Gaumenfreuden aus der Bordküche: Auf dem Zugersee weht ein gastronomisch neuer Wind Schlemmen wie Gott in Frankreich: Am Mittwochmittag legt das Motorschiff Rigi zu einer knapp dreistündigen Rundfahrt ab – für den Hunger gibt's kulinarische Köstlichkeiten aus Köbi Fahrnis Bordküche. Martin Mühlebach 14.06.2020, 18.30 Uhr

Am 8. Juni startete die Schifffahrtssaison auf dem Zugersee. Im Bild der neue Caterer Köbi Fahrni (links) neben Philipp Hofmann.

Bild: Matthias Jurt, (Zug, 10. Juni 2020)

Der Walchwiler Jakob (Köbi) Fahrni, Geschäftsleiter Gastronomie & Events Zugersee Schifffahrt für Edelweiss Catering, zaubert mit seiner Küchenbrigade kulinarische Köstlichkeiten auf den Tisch – auf dem See. Am Mittwoch, um punkt 12.15 Uhr, startete das Motorschiff Rigi der Zugersee Schifffahrt zu einer knapp dreistündigen Rundfahrt. An Bord befinden sich rund 30 Personen, die zu zweit oder zu viert an den Tischen sitzen. Gemäss den Coronaschutzmassnahmen wird der vorgeschriebene 2-Meter-Abstand von Tischkante zu Tischkante eingehalten.

Philipp Hofmann, der Leiter Markt der Zugerland Verkehrsbetriebe AG und Geschäftsführer der Schifffahrt auf dem Zugersee unterstellt ist, erklärt: «Wir halten uns an das vom Bund verordnete Schutzkonzept für den öffentlichen Verkehr. Im Normalbetrieb dürfte die MS Rigi 450 Personen aufnehmen – nun müssen wir uns mit der Hälfte begnügen. Unsere Mitarbeiter tragen Schutzmasken, wenn der vorgeschriebene 2-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann.» Das ist beispielsweise beim Ein- und Ausstieg der Fall.

Eine Tellerwäscherkarriere

Ein Blick in die umfangreiche Speisekarte, lässt den Schiffsreisenden das Wasser im Munde zusammenlaufen. Die grosse Auswahl an preiswerten Vorspeisen, Hauptmenüs, Desserts und Getränken mit auserwählten Produkten aus der Region wird zur Qual der Wahl. Dass lokale Lieferanten berücksichtigt werden, freut Hofmann auch wegen der Qualität und Nachhaltigkeit. Jakob «Köbi» Fahrni, der nach einer abgeschlossenen Banklehre die Welt bereiste, blickt auf eine abwechslungsreiche Karriere zurück. Er verdiente sich seine Brötchen für kurze Zeit als Tellerwäscher, ehe er als Kellner einsprang.

Da wird man schon ganz glustig: Die Speisekarte an Bord ist vielversprechend. Bild: Matthias Jurt, (Zug, 10. Juni 2020)

Nach dem Besuch der Hotelfachschule, die er mit einem ausgezeichneten Zeugnis abschloss, leitete er als Vizedirektor das Hotel «Säntis» in Appenzell, ehe er dem «Haxenbauer» in München und dem Weinzelt am legendären Oktoberfest in der Bayernmetropole den Stempel aufdrückte. Danach hatte er während fünf Jahren das Posthotel Holiday Villa Arosa unter seinen Fittichen, ehe er seit dem 1. Januar 2020 seine immensen gastronomischen Erfahrungen mit grosser Freude auf dem Zugersee unter Beweis stellt.

Fahrni erzählt:

«Das Geschäft lief ausgezeichnet an.»

«Unsere diversen Angebote auf den unterschiedlichen Erlebnisfahrten, die dem Jahresprogramm zu entnehmen sind, wurden rege gebucht – bis uns am 13. März infolge der Coronakrise der Stecker gezogen wurde.»

Er sei froh und glücklich, dass – wenn auch mit angezogener Handbremse – der Betrieb wieder aufgenommen werden darf. Es ist erstaunlich, wie professionell die Köche in der nur rund 20 Quadratmeter umfassenden Bordküche exzellente Menüs zubereiten. Eine Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte, schwärmt: «Ich bin mir vorgekommen, wie in einem 5-Sterne-Luxushotel. Mit diesem Team wird in diesem Sommer etwas laufen – deshalb will ich sofort wieder einen Tisch für den 23. Juni reservieren lassen.»