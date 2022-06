Seitenblick :Über die Schlaflosigkeit mit zahnendem Kind

Kolumne «Seitenblick»: Gedanken in der Nacht Redaktorin Tijana Nikolic darüber, wie sie die Nächte mit ihrer zahnenden Tochter rum bringt. Tijana Nikolic 11.06.2022, 05.00 Uhr

Meine kleine Tochter ist 16 Monate alt und momentan ziemlich heftig am Zahnen. Konsequenz: In unserem Haushalt kommt zurzeit niemand mehr richtig zum Schlafen. Zu helfen scheint nur ausgiebiges Kuscheln, viel Nähe und exzessives In-den-Schlaf-Wiegen.

Dann liege ich so da um 4 Uhr morgens, während der Nachwuchs auf mir drauf liegt und lauthals in Babysprache das Lied «Bruder Jakob» anstimmt, um, während ich sie in den Schlaf versuche zu wiegen, nicht einzuschlafen. Als ich gerade überlege, wie ich es schaffen soll, morgen ohne Schlaf den Tag zu überstehen, läuft mir etwas warm den Bauch herunter.

Ja, die Windel ist voll und ausgelaufen. Also aufstehen und die kleine Dame wickeln, die währenddessen wieder hellwach ist und zu ihren Spielsachen laufen will. Als ich sie versuche aufzuhalten, ernte ich ohrenbetäubendes Gekreische, als gäbe es kein Morgen. Wir legen uns zusammen ins Bett des Gästezimmers zurück und ich wiege sie erneut.

Und während ich so weiter wiege, ohne sie richtig beruhigen zu können, verfalle ich manchmal in einen meditativen Zustand und versinke immer weiter in Gedanken, denen ich manchmal völlig freien Lauf lasse:

«Ich habe immer gerne viel geschlafen» – «Ich war immer so ein freiheitsliebender Mensch» – «Ich wollte noch viel mehr reisen, und habe ich mir nicht immer insgeheim gewünscht, nach Hamburg auszuwandern?» – «Wäre es sehr schlimm für die Kleine und meinen Freund, wenn ich für einige Wochen oder Monate abtauche... nur bis das Zahnen durch ist» – «Was esse ich morgen zu Mittag?» – «Und habe ich eigentlich die Wäsche aus dem Tumbler rausgenommen? Sonst steht der eine Nachbar morgen früh sicher wieder auf der Matte...»

Bis mich dann plötzlich ein tiefer Atemzug meiner Tochter aus den Gedanken weckt und sie sich noch enger an mich kuschelt, als dürfe nie wieder etwas zwischen uns kommen. Erst dann realisiere ich, dass das Wiegen etwas genützt hat und sie eingeschlafen ist. Und wie wundervoll es ist, dieses kleine Wesen im Arm zu halten. Ich mache die Augen zu und schlafe noch volle 2,5 Stunden: Das Leben ist schön!