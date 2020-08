Gebrochene Wasserleitung in der Stadt Zug überschwemmt Strassen und dringt in Häuser Am Montag um den Feierabend ist in der Stadt Zug ein Rohr geborsten. Das Wasser gelangte auf die Strassen und in Häuser. Es stand teilweise 70 Zentimeter hoch. 24.08.2020, 22.26 Uhr

Am Montag ist ein relativ grosses Rohr geborsten. Bild: Zuger Polizei

(lil) Am Montagabend um kurz vor 16.45 wurde die Zuger Polizei wegen eines Wasserrohrbruchs an der Grienbachstrasse in der Stadt Zug alarmiert. Die umgehend ausgerückte Feuerwehr traf auf Höhe der Landi auf eine stark überspülte Grienbachstrasse, schreibt der Kanton Zug in einer Mitteilung. Betroffen war indes auch die Oberallmend- sowie die Industriestrasse.