Leserbriefe Gedanken zur Bundesfeier am 1. August 28.07.2021, 13.53 Uhr

Der 1. August steht unmittelbar vor der Tür und die Eidgenossenschaft, sämtliche Schweizer Kantone, Gemeinden und private Haushalte bereiten sich traditionell auf die Bundesfeier vor. Denn an diesem Datum begeht das ganze Land stolz seinen Nationalfeiertag als Tag des Rütlischwurs und der Gründung der alten Eidgenossenschaft 1291.

Mindestens eine Schweizer Nationalfahne, sollte an diesem für alle Schweizer bedeutsamen Tag an jedem Gebäude prangen. Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit diesem grossartigen Land und beflaggen Sie Ihr Zuhause, ob Garten, Balkon oder Fenster mit der Schweizer Nationalfahne. An vielen Orten in der Eidgenossenschaft weht das berühmte weisse Kreuz auf rotem Grund das ganze Jahr über. Das Beflaggen – Aufstellen der Nationalfahne – am 1. August hat allerdings eine besondere symbolische Bedeutung, denn an diesem Tag begeht die Schweiz hochoffiziell ihre Bundesfeier. Die Gründung der Alten Eidgenossenschaft und der Rütlischwur fanden zwar bereits im Jahr 1291 statt (gemäss anderen Quellen 1305), eine offizielle Bundesfeier gibt es allerdings erst seit Ende des 19. Jahrhunderts: 1889 legte der Schweizer Bundesrat den 1. August als Nationalfeiertag fest und zwei Jahre später wurde er erstmalig schweizweit gefeiert.

Bis heute ist das von Bern initiierte Datum umstritten, denn die Datierung im sogenannten Bundesbrief von 1291 als gegenseitiger Beistandspakt der drei Urkantone Schwyz, Uri und Unterwalden auf den 1. August gilt unter Schweizer Historikern als nicht eindeutig belegbar. Aber der Mythos ist heute wichtiger als ein zu 100 Prozent historisch korrektes Datum und alle Schweizer sollten an diesem Tag besonders stolz auf den Erfolg ihrer freiheitlich-demokratischen Schweiz seit mehr als 700 Jahren sein.

In dieser Beständigkeit mit dem unbedingten Willen zur Demokratie und Freiheit hat das in vergleichbarer Dauerhaftigkeit und Unbeirrbarkeit kein anderes Land in Europa geschafft.

Ob Sie nun am 31.Juli feiern oder effektiv am 1. August, tut dem Grundgedanken nichts ab, Sie zeigen Ihre Verbundenheit. Persönlich empfinde ich es als eine wichtige und besondere Pflicht, an diesem symbolträchtigen Tag die entsprechenden Fahnen aufzustellen. Für viele Schweizer Bürger ist es allerdings eine Selbstverständlichkeit und eben auch ein persönliches Anliegen, am 1. August stolz ihr Bekenntnis und dem unbedingten Willen zur Demokratie und Freiheit der freien Eidgenossenschaft mit der Schweizer Fahne als Symbol kundzutun.

Ich lade Sie deshalb ein, folgen Sie dem Beispiel vieler und zeigen Sie Flagge und Ihren Stolz auf unser Land: «Fahnen raus!»

Jean Luc Mösch, Hagendorn

Bundesfeiertag in Zug im Jahr 2021: Ja, aber nicht für alle! Das «einig Volk von Brüdern und ...», das an diesem Tag einstmals gefeiert wurde, wird aufgespalten. Neuerdings gibt es in diesem Land Bürgerinnen und Bürger erster und zweiter Klasse. Endlich wird in diesem wilden Haufen für Ordnung gesorgt.

Hier die Folgsamen, da die Revoluzzer, hier die Braven, da die Widerständler, hier die Impfwilligen, da die Impfskeptiker. Einmal beklagten wir den «Röstigraben» in diesem Land, inzwischen hat sich ein weiterer aufgetan – zwischen Geimpften und Ungeimpften. Ich bekenne mich zur zweiten Sorte und werde bei der diesjährigen 1.-August-Feier in Zug abseits stehen. Gesundheit gibt es nur noch in zertifizierter Form.

Daniel Wirz, Zug