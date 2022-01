Geburt Das Zuger Neujahrsbaby heisst Ilvie Mira Das Mädchen ist am 1. Januar um 2.31 in der Frauenklinik des Zuger Kantonsspitals auf die Welt gekommen. Sie ist 48 Zentimeter gross und 3260 Gramm schwer. 03.01.2022, 11.48 Uhr

Mit Geburtszeitpunkt 2.25 Uhr ist Romeo das Zentralschweizer Neujahrsbaby 2022. Romeo kam am frühen morgen des 1. Januar im Luzerner Kantonsspital zur Welt. Nur wenige Minuten später erblickte Ilvie Mira als erstes Kind des neuen Jahres in der Frauenklinik des Zuger Kantonsspitals in Baar das Licht der Welt. Das Mädchen kam um 2.31 auf die Welt, ist 48 Zentimeter gross und wiegt 3260 Gramm, wie das Zuger Kantonsspital mitteilt.

Im Jahr 2021 kamen so viele Neugeborene in Baar zur Welt wie noch nie: 1046. Luisa Sophie, geboren am 14. Dezember 2021, ist das 1000. Baby, welches im Zuger Kantonsspital letztes Jahr auf die Welt gekommen ist. Bei der Geburt war sie 48 Zentimeter gross und 3160 Gramm schwer. (rh)

Luisa Sophie ist das 1000. Baby, das 2021 im Zuger Kantonsspital auf die Welt gekommen ist. Bild: PD