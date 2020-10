Gaumenfreuden gegen Coronafrust: Eine Chamerin kocht und bäckt auf Bestellung Durch ihre Back- und Kochkünste hellte Eva Piccon aus Cham die Stimmung ihrer Mitmenschen während des Lockdowns auf. Die Nachfrage war so gross, dass sie mittlerweile ihre eigene Firma gegründet hat. Tijana Nikolic 28.10.2020, 15.30 Uhr

Mit viel Leidenschaft bäckt und kocht Eva Piccon auf Bestellung. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 22. Oktober 2020)

Feinste Lemon-Tartes, Millefeuilles oder Eclairs, in den verschiedensten Variationen dekoriert, und alles, was sonst noch das Patisserieherz höherschlagen lässt, zieren die Auftritte in den Sozialen Medien der Französin Eva Piccon aus Cham. Täglich steht sie stundenlang in ihrer Küche und bereitet französisches Gebäck und Menus vor, die auch mal amerikanisch oder mexikanisch sein können. Eva Piccon erklärt:

«Ich bin in Nizza geboren und habe in Paris, den Vereinigten Staaten und Mexiko gelebt. Daher sind alle drei Kulturen sehr wichtig für mich»

Die Nachfrage nach ihren Kochkünsten sei gross und sie mache schon mal über 20 Tartes sowie mehrere Menüs in einer Woche. Begonnen hat sie mit ihrem Geschäft während des Lockdowns, um den Leuten aus der Risikogruppe, die zuhause festsassen, eine Freude zu machen.

Eva Piccon gibt einer Torte den letzten Schliff. Bild: Christian Herbert Hildebrand, (Cham, 22. Oktober 2020)

Schon immer war sie eine leidenschaftliche Bäckerin und Köchin

«Meine Familie und ich wollten während des Lockdowns im Frühling den Menschen irgendwie helfen», sagt Piccon. Zuerst wollten ihre Kinder für ältere und vorerkrankte Personen Einkäufe erledigen. «Weil wir erst seit knapp drei Jahren wegen meines Mannes in der Schweiz leben und meine Kinder da noch in die International School gingen, konnten sie leider noch nicht gut Deutsch. Das Verständigungsproblem war eine Hürde», so Piccon. Im Gegenzug habe sie zu backen und zu kochen begonnen, was sie schon immer begeistert habe. Sie habe damit in ihrer Nachbarschaft mit kleinen Zetteln geworben. Die ehemalige Firmenköchin sowie Strategie- und Kommunikationsberaterin stellt erfreut fest:

«Die Nachfrage war sofort da und wurde immer grösser. Mittlerweile bereite ich täglich essen auf Bestellung zu.»

Deswegen beschloss sie, ihre eigene Firma zu gründen. Unter dem Label «Happynomie», zusammengesetzt aus den Wörtern Happiness und Gastronomie, bietet sie ihre Kochkünste seit Mai als Vollzeitköchin an.

Feinste französische Kreationen sind Eva Piccons Leidenschaft. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 22. Oktober 2020)

Auch für Firmencaterings wurde sie angefragt

Bevor die Infektionszahlen des Coronavirus wieder in die Höhe schnellten, richtete sie sogar Firmencaterings aus. Mittlerweile seien es eher personalisierte Menüs für private Anlässe im kleinen Rahmen. «Ich koche am liebsten französische Haute Cuisine, wobei ich saisonale und lokale Produkte verwende. Ich bin aber auch offen, nach Wunsch internationale Speisen zu kochen», sagt Piccon, die sich das Kochen über Jahre mit viel Übung angeeignet hat. Ebenfalls biete sie vegane, gluten- oder laktosefreie Optionen an:

«Ich möchte allen Menschen köstliche Speisen anbieten, egal ob sie an Allergien leiden oder starke Überzeugungen haben».

Sie arbeite nach klassischen sowie Rezepten moderner Küchenchefs und passe diese individuell den Personen an, die etwas bestellten. «Wie eine Agentur bekomme ich den Auftrag, höre mir die Geschichte dahinter an und schlage dann eine Kreation vor, die ich vor dem Zubereiten in Aquarellfarbe vorzeichne und dem Kunden vorschlage», erläutert die 45-Jährige ihr Vorgehen.

«Happinomie» heisst Eva Piccons neu gegründetes Unternehmen. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 22. Oktober 2020)

Ihr Traum wäre ein eigenes Restaurant

Die Begegnungen mit Menschen aus Zug und aus der ganzen Welt seien «das Sahnehäubchen» ihrer Tätigkeit. «Es ist wunderbar für mich, Menschen an für sie wichtigen Momenten wie Geburtstagen, Kommunionen oder einfach nur Partys begleiten zu können», schildert Piccon.

Die Bestellungen würden jede Woche zunehmen und die Leute würden sie weiterempfehlen, was ihre grösste Werbung sei. Das Essen werde von den Kunden abgeholt, aber bei Bedarf auch von Eva Piccon geliefert. Sie werde oft gefragt, ob sie denn nicht ein Restaurant eröffnen möchte: «Das wäre natürlich ein Traum von mir. Ich möchte aktuell jedoch sehen, wie sich die Gesundheitssituation der Schweiz in nächster Zeit entwickelt.»