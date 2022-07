Vereine&Verbände Gautschete – eine alte Tradition Die Zuger Kalt Medien AG hat seinen Lernenden Ronny Isabel nach erfolgreicher Abschlussprüfung in ihre Kreise aufgenommen. Für die Kalt Medien AG: Ueli Berger 08.07.2022, 16.34 Uhr

Ronny Isabel wurde im Anschluss in den See geworfen. Bild: PD

«Packt an!» So tönte es am Dienstag, 28. Juni, um 15 Uhr bei der Kalt Medien AG an der Grienbachstrasse 11 in Zug. Die «Packer» waren bereit, sodass es für den jungen Berufsmann Ronny Isabel keine Fluchtmöglichkeiten gab. Trotz heftiger Gegenwehr konnte er ins bereitstehende Auto gesetzt werden; dann ging die Fahrt los Richtung Ägerisee nach Morgarten.

Seit vielen Jahren pflegt Kalt Medien AG diese schöne Tradition der Gautschete, bei der die jungen Berufsleute in den Kreis der Schwarzkünstler aufgenommen werden. Ronny Isabel aus Morgarten hat seine Lehre zum Polygrafen EFZ erfolgreich abgeschlossen. Am Ägerisee beim Bootssteg «Morgarten Hotel» erlebte er hautnah die traditionelle Zeremonie, geleitet von Gautschmeister Ueli Berger: Zuerst musste er auf einen nassen Schwamm sitzen «...bis triefen beide Ballen», dann folgte «...ein Sturzbad obendrauf», und als Höhepunkt wurde er im hohen Bogen in den Ägerisee geworfen.

Dieser äusseren Abkühlung folgte gleich die innere Abkühlung: Traditionsgemäss wurde mit Bier angestossen – zuerst mit dem Gautschmeister, dann mit dem Prinzipalenpaar Gabi und Stefan Häusler sowie mit den Kolleginnen und Kollegen und allen Gästen. Im nahe gelegenen Hotel Morgarten lud Prinzipal Stefan Häusler zu einem feinen Zobig und zum gemütlichen Zusammensein ein. Als «Gegenleistung» für seine Gautschete wird Ronny die gesamte Belegschaft zur Gautschfeier einladen, bei der ihm auch die begehrte Urkunde, der «Gautschbrief», überreicht wird.