftliche Wirtin, die ihr ganzes Berufsleben lang in der Gastronomie tätig war, ist hin- und hergerissen. «Einerseits ist es eine Erleichterung, den Druck der Verantwortung los zu sein. Andererseits weiss ich noch nicht, wie es in meinem Leben weitergeht, und ich werde meine Gäste sicher sehr vermissen. Sie sind mir sehr ans Herz gewachsen.»

Zur «Ustrinkete» und «Usässete» will Wirtin Raphaela Bind Mitte September noch einmal im grossen Stil anstossen mit ihren Stammgästen. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 1. April 2021)

Eine fröhliche «Usässete» geplant

Wenn alles gutgeht, wird Raphaela Bind Mitte September eine grosse «Usässete» für ihre Stammkundschaft veranstalten. «Das habe ich bisher immer gemacht, wenn ich ein Lokal verliess.» Dabei würden sämtliche Restaurantvorräte in kleinen Portionen in der Küche zubereitet. «Wir tragen eine nach der anderen in die Gaststube und fragen die Gäste, wer den jeweiligen Teller haben möchte.» Dasselbe gilt für die Getränke. Danach sei Schluss.

Nach 7 Jahren ist Schluss: Raphaela Bind hört in der «Sonne» in Hagendorn auf. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 1. April 2021)

Raphaela Bind ist ein positiv denkender Mensch. Sie sagt:

«Vielleicht springt mich ja plötzlich etwas Neues an. Es kommt schon so, wie es muss.»